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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Štai kaip bėgant metams keitėsi TV3 laidų vedėja Aušra Tubienė: aplankė daug garsenybių sodų

2026-11-02 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugelį metų TV3 žiūrovams pažįstama Aušra Tubienė metų metus kviečia sužinoti daugiau apie sodininkystę ir ūkininkavimą, lankosi žinomų žmonių sodybose bei pristato įkvepiančias ūkininkų istorijas.

Daugelį metų TV3 žiūrovams pažįstama Aušra Tubienė metų metus kviečia sužinoti daugiau apie sodininkystę ir ūkininkavimą, lankosi žinomų žmonių sodybose bei pristato įkvepiančias ūkininkų istorijas.

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Bėgant metams keitėsi ne tik laidose „Svajonių sodai“ ir „Svajonių ūkis“ aptariamos temos, bet ir pati televizijos žiūrovų pamilta vedėja. Pažvelkite, kaip A. Tubienė keitėsi bėgant metams.

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FOTOGALERIJA. Laidų „Svajonių sodai“ ir „Svajonių ūkis“ vedėja Aušra Tubienė

Laidą „Svajonių ūkis“ žiūrėkite šeštadieniais, 8.30 val., „Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 valandą, per TV3!

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Garsenybių soduose – netikėti atradimai

Laida „Svajonių sodai“ šiemet skaičiuoja jau 23-ąjį, o laida „Svajonių ūkis“ – jau 14-ąjį sezonus, tad A. Tubienė puikiai pažįstama jau net ne vieną dešimtmetį.

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Per tiek metų ne tik išdalinta krūvos naudingų patarimų sodininkams bei ūkininkams, bet ir aplankytas ne vienos Lietuvos garsenybės sodas.

Anksčiau A. Tubienė, prisimindama praėjusius laidos „Svajonių sodai“ sezonus, įvardijo ne vieną garsų savo namų aplinka ir kruopštumu ją nustebinusį žmogų.

„Man labai įstrigo Lino Vaitkevičiaus smilginiai augalai, kuriuos kartu sodinome pavasarį. Jis, kaip ir daugybė kitų Lietuvos žvaigždžių, savo namuose ieško ramybės, o didžiuliai siūbuojantys smilginiai augalai tikrai ją sukuria.

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Tiesa, jis toks ne vienas – vis daugiau žinomų žmonių turi savo mėgstamus augalus, siekia trokštamo vaizdo ir apie augaliją jau nemažai žino patys“, – apie ne visiems žinomą grupės „Žemaitukai“ nario pusę tąkart pasakojo ji.

Vienu iš gražiausių kada nors matytų sodų, kuriame galima rasti atgaivą ir ramybę, A. Tubienė įvardijo aktorės Inetos Stasiulytės sukurtą aplinką.

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„O pas floristikos dizainerę Kristiną Rimienę sodinome sakuras – vieną iš populiariausių dabartinių augalų“, – prisiminė laidos vedėja.

Tuo tarpu dainininkas Egidijus Sipavičius iš laidos komandos yra sulaukęs ne tik apie tai, kaip susikurti želdyną, bet ir kaip įsirengti šiltnamį.

„Dabar jis sako, kad tai – vienas geriausių sprendimų, nes agurkai, pomidorai ir kitos gėrybės ten dera labai puikiai“, – tikino A. Tubienė.

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O štai operos solistas Liudas Mikalauskas, gyvenimą mieste jau prieš kurį laiką iškeitęs į gyvenimą kaime, ne tik labai daug žino apie sodus, bet ir yra bitininkas.

„Jis netgi pats šioje laidoje galėtų tapti puikiu konsultantu, padedančiu kitiems“, – atviravo A. Tubienė.

Kaip tąkart pastebėjo laidos vedėja, svajonių sodas – nepigus malonumas, tačiau įsiklausius į ekspertų patarimus galima ne tik sutaupyti, bet ir surasti daugybę originalių sprendimų, kaip papuošti aplinką.

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„Želdynas – vieta, į kurią norisi sugrįžti, atgauti jėgas, pasisemti ramybės. Bandysime kurti tokią aplinką, kurioje pailsėtume, kurioje būtų gera pabūti. Juk ramybė – didelė prabanga, nenuperkama jokiais pinigais. Toks ir mūsų požiūris į sodą – per poilsį, ramybę, geresnę nuotaiką ir įtampos nuėmimą“, – sakė Aušra.

Pernai laidoje „Svajonių sodai“ įvyko pokyčių – prie A. Tubienės prisijungė jos sūnus Lukrecijus. 

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„Svajonių ūkis“ ūkininkavimą stebėkite iš arti

O štai laida „Svajonių ūkis“ eilę metų pasakoja sėkmės istorijas, kokiais verslais užsiima lietuviai, kaip gaminamas aukščiausios kokybės natūralus maistas, kokios technologijos kuria žemės ūkį.

„Laidose labai noriu parodyti pačius sėkmingiausius Lietuvos ūkininkus, kurie atsakingai puoselėja tvarią gamybą, diegia pažangias inovacijas ir vartotojams siūlo tikrai sveiką, kokybišką bei natūralų maistą be jokių dirbtinių priedų ar GMO“, – anksčiau sakė ilgametė laidos vedėja A. Tubienė.

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Anot A. Tubienės, laidos tikslas – atskleisti tuos pavyzdžius, kai dirbama atsižvelgiant į ateities kartas ir šalies gerovę.

„Svajonių ūkis“ startavo 2015 m. kaip mokomasis projektas ūkininkams ir kaimo verslininkams. Laidos duomenimis, nuo tada Lietuvoje įkurta virš 400 naujų ūkių. Daugelį jų įsteigė laidos įkvėpti gimtinėn sugrįžę emigrantai.

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Ši laida skirta ne tik kaimo, bet ir miesto žmonėms, o ypač jaunimui, kuris ieško papildomo uždarbio šaltinių, nori išnaudoti paveldėtą žemę ar tiesiog sukurti savo verslą ir tapti finansiškai nepriklausomais.

„Lietuvoje turime tiek daug neišnaudoto potencialo – tiek žemės, tiek žmonių noro dirbti sau! Ši laida yra tarsi kelrodis, kuris parodo, jog kaime įmanoma ne tik užsidirbti, bet ir kurti sėkmingą verslą“, – dar anksčiau yra sakiusi laidos vedėja.

Šiemet naujajame sezone A. Tubienei taip pat talkina sūnus Lukrecijus ir kartu kviečia pažinti ūkininkavimą iš arčiau.

Laidą „Svajonių ūkis“ žiūrėkite šeštadieniais, 8.30 val., „Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 valandą, per TV3

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