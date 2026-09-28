Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Ilgą laiką kankina nemiga? Daugelis net neįsivaizduoja, kokią grėsmę tai kelia

2026-09-28 19:16 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-28 19:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Miegas svarbus ne tik tam, kad ryte jaustumėmės pailsėję. Kokybiškas nakties poilsis padeda organizmui atsistatyti, reguliuoti hormonus ir palaikyti normalią širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą. Tačiau sutrikęs miegas gali būti susijęs ir su aukštu kraujospūdžiu.

Nemiga (Nuotr. Shutterstock)
GALERIJA (26)

Miegas svarbus ne tik tam, kad ryte jaustumėmės pailsėję. Kokybiškas nakties poilsis padeda organizmui atsistatyti, reguliuoti hormonus ir palaikyti normalią širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą. Tačiau sutrikęs miegas gali būti susijęs ir su aukštu kraujospūdžiu.

REKLAMA
0

Ryšys tarp šių dviejų būklių gali būti abipusis – nemiga gali prisidėti prie kraujospūdžio didėjimo, o pats aukštas kraujospūdis ar jo simptomai gali apsunkinti miegą, rašoma healthline.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl nuolat prastai miegant nereikėtų problemos vertinti tik kaip nuovargį. Ilgainiui miego trūkumas gali turėti įtakos bendrai savijautai ir širdies bei kraujagyslių sveikatai.

REKLAMA
REKLAMA

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saldus miegas

Ar aukštas kraujospūdis gali sukelti nemigą?

Tyrimai rodo ryšį tarp aukšto kraujospūdžio ir miego sutrikimų. Kai kraujas kraujagyslėmis teka didesniu nei įprasta spaudimu, organizmas patiria papildomą apkrovą.

REKLAMA

Kai kuriais atvejais aukštą kraujospūdį gali lydėti tokie simptomai kaip:

  • galvos skausmas;
  • krūtinės skausmas;
  • dusulys.

Šie simptomai gali apsunkinti užmigimą arba priversti žmogų prabusti naktį.

Suaugusiesiems paprastai rekomenduojama miegoti apie 7–9 valandas per naktį. Nuolatinis miego trūkumas siejamas su įvairiomis sveikatos problemomis, įskaitant svorio augimą, depresiją ir padidėjusį kraujospūdį.

REKLAMA
REKLAMA

Ar nemiga gali padidinti kraujospūdį?

Prastas arba nepakankamas miegas gali turėti įtakos kraujospūdžiui. Miego metu organizmas reguliuoja hormonus ir kitas funkcijas, kurios padeda mažinti kraujospūdį bei širdies ritmą. Kai miego nepakanka arba jis nuolat būna nekokybiškas, šie procesai gali sutrikti.

Ilgainiui dėl to gali padidėti kraujospūdis ir širdžiai tekti dirbti didesne apkrova. Padidėjęs kraujospūdis savo ruožtu yra vienas iš veiksnių, susijusių su didesne širdies ligų ir insulto rizika.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, suaugusieji, kurie miega mažiau nei septynias valandas per parą, dažniau nurodo turintys tam tikrų sveikatos problemų, tarp jų – nutukimą, astmą ir depresiją.

Šios būklės taip pat gali būti susijusios su didesne širdies ligų bei insulto rizika.

Kaip nutraukti aukšto kraujospūdžio ir nemigos ciklą?

Geresni miego įpročiai gali būti naudingi tiek miego kokybei, tiek bendrai širdies ir kraujagyslių sistemos būklei.

REKLAMA

Laikykitės pastovaus miego režimo. Stenkitės eiti miegoti ir keltis panašiu metu kiekvieną dieną. Reguliarus režimas gali padėti organizmui lengviau prisitaikyti prie poilsio laiko.

Reguliariai judėkite. Fizinis aktyvumas gali padėti kontroliuoti kraujospūdį ir pagerinti miego kokybę. Vis dėlto intensyvios treniruotės prieš pat miegą kai kuriems žmonėms gali apsunkinti užmigimą.

REKLAMA

Išbandykite atsipalaidavimo technikas. Prieš miegą gali padėti rami veikla, kvėpavimo pratimai, meditacija, joga. Jos gali padėti sumažinti įtampą ir pasiruošti miegui.

Neužmirškite miego trūkumo. Po kelių prastai išmiegotų naktų gali norėtis savaitgalį miegoti gerokai ilgiau. Vis dėlto svarbiau stengtis palaikyti reguliarų miego režimą ir kasdien skirti pakankamai laiko poilsiui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraujospūdžio matavimas

Ką galima vartoti miegui, jei kraujospūdis aukštas?

Miego sutrikimų gydymas priklauso nuo jų priežasties, todėl prieš vartojant preparatus verta pasitarti su gydytoju arba vaistininku, ypač jei jau vartojami kraujospūdį mažinantys vaistai.

Kai kuriais atvejais miegui gali būti naudojamas melatoninas – hormonas, padedantis reguliuoti miego ir budrumo ciklą. Yra ir pailginto atpalaidavimo melatonino preparatų, kurie gali veikti ilgiau per naktį.

REKLAMA

Kai kuriems žmonėms naudojami ir augaliniai preparatai, pavyzdžiui, valerijono šaknies preparatai. Tačiau net ir natūralūs papildai gali sąveikauti su kitais vartojamais vaistais, todėl jų nereikėtų rinktis nepasitarus.

Esant stipresniems ar ilgai trunkantiems miego sutrikimams, gydytojas gali skirti receptinių vaistų. 

Jeigu nemiga tęsiasi ilgiau, dažnai kartojasi prabudimai ar kartu pasireiškia tokie simptomai kaip krūtinės skausmas, dusulys ar labai stiprus galvos skausmas, reikėtų kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų