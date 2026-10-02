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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

„Svajonių ūkis“ grįžta į TV3 eterį: naujas sezonas atskleis sėkmingiausių verslininkų istorijas

2026-10-02 15:50 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-02 15:50
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Jau nuo šio šeštadienio, spalio 3-iosios, į TV3 eterį sugrįš laida „Svajonių ūkis“. O svarbiausiu jos akcentu taps sėkmės istorijos. Kokiais verslais užsiima lietuviai? Kaip gaminamas aukščiausios kokybės natūralus maistas? Galiausiai, kokios technologijos kurs žemės ūkį ateityje? Tai – laida, kurios ūkininkai ar visi tuo besidomintys negali praleisti.

Aušra Tubienė (nuotr. pranešimo spaudai)

Jau nuo šio šeštadienio, spalio 3-iosios, į TV3 eterį sugrįš laida „Svajonių ūkis“. O svarbiausiu jos akcentu taps sėkmės istorijos. Kokiais verslais užsiima lietuviai? Kaip gaminamas aukščiausios kokybės natūralus maistas? Galiausiai, kokios technologijos kurs žemės ūkį ateityje? Tai – laida, kurios ūkininkai ar visi tuo besidomintys negali praleisti.

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Kartu su laidos vedėja Aušra Tubiene ir jos sūnumi Lukreciju Tubiu sužinosime apie tvarų ūkį ir jo sprendimus, kurie ūkininkams padeda išlaikyti aukštą kokybę. O taip pat išgirsime daugybę sėkmės istorijų, kurios įkvėps ir kitus.

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Ką bus galima pamatyti laidoje „Svajonių ūkis“?

„Laidose labai noriu parodyti pačius sėkmingiausius Lietuvos ūkininkus, kurie atsakingai puoselėja tvarią gamybą, diegia pažangias inovacijas ir vartotojams siūlo tikrai sveiką, kokybišką bei natūralų maistą be jokių dirbtinių priedų ar GMO“, – sako ilgametė laidos vedėjas A. Tubienė.

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Anot jos, laidos tikslas – atskleisti tuos pavyzdžius, kai dirbama atsižvelgiant į ateities kartas ir šalies gerovę.

„Detaliai nagrinėsime moderniausias technologijas sodininkystėje, uogininkystėje, bitininkystėje bei daržovininkystėje, kurios leidžia pasiekti aukščiausią produkcijos kokybę“, – pasakoja laidos vedėja.

Laida skirta tiek kaimo, tiek miesto žmonėms, ieškantiems naujų verslo galimybių kaime ir vertinantiems kokybišką lietuvišką produkciją.

„Svajonių ūkis“ startavo 2015 m. kaip mokomasis projektas ūkininkams ir kaimo verslininkams. Laidos duomenimis, nuo tada Lietuvoje įkurta virš 400 naujų ūkių. Daugelį jų įsteigė laidos įkvėpti gimtinėn sugrįžę emigrantai. 

„Svajonių ūkis“ – kiekvieną šeštadienį, 10 val. per TV3!

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