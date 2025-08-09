Iš astrologų – žinią 1 Zodiako ženklui: galbūt teks grąžinti skolą

Astrologinė prognozė rugpjūčio 9-ajai, šeštadieniui
AVINAS
Regis, nuo pat ryto galvosite apie suplanuotus renginius, susitikimus, pasimatymus. Galbūt teks labiau palepinti vaikus, mylimą žmogų, draugus ar talkininkus, jei pastarųjų jums prireikė sodyboje ar kitur. Atsargiai su ugnimi ir prie vandens.
JAUTIS
Jums svarbūs santykiai gali kiek susikomplikuoti. Į tai ir kitus dirgiklius jautriai reaguos jūsų psichika. Galite išprovokuoti didelę įtampą. Nesinervinkite dėl smulkmenų ir palikite ramybėje praeities šmėklas.
DVYNIAI
Šiandien tikriausiai stengsitės neužsisklęsti nuo tų, kuriems reikia draugiško patarimo, paguodos. Visgi teigiamų rezultatų pasiekti gali trukdyti per dideli jūsų kaprizai ir polinkis iš adatos priskaldyti vežimą. Atsargiai kelyje.
VĖŽYS
Gali būti, kad teks spręsti problemas susijusias su bendrais finansais, mokesčiais. Galbūt teks gražinti skolą. Su kažkuo galite susipykti. Verčiau nebėkite nuo to, kas neišvengiama. Atsargiai su ugnimi ir prie vandens.
LIŪTAS
Regis, atkakliai mėginsite paveikti savo partnerį ar kitą asmenį, kad sutiktų su jūsų planais ir įsitikinimais. Tačiau pastarasis arba jumis nelabai tikės, arba nepasitikės. Nuomonių, skonių skirtumus suderinti bus nelengva.
MERGELĖ
Šiandien turbūt paaštrės keisti polinkiai, pomėgiai. Galite ne itin gerai pasijusti dėl sveikatos sutrikimo, streso kelionėje ar kitų priežasčių. Bet kuriuo atveju turite labiau rūpintis sveikata, nevartoti neįprasto maisto, svaigalų.
SVARSTYKLĖS
Nebloga diena, tik išlaidos nedžiugins. Regis, vaikų arba mylimo žmogaus poreikiai augs lyg ant mielių, o jums bus svarbu juos patenkinti bet kokia kaina. Liūdins partnerio žeriama kritika. Atsargiai su ugnimi ir prie vandens.
SKORPIONAS
Šiuo metu daug kas priklausys nuo aplinkybių ir kitų žmonių valios. Kai kuriuos suplanuotus reikalus teks koreguoti. Saugokite sveikatą, venkite žmonių spūsties, tausokite nervus.
ŠAULYS
Užsiimsite mėgstama veikla ir tai suteiks džiaugsmo. Aktyviam užsiėmimui paskatinti gali mylimas žmogus arba giminaičiai, kaimynai. Seksis kaupti informaciją arba ją rasti, jei aktualu. Saugokite vaikus.
OŽIARAGIS
Ši diena lyg ir nebloga, tačiau labiau džiaugsis tie, kurie neturi per didelių poreikių, netrokšta išlaidauti pramogoms. Visgi bet kokiu atveju teks išleisti pinigų dovanai, vaišėms ar kitam maloniam reikalui. Atsargiai su ugnimi ir prie vandens.
VANDENIS
Šiandien bus sunku apsispręsti aktualiu klausimu, nors ir jausite tokį vidinį poreikį. Labai trikdys oponentai. Šalia gali atsirasti ir tokių, kurie piktnaudžiaus kitų pasitikėjimu, dosnumu.
ŽUVYS.
Pasižymėsite gera intuicija, psichologine įžvalga. Venkite svaigalų, saugokitės geliančių padarų. Jeigu tik įmanoma, pravartu atsiriboti nuo šurmulio ir pabūti vienumoje, atsipalaiduoti.
Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė.
