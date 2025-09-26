Kalendorius
Garsioji aktorė Eva Longoria, vieni garsiausių pasaulio traškučių ir buritai: kas tarpusavyje sieja juos visus?

2025-09-26 11:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-26 11:14

Savaitgalis – metas, kai norisi ir gero filmo, ir gardaus, naminio maisto. O ypač tuomet, kai už lango darosi vis vėsiau. Tačiau, ką pasirinkti? Kiekvieną šeštadienį į pagalbą su patarimais žiūrovams skuba TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas“, kurios vedėjai Tadas Paplauskas ir Vaida Poderytė-Bernatavičė pasirūpina, kad jūsų savaitgalis būtų ypatingas. O ar žinojote, kas sieja filmo „Nusivylusios namų šeimininkės“ žvaigždę, vienus garsiausių pasaulio traškučių ir buritus? Tai paaiškės jau netrukus.

„Esame nusiteikę meksikietiškai, nes šį šeštadienį TV3 gero kino vakare – ypatingas filmas. Meksikietiškomis melodijomis ir ritmais alsuojanti biografinė drama „Skonis, pakeitęs istoriją“, – su televizijos žiūrovais jau rytoj sveikinsis laidos vedėja Vaida.

Analizavo filmą „Skonis, pakeitęs istoriją“

Filmas „Skonis, pakeitęs istoriją“ (angl. „Flamin‘ Hot“) pasakoja Richardo Montanezo kelią iš neturtingos meksikiečių imigrantų šeimos Pietų Kalifornijoje į „Frito-Lay“ kompanijos sėkmės istorijos epicentrą, rašoma pranešime spaudai.

Užaugęs tarp iššūkių ir patyčių, tačiau išsaugojęs pasididžiavimą savo kilme, Richardas sukuria gyvenimą su mylimąja Judy. O dirbdamas gamykloje, atranda galimybę pakeisti ne tik savo likimą, bet ir visą užkandžių pasaulį.

Eksperimentai virtuvėje pagimdo idėją pagardinti paprastus „Cheetos“ aštriais prieskoniais, įkvėptais meksikietiško gatvės maisto – būtent taip atsiranda legendiniai „Flamin’ Hot Cheetos“.

Tai – istorija apie atkaklumą, kūrybiškumą, šeimos vertybes ir kultūrinį identitetą, tapusį pasaulinės sėkmės pagrindu.

„Šis filmas – tikrai ne apie paprastą užkandį. Tai istorija apie žmogų, kuris iš valytojo tapo vienu iš įmonės vadovų. O labiausiai filme įsiminė viena labai žmogiška scena – kai Richardas dar mokykloje pardavinėjo buritus... Ši scena labai svarbi ir simboliška, tad šiandien virtuvėje garuos ne kas kita, o buritai“, – šypsodamasis sakys virtuvės šefas Tadas.

Tado įžvalgas pratęs jo kolegė Vaida, kuri pastebės, kad ši kino juosta išsiskiria ne tik jautriomis asmeninėmis detalėmis, bet ir platesne istorija – intriguojančiais faktais apie „Flamin’ Hot Cheetos“ atsiradimą.

„Ši istorija turi įvairių atspalvių. Pati „Frito-Lay“ kompanija, kuri gamina „Cheetos“, oficialiai neigia, kad Richardas Montanezas sukūrė šiuos prieskoniais pagardintus traškučius. Sunku tiksliai įrodyti, ar jis iš tiesų buvo jų autorius – žiniasklaidoje vyko didžiuliai ginčai... Tačiau nenuginčijamas faktas yra tas, kad Montanezas tikrai dirbo kompanijoje. Pradėjo kaip valytojas, o vėliau tapo vienu iš pagrindinių vadovų, atsakingu už marketingą, skirtą multikultūrinei bendruomenei“, – pasakos Vaida.

Evos Longorios vaidmuo

Virtuvės šefas Tadas taip pat atkreips dėmesį ir į kino juostos režisierę – Evą Longorią, visame pasaulyje žinomą dėl įsimintino vaidmens seriale „Nusivylusios namų šeimininkės“.

„Žiūrint šį filmą, jausite šiltumo jausmą, nes tai – tikra istorija, paremta R. Montanezo – meksikiečių kilmės vyro – memuarais. Filmą režisavo garsi aktorė Eva Longoria, ir tai yra jos pirmasis pilnametražis režisuotas darbas. Be abejo, kadangi ji pati yra meksikiečių kilmės, visiškai natūralu, kad pasirinko tokį projektą. Ir būtent ji suteikė šiai istorijai dar gilesnę prasmę bei autentiškumo“, – sakys Tadas.

Kaip pastebi laidos vedėjai, filme „Skonis, pakeitęs istoriją“ maistas turi ypatingą reikšmę. Vienas ryškiausių patiekalų yra buritas. Tai – kvietinė tortilija su įvairiausiais įdarais: nuo paprastų pupelių ar sūrio, iki gausių derinių su mėsa, daržovėmis ir padažais.

Įdomu tai, kad pagrindinis filmo herojus Richardas dar vaikystėje mokykloje pats pardavinėjo buritus, nors dėl to neretai sulaukdavo patyčių. Vis dėlto ši patirtis tapo svarbia jo gyvenimo istorijos dalimi.

Įkvėpti šios filmo scenos, Vaida ir Tadas nuspręs taip pat pagaminti buritus, tik šįkart –vegetariškus.

„Žodis „burrito“ ispaniškai reiškia „mažasis asiliukas“. Pasakojimų apie kilmę ir pavadinimą yra kelios – vieni sako, kad buritas „neša daug“, kaip asilas, kiti – kad prekybininkai šį maistą nešiodavo ant asilų. Viena aišku – į buritą galima sudėti praktiškai viską, ko tik norisi“, – pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.

Ar Vaidai ir Tadui pavyks sukurti patiekalą, kuris pelnytų net tik lietuvių, bet ir tikrų meksikiečių pripažinimą? Visa tai ir dar daugiau sužinosite jau rytoj.

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10:30 val. tik per TV3!

