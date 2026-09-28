Ilgą laiką kankina nemiga? Daugelis net neįsivaizduoja, kokią grėsmę tai kelia

Ryšys tarp šių dviejų būklių gali būti abipusis – nemiga gali prisidėti prie kraujospūdžio didėjimo, o pats aukštas kraujospūdis ar jo simptomai gali apsunkinti miegą, rašoma healthline.com.
Todėl nuolat prastai miegant nereikėtų problemos vertinti tik kaip nuovargį. Ilgainiui miego trūkumas gali turėti įtakos bendrai savijautai ir širdies bei kraujagyslių sveikatai.
Ar aukštas kraujospūdis gali sukelti nemigą?
Tyrimai rodo ryšį tarp aukšto kraujospūdžio ir miego sutrikimų. Kai kraujas kraujagyslėmis teka didesniu nei įprasta spaudimu, organizmas patiria papildomą apkrovą.
Kai kuriais atvejais aukštą kraujospūdį gali lydėti tokie simptomai kaip:
- galvos skausmas;
- krūtinės skausmas;
- dusulys.
Šie simptomai gali apsunkinti užmigimą arba priversti žmogų prabusti naktį.
Suaugusiesiems paprastai rekomenduojama miegoti apie 7–9 valandas per naktį. Nuolatinis miego trūkumas siejamas su įvairiomis sveikatos problemomis, įskaitant svorio augimą, depresiją ir padidėjusį kraujospūdį.
Ar nemiga gali padidinti kraujospūdį?
Prastas arba nepakankamas miegas gali turėti įtakos kraujospūdžiui. Miego metu organizmas reguliuoja hormonus ir kitas funkcijas, kurios padeda mažinti kraujospūdį bei širdies ritmą. Kai miego nepakanka arba jis nuolat būna nekokybiškas, šie procesai gali sutrikti.
Ilgainiui dėl to gali padidėti kraujospūdis ir širdžiai tekti dirbti didesne apkrova. Padidėjęs kraujospūdis savo ruožtu yra vienas iš veiksnių, susijusių su didesne širdies ligų ir insulto rizika.
Ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, suaugusieji, kurie miega mažiau nei septynias valandas per parą, dažniau nurodo turintys tam tikrų sveikatos problemų, tarp jų – nutukimą, astmą ir depresiją.
Šios būklės taip pat gali būti susijusios su didesne širdies ligų bei insulto rizika.
Kaip nutraukti aukšto kraujospūdžio ir nemigos ciklą?
Geresni miego įpročiai gali būti naudingi tiek miego kokybei, tiek bendrai širdies ir kraujagyslių sistemos būklei.
Laikykitės pastovaus miego režimo. Stenkitės eiti miegoti ir keltis panašiu metu kiekvieną dieną. Reguliarus režimas gali padėti organizmui lengviau prisitaikyti prie poilsio laiko.
Reguliariai judėkite. Fizinis aktyvumas gali padėti kontroliuoti kraujospūdį ir pagerinti miego kokybę. Vis dėlto intensyvios treniruotės prieš pat miegą kai kuriems žmonėms gali apsunkinti užmigimą.
Išbandykite atsipalaidavimo technikas. Prieš miegą gali padėti rami veikla, kvėpavimo pratimai, meditacija, joga. Jos gali padėti sumažinti įtampą ir pasiruošti miegui.
Neužmirškite miego trūkumo. Po kelių prastai išmiegotų naktų gali norėtis savaitgalį miegoti gerokai ilgiau. Vis dėlto svarbiau stengtis palaikyti reguliarų miego režimą ir kasdien skirti pakankamai laiko poilsiui.
Ką galima vartoti miegui, jei kraujospūdis aukštas?
Miego sutrikimų gydymas priklauso nuo jų priežasties, todėl prieš vartojant preparatus verta pasitarti su gydytoju arba vaistininku, ypač jei jau vartojami kraujospūdį mažinantys vaistai.
Kai kuriais atvejais miegui gali būti naudojamas melatoninas – hormonas, padedantis reguliuoti miego ir budrumo ciklą. Yra ir pailginto atpalaidavimo melatonino preparatų, kurie gali veikti ilgiau per naktį.
Kai kuriems žmonėms naudojami ir augaliniai preparatai, pavyzdžiui, valerijono šaknies preparatai. Tačiau net ir natūralūs papildai gali sąveikauti su kitais vartojamais vaistais, todėl jų nereikėtų rinktis nepasitarus.
Esant stipresniems ar ilgai trunkantiems miego sutrikimams, gydytojas gali skirti receptinių vaistų.
Jeigu nemiga tęsiasi ilgiau, dažnai kartojasi prabudimai ar kartu pasireiškia tokie simptomai kaip krūtinės skausmas, dusulys ar labai stiprus galvos skausmas, reikėtų kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.
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