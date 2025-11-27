 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Iš valstybinės miškų tarnybos – skubi žinia Lietuvos gyventojams

2025-11-27 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 09:50

Sinoptikams perspėjant dėl stipraus snygio ir galimos šlapio sniego apdrabos, Valstybinės miškų tarnybos (VMT) specialistai įspėja apie galimą žalą miškams ir pateikia rekomendacijas, kaip ją sumažinti.

Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

0

VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjo Virgilijaus Vasiliausko teigimu, gausus ir ant medžių šakų susikaupęs sniegas gali pridaryti nuostolių tiek jaunuose, tiek brandžiuose medynuose. Todėl po snygio tiek valstybinių miškų valdytojai, tiek privačių miškų savininkai turėtų apžiūrėti savo miškus vietovėse, kuriose buvo gausiai prisnigta.

„Dėl susikaupusio sniego svorio dažniausiai lūžta medžių viršūnės ir šakos, ypač spygliuočių, ant kurių susilaiko didesni sniego kiekiai“, – sako V. Vasiliauskas.

Ragina apžiūrėti savo miškus

Sveiki medžiai išvirsta retai, tačiau pavojingų situacijų kyla vietose šalia kelių bei elektros tinklų linijų. Šiose vietovėse trasų pakraščiuose medžiai dažnai būna palinkę į atvirą erdvę, todėl sniego svoris gali paskatinti jų griūtį ant kelių ar laidų.

Tokiais atvejais, anot eksperto, avarinius medžius nuo kelių ir trasų šalina avarinės tarnybos, miškų valdytojai ir savininkai taip pat turėtų prisidėti pašalinant pavojus, nes nuvirtęs medis gali sukelti nuostolių daugeliui žmonių.

Žala patiriama ir tada, kai medžiai nuvirsta ant tinklinių tvorų, skirtų apsaugoti jauną mišką nuo žvėrių. Sugadinus apsauginius aptvarus, į želdinius ir jaunuolynus patekę gyvūnai gali nukandžioti viršūnes, šakeles ir apgraužti jaunų medelių žievę.

Ypač pažeidžiamas yra jaunas miškas. Apledėjęs, ilgai išsilaikantis sniegas gali negrįžtamai deformuoti jaunų eglaičių ir pušelių kamienus. „Laiku pastebėjus ir nupurčius sniegą, medelį dar galima išgelbėti. Tačiau uždelsus ilgiau – kamienas gali nebeatsitiesti“, – aiškina V. Vasiliauskas.

Vietovėse, kur prisninga itin gausiai, gali susiformuoti dideli pažeidimų židiniai: sulaužytos viršūnės, aplūžusios šakos, lūžę ar sulinkę kamienai. Tokius plotus būtina tvarkyti sanitariniais kirtimais, kad būtų išvengta kenkėjų plitimo pavasarį.

„Jeigu smarkiai pažeisti spygliuočių miško plotai nebus sutvarkyti, pavasarį atšilus orams jie taps puikiomis žievėgraužiotipografo ir medžių kamienų kitų kenkėjų dauginimosi vietomis“, – įspėja V. Vasiliauskas.

Šaltinis: Valstybinės miškų tarnybos informacija

