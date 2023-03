Intraveninė terapija: šiuolaikinis būdas gydyti ligas ir stiprinti imuninę sistemą

REKLAMA

Šiandien kalbiname „Drops Clinic“ šeimos klinikos šeimos gydytoją Agnę Gudaitę-Staškūnę, apie intraveninę terapiją – jos efektyvumą, saugumą, naudojamas priemones bei gydymo eigą. „Intraveninė terapija, tai vienas iš gydymo būdų, kai per veną leidžiami skysčiai, vitaminai, elektrolitai, papildai, medikamentai ar kitos gyvybiškai svarbios medžiagos. Lašinamų medžiagų reikalingumas nustatomas atlikus kraujo tyrimus ir paskiriamas šeimos gydytojo“, – aiškina A. Gudaitė-Staškūnė.

Kam ir kada verta išbandyti šią gydymo priemonę?

Intraveninė terapija gali būti taikoma tiek vaikams, tiek suaugusiems – nepriklausomai nuo jų sveikatos būklės. Agnė Gudaitė-Staškūnė, „Drops Clinic” šeimos klinikos šeimos gydytoja, teigia, kad „intraveninė terapija yra idealus pasirinkimas siekiant sustiprinti imuninę sistemą gripo ir peršalimo sezonu. Be to, šis gydymo metodas tinka pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, migrena, turintiems nugaros srities skausmus, intensyviai sportuojantiems ir profesionaliems sportininkams, siekiantiems sumažinti stresą, laikantis dietos ir norintiems turėti sveiką ir gražią odą. Intraveninė terapija yra universalus imuniteto stiprinimo būdas, todėl galima jį taikyti tiek sergant, tiek gerai jaučiantis.“

Keičiantis orui ir didėjant sergamumui, „Drops Clinic“ šeimos klinikos gydytoja rekomenduoja nedelsiant kreiptis į gydytoją ir pradėti gydymą, vos pajutus pirmuosius peršalimo simptomus – tai yra geriausias būdas greitai ir efektyviai atkurti jūsų organizmo jėgas.

Kokybė ir saugumas

Intraveninė terapija yra medicininė procedūra ir turėtų būti atliekama tik licencijuotoje įstaigoje ir tik su medicinos specialistu. Kvalifikuoti gydytojai žino, kaip atpažinti ir susidoroti su įvairiomis situacijomis, įskaitant alergines reakcijas ir galimus šalutinius poveikius.

Licencijuotoje klinikoje yra visos būtinos priemonės ir naujausios technologijos, kurios reikalingos užtikrinant paciento saugumą. „Drops Clinic“ šeimos klinikos prioritetas yra paciento saugumas ir asmeninis ryšys, tad prieš skiriant gydymą ne tik atliekame tyrimus, bet ir įvertiname ligos istoriją, asmeninius skundus ir baimes. Taip pat procedūros kabinete įdiegėmė iškvietimo mygtuką, kad esant poreikiui, kiekvienas pacientas nedelsiant gautų pagalbą“, – teigia gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė.

Gydymas – tik atlikus kraujo tyrimus

„Prieš pradedant intraveninę terapiją svarbu atlikti išsamų kraujo tyrimą, kad būtų galima nustatyti paciento sveikatos būklę ir tinkamiausią gydymo metodą.“ – dalinasi patirtimi “Drops Clinic” šeimos klinikos gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė.

Gydytojai negali diagnozuoti ligos tik išoriškai, todėl kraujo tyrimų rezultatai yra esminiai diagnozei patvirtinti ar paneigti. Tik išanalizavus gautus rezultatus, galima pasirinkti efektyviausią ir saugiausią gydymo būdą pacientui.

Gydymo trukmė

Gydymo trukmė labai individuali, nes kiekvieno paciento atvejis yra unikalus, todėl nėra vieno standarto, pagal kurį galima nustatyti gydymo trukmę. Gydytojai turi atsižvelgti į ligos sunkumą, anamnezę ir tyrimo rezultatus. Pati intraveninės terapijos procedūra gali svyruoti nuo 30 minučių iki 1 ar 1,5 valandos, atsižvelgiant į įvairius veiksnius.

„Drops Clinic“ šeimos klinikos gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė sako: „Pirmiausia gydytojas patikrina, ar pacientas gerai toleruoja paskirtą gydymą, kas gali užtrukti iki 10 minučių. Intraveninės terapijos trukmė taip pat priklauso nuo įvesto kateterio dydžio, paciento venos matomumo, paskirtų preparatų kiekio, paciento išreikštų skundų gydytojui ir amžiaus. Mūsų klinikos mažiausieji pacientai dažnai užtrunka ilgiausiai – apie porą valandų.“

Visame gydymo procese „Drops Clinic“ šeimos klinikos gydytojai įsipareigoja teikti išskirtinę priežiūrą, kad užtikrintų kiekvieno paciento sveikatą ir gerovę. Atsižvelgdami į individualius poreikius ir unikalias aplinkybes, mūsų komanda nuoširdžiai siekia padėti pacientams optimaliai atkurti sveikatą ir užtikrinti ilgalaikį sveikatos palaikymą.

Kaip pasiruošti procedūrai

Gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė iš „Drops Clinic“ šeimos klinikos teigia, kad ypatingo pasiruošimo intraveninei terapijai nėra, tačiau jeigu jums kyla klausimų – pasiruoškite juos iš anksto ir gydytojas mielai atsakys juos prieš pradedant procedūrą. Procedūros metu galėsite pailsėti ir atsipalaiduoti, o reikalui esant dirbti kompiuteriu ar telefonu. Jei tai pirmas profilaktinis vizitas pas gydytoją ir neturite bent pusės metų senumo tyrimų, reikėtų nevalgyti ir šį vizitą atlikti ryte, nes gali būti, kad gydytojas paskirs kraujo tyrimus prieš taikant gydymą. Jei tai vizitas sergant kokia nors virusine ar bakterine liga, rekomenduojama išgerti stiklinę vandens, kad venos būtų lengviau apčiuopiamos.

Saugūs ir licenzijuoti preparatai

„Drops Clinic“ siūlo platų licencijuotų vaistų asortimentą, apimantį įvairias vaistinių grupių: antihipertenziniai medikamentai, diuretikai, antibiotikai, antivirusiniai ir priešuždegiminiai vaistai, kortikosteroidai, raumenis atpalaiduojantys vaistai, analgetikai, antihistamininiai vaistai ir daugelis kitų. Šis sąrašas yra labai įvairus ir apima medikamentus su imunosupresinėmis savybėmis. Be to, klinikoje taip pat naudojami įvairūs vitaminai ir maisto papildai, tokie kaip vitaminas C, B grupės vitaminai (keliais skirtingais tipais), antioksidantai ir elektrolitai.

„Mūsų vaistų pasirinkimas atitinka įvairių pacientų poreikius, tarp jų vaikų, suaugusiųjų, nėščių moterų ir vyresnio amžiaus žmonių.“, – teigia gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė.

Aukščiausios kokybės įranga

„Mūsų klinika didžiuojasi savo modernia įranga ir naujausiomis technologijomis, leidžiančiomis greitai ir efektyviai diagnozuoti pacientų sveikatos problemas. Turima įranga leidžia greitai atlikti bendrus kraujo tyrimus, bendrus šlapimo tyrimus ir uždegiminius rodiklius nustatančius tyrimus, kad gautume tikslius ir greitus rezultatus, padedančius parinkti efektyviausią gydymą,“ – dalinasi gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė.

Be to, klinikoje yra elektrokardiografas, kuris suteikia svarbią informaciją apie pacientų širdies ir kraujagyslių būklę, padeda diagnozuoti širdies ar kraujagyslių ligas. Šios aukštos kokybės diagnostinės priemonės užtikrina, kad pacientai gauna geriausią galimą priežiūrą ir gydymą.

Kaip greitai galima tikėtis teigiamo procedūros poveikio?

Šis klausimas yra individualus, todėl atsakymas priklauso nuo paciento būklės ir gydymo plano. Gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė sako: „Įvairiems atvejams reikia skirtingo laiko, norint pajusti teigiamą procedūros poveikį. Pavyzdžiui, jei pacientas serga viršutinių kvėpavimo takų ligomis – geresnės savijautos galima tikėtis po poros valandų nuo intraveninės terapijos pabaigos. Tuo tarpu, jei pacientas skundžiasi nugaros ar kaklo skausmais, pagerėjimas gali būti pastebimas jau iš karto po baigtos intraveninės terapijos seanso, o praėjus kelioms valandoms po gydymo savijauta dar pagerėja.

Vitaminų, elektrolitų ar ozono terapijai gali prireikti kelių vizitų, kad pasiektumėte norimą efektą. Kartais pacientai jaučiasi geriau po trijų seansų, o kartais jau po pirmo karto sako, kad gyvenimas "prašviesėja".

Intraveninės terapijos poveikis yra labai pastebimas sergant vaikams jau po valandos nuo procedūros matosi ir jaučiasi akivaizdus savijautos pagerėjimas.“

„Drops Clinic“ misija

Gydytoja Agnė Gudaitė-Staškūnė paaiškina: „Drops Clinic“ buvo įkurta norint užpildyti spragą sveikatos priežiūros sektoriuje, kuri atsirado pandemijos metu. Įkūrėjai norėjo sukurti vietą, kur pacientai lengvai ir greitai galėtų gauti gydytojo konsultaciją ir reikalingą gydymą. Mūsų komandai iš tiesų rūpi pacientų gerovė ir savijautos pagerėjimas.

Esame užsibrėžę tikslą būti pasiekiamiems čia ir dabar, todėl dirbame savaitgaliais, poilsio bei švenčių dienomis. Be to, „Drops Clinic“ išsiskiria jaukia aplinka, leidžiančia pamiršti, kad esate medicininėje įstaigoje. Čia pacientai jausis tarsi namuose. Mūsų tikslas yra ne tik suteikti aukštos kokybės sveikatos priežiūrą, bet ir užtikrinti, kad pacientai jaustųsi patogiai ir ramiai per visą gydymo procesą. Mes siekiame sukurti asmenišką ir humanišką požiūrį į kiekvieną pacientą, kad jie jaustųsi išklausyti, suprasti ir gerai prižiūrėti.“

„Drops Clinic“ skiriasi nuo kitų procedūros tiekėjų dėl savo nuoširdaus rūpinimosi pacientais, lankstaus darbo laiko, jaukios aplinkos ir individualaus požiūrio į kiekvieno paciento poreikius. Šios vertybės padeda užtikrinti, kad pacientai gautų aukščiausio lygio sveikatos priežiūrą ir geriausią įmanomą patirtį.

Apsilankykite „Drops Clinic“ filiale Kaune, adresu V. Putvinskio g. 50A arba sužinokite daugiau tinklapyje https://dropsclinic.lt/