Gerda Žemaitė atvėrė širdį: ragina nesigėdyti ašarų

Gerda Žemaitė teigia, kad „Išsipildymo akcija“ yra ne tik gražiausias, tačiau ir didžiausias metų įvykis. Ji pasakoja, kad kiek save prisimena ir kiek laiko jau gyvuoja projektas, ji visuomet jį stebi, aukoja, o be to ir vieną kartą jai taip pat teko būti garbė šio renginio vedėja kartu su atlikėju Stano.

„Išsipildymo akcija“ yra nuostabus renginys. Visuomet kartu su šeima aukojame, o jeigu renginį stebiu iš namų – žiūrėdama siužetus visuomet nubraukiu ašarą, nes tokios istorijos tiesiog negali nepaliesti.

Šiandien man yra gera būti stebuklo dalimi, kurią kuriame visi kartu. Lietuviai yra vieninga tauta. Tą matome ir skaičiuose, esančiuose ekranuose. Labai gera kartu daryti gerą ir padėti tiems, kuriems šios pagalbos šiandien labai reikia“, – sako ji.

Su jautriomis istorijomis Gerda susiduria ir „TV pagalboje“. Pasiteiravus moters, kaip pavyksta atsiriboti nuo skaudžių, neretai širdį veriančių istorijų, G. Žemaitė tikina, kad sulaikyti ašarų ne visuomet pavyksta:

„Man atrodo, kad sulaikyti ašarų ir nereikia, nes neturėtume gėdytis tų ašarų, kurios natūraliai ištrykšta. Manau, kad tai kaip tik yra gražus atjautos jausmas, todėl nereikėtų jo slėpti ar gėdytis, nes tai iš tiesų gražus gestas, kurio nereikia bijoti.“

Kviečia atsigręžti į save

Be to, Gerda sako, kad kiekvienas iš mūsų gyvename nežinomybėje, todėl niekuomet nesame užtikrinti, kas mūsų laukia rytoj, poryt, o gal net ir už kelių minučių. Nežinome, ar kada patys neatsidursime kitų žmonių vietoje, kuriems šiuo metu yra be galo sunku.

„Turime visuomet į viską reaguoti su atjauta, padėti tiems žmonėms, nes galbūt kažkada ir mums patiems prireiks, kad kažkas mus palaikytų. Paprastai kitiems užtenka tik parodyti paprastą gailestį, palaikymą. Kartais norisi juos apkabinti, padrąsinti, uždėti ranką ant peties ir parodyti, kad jie nėra vieni.

„Išsipildymo akcija“ įkvepia šeimas kovoti su ligomis, suteikia finansinį stabilumą ir suteikia viltį tiems vaikams pasveikti. Man atrodo, kad jeigu vieni apie kitus dažniau galvosime, pasaulis bus kur kas gražesnis. Šeimoms bus lengviau gyventi, nes jos jaus palaikymą. Suteikti pagalbą kitiems yra be galo gera, nelaukiant jokios karmos taškų ar atpildo“, – nusišypso ji.

Gerda Žemaitė taip pat yra tas asmuo, kuris televizijų ekrano žiūrovams perteikia pagalbos prašančių šeimų skausmą, emocijas. Paklausta, ką reiškia būti šiuo tarpiniu balsu, moteris pasakoja, kad atsiriboti nuo akis į akį matomų istorijų ne visuomet pavyksta:

„Kartais istorijos paliečia be galo asmeniškai. Ypatingai tais atvejais, kuomet kalba sukasi apie vaikus. Galbūt taip yra dėl to, kad pati esu mama ir tų vaikų akys paliečia jautriai. Be to, ne visuomet pavyksta viską perteikti ir žiūrovui, nes daug ką sugeriu į save pati.

Visgi, bėgant laikui išmokau atsiriboti, neparsinešti šių skausmingų ir jautrių emocijų į namus, nors kartais atrodo, kad dirbant tokį darbą tiesiog tai padaryti yra neįmanoma. Visuomet norisi visiems padėti, kad pasaulis būtų kuo gražesnis, laimingesnis.“

Gerda žmones kviečia ir toliau aukoti „Išsipildymo akcijos“ herojams, kadangi šiandiena yra tik pusiaukėlė.

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su aukojimo internetu portalu aukok.lt, telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia. Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:

1891 – 3 EUR;

1892 – 5 EUR;

1893 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

Kitus aukojimo būdus rasite čia: https://www.tv3.lt/issipildymo-akcija

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.