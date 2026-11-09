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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Hortenzijos užaugs didelės ir sveikos: lapkritį padarykite 1 veiksmą

2026-11-09 07:45 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-09 07:45
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Yra vienas paprastas būdas užtikrinti, kad kitą pavasarį hortenzijos žydėtų gausiai ir įspūdingai. Dabar pats tinkamiausias metas jomis pasirūpinti.

Yra vienas paprastas būdas užtikrinti, kad kitą pavasarį hortenzijos žydėtų gausiai ir įspūdingai. Dabar pats tinkamiausias metas jomis pasirūpinti.

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Hortenzijos išlieka vienu populiariausių sodo augalų ir sėkmingai ištveria net sudėtingas žiemos sąlygas. Nors pavasaris gali atrodyti dar toli, sodininkai jau dabar gali pasirūpinti kitų metų žiedais. Tam tereikia atlikti vieną svarbų darbą – pašalinti nužydėjusius žiedynus, rašoma express.co.uk.

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FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Sodininkystės specialistai aiškina, kad nuvytusių žiedų šalinimas skatina augalą energiją nukreipti ne į sėklų brandinimą, o į šaknų ir lapijos stiprinimą.

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„Pašalindami nužydėjusius hortenzijų žiedus jūs augalui nekenkiate. Atsikratę peržydėjusių žiedų paskatinate krūmą nebeauginti sėklų ir daugiau energijos skirti šaknims bei lapams. Dėl to augalai tampa stipresni, didesni ir sveikesni“, – teigia ekspertai.

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Kaip rudenį pašalinti nužydėjusius hortenzijų žiedus?

Šiam darbui prireiks tik sodo pirštinių, sekatoriaus ir indo nuskintiems žiedams sudėti.

Prieš pradedant specialistai pataria dezinfekuoti genėjimo įrankius alkoholiu sudrėkinta šluoste. Taip sumažinama grybelinių ligų plitimo rizika ir užtikrinami švarūs pjūviai.

Pirmiausia suraskite nuvytusius, parudavusius žiedynus. Tuomet sekite stiebą žemyn iki pirmos poros sveikų, stambių lapų ir pjūvį atlikite būtent virš jų. Toks genėjimas skatina sveiką augalo augimą.

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Taip pat verta reguliariai nuvalyti sekatoriaus geležtes ir surinkti nuo žemės nukritusius lapus. Jie gali tapti kenkėjų prieglobsčiu, o irimo metu į dirvą išskiria papildomų maistinių medžiagų, kurios ne visada naudingos augalui.

Gera žinia ta, kad visas procesas paprastai trunka mažiau nei penkias minutes. Tačiau toks nedidelis darbas gali turėti didelę naudą – pašalinus nykstančius žiedynus hortenzijos kitą pavasarį dažnai sukrauna daugiau, didesnių ir stipresnių žiedų.

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Kada nustoti šalinti nužydėjusius hortenzijų žiedus?

Rudeninis nužydėjusių žiedų šalinimas padeda augalui taupyti energiją ir atrodyti tvarkingiau. Vis dėlto specialistai pataria šio darbo nebetęsti antroje lapkričio pusėje.

„Po šalnų nustokite šalinti nužydėjusius žiedus ir palikite juos ant krūmo. Jie ne tik suteikia sodui dekoratyvumo žiemą, bet ir padeda išsaugoti pumpurus, iš kurių kitą pavasarį formuosis žiedai“, – aiškina ekspertai.

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Sodininkams rekomenduojama stebėti orų prognozes ir pirmųjų šalnų datą. Hortenzijų žiedų šalinimą geriausia baigti likus maždaug mėnesiui iki jų.

Jeigu genėjimo žirklėmis darbuositės per vėlai, naujai susiformavę ūgliai gali būti pažeisti šalčio. Tokiu atveju kitų metų žydėjimas gali būti gerokai skurdesnis.

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