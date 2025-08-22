Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sveikata

Europoje – mirtinos infekcijos protrūkis: iš parduotuvių atšauktas produktas, populiarus ir Lietuvoje

2025-08-22 10:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 10:54

Prancūzija iš parduotuvių lentynų atšaukė kelių rūšių minkštus sūrius po to, kai jų suvartoję mirė du žmonės. Kaip paaiškėjo, jie užsikrėtė pavojinga listeriozės bakterija. Nuo jos šiemet Lietuvoje jau yra mirę du žmonės. 

Vakarų Europoje – mirtinos infekcijos protrūkis: iš parduotuvių atšauktas produktas, populiarus ir Lietuvoje (nuotr. J. Kalinsko) (nuotr. Elta)

Prancūzija iš parduotuvių lentynų atšaukė kelių rūšių minkštus sūrius po to, kai jų suvartoję mirė du žmonės. Kaip paaiškėjo, jie užsikrėtė pavojinga listeriozės bakterija. Nuo jos šiemet Lietuvoje jau yra mirę du žmonės. 

REKLAMA
5

Tarnybos atšaukė minkštus „Chavegrand“ prekės ženklo sūrius, tokius kaip bri ir camamberas, skelbia euronews.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūros duomenimis, suvalgę šių produktų listerioze susirgo 21 žmogus, susirgusiųjų amžius siekė nuo 34 iki 95 metų. Du žmonės mirė. Sveikatos pareigūnai teigė, kad nustatė „galimą ryšį tarp šių listeriozės atvejų ir „Chavegrand“ pagamintų sūrių, vartojimo“.

REKLAMA
REKLAMA

Simptomai gali pasireikšti po 8 savaičių

Listeriozė – tai reta infekcija, kuria žmonės paprastai užsikrečia suvalgę listerijos bakterijomis užterštą maistą. Nors pasterizuotuose sūriuose ši bakterija aptinkama retai, tai įmanoma, nes jos yra labai paplitusi aplinkoje.

REKLAMA

Kaip nurodoma, dauguma užsikrėtusių žmonių nejaučia jokių simptomų arba pasireiškia tik lengvi apsinuodijimo maistu požymiai, tokie kaip karščiavimas, skausmas, viduriavimas ir šaltkrėtis. 

Vis tik kai kuriais atvejais listeriozė gali sukelti gyvybei pavojingą ligą. Didžiausia rizika kyla nėščioms moterims, kūdikiams, vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims su nusilpusiu imunitetu.

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzijos sveikatos pareigūnai ragino žmones nevartoti iš prekybos atšauktų sūrių ir atidžiai stebėti savo sveikatą, jei jų neseniai vartojo.

Listeriozės simptomai gali pasireikšti iki aštuonių savaičių po užteršto maisto suvalgymo.

„Kiekvienas, kuris vartojo šiuos sūrius ir ėmė karščiuoti, nesvarbu, kartu lydint galvos, kūno skausmams, ar ne, turėtų kreiptis į savo gydytoją ir pranešti apie jų vartojimą“, – nurodė Prancūzijos sveikatos institucija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje šiemet fiksuoti du mirties atvejai

Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad pastaraisiais metais Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) stebi nuoseklų listeriozės atvejų skaičių didėjimą.

ECDC duomenimis, 2023 metais 30 Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės šalių (EEE) pranešė apie 2 993 patvirtintus listeriozės atvejus – tai didžiausias metinis atvejų skaičius nuo stebėsenos pradžios. Didžiausias sergamumo rodiklis užfiksuotas tarp vyresnių nei 64 metų asmenų. Primenama, kad jei 2022 metais užregistruota 2 770 listeriozės atvejų, 2021 metais – 2 268.

REKLAMA

Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), nors sergamumas Lietuvoje nedidelis – kasmet fiksuojama iki 20 atvejų, – ši infekcija gali sukelti itin sunkias komplikacijas, o mirštamumo rodiklis išlieka aukštas – 20–30 proc. Šiemet Lietuvoje (sausio–gegužės mėn.) buvo užregistruota 13 listeriozės atvejų, iš jų du – mirties.

Primenama, kad nuo listeriozės vakcinos nėra, tad vienintelis būdas apsisaugoti – saugiai ruošti maistą ir kruopščiai laikytis higienos.

REKLAMA

Listeriozę sukelia bakterijos, kurios yra paplitusios gamtoje – dirvožemyje, vandenyje, ant augalų, gyvūnų bei jų produktų. Bakterijos atsparios – gali daugintis net šaldytuve (4–6 °C temperatūroje), ilgai išgyvena vandenyje, druskinguose tirpaluose, o žūva tik pakankamai kaitinamos.

Dažniausiai užsikrečiama per užterštą gyvūninį maistą – nepakankamai termiškai apdorotą mėsą, nepasterizuotą pieną ar iš jo pagamintus produktus, žalias daržoves ar vaisius, užterštus dirvožemiu. Retesniais atvejais infekcija gali patekti per pažeistą odą ar oro lašeliniu būdu dirbant su gyvūninėmis žaliavomis.

Kaip saugotis listeriozės?

Bendros rekomendacijos:

  • Vartokite tik gerai termiškai apdorotą gyvūninį maistą: jautieną, kiaulieną, paukštieną ir kt.
  • Kruopščiai plaukite žalias daržoves ir vaisius prieš vartojimą.
  • Žalią mėsą laikykite atskirai nuo termiškai apdoroto ar vartojimui paruošto maisto, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo.
  • Venkite nepasterizuoto, nevirinto pieno ir iš jo pagamintų produktų.
  • Po sąlyčio su žalia mėsa, daržovėmis ar vaisiais kruopščiai plaukite rankas, įrankius ir paviršius.
  • Saugokite maisto gaminimo įrankius ir produktus nuo graužikų.

Rekomendacijos rizikos grupės asmenims (naujagimiams, nėščiosioms, asmenims su nusilpusia imunine sistema, 65 metų ir vyresniems asmenims):

  • Venkite minkštųjų sūrių (pvz., fetos, Brie, Camembert, pelėsinių ir kt.).
  • Nevalgykite prekybos tinklų kulinarijos gaminių, taip pat dešrainių, mėsainių ir pan.
  • Ilgiau šaldytuve laikytą paruoštą maistą prieš vartojimą pakaitinkite.
  • Venkite bet kokio ilgesnį laiką šaldytuve laikyto gyvūninio maisto, ypač paštetų.
  • Venkite šaltai rūkytų žuvų, dešrų ir kitų panašių mėsos gaminių.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų