Europoje – mirtinos infekcijos protrūkis: iš parduotuvių atšauktas produktas, populiarus ir Lietuvoje

Tarnybos atšaukė minkštus „Chavegrand“ prekės ženklo sūrius, tokius kaip bri ir camamberas, skelbia euronews.com.
Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūros duomenimis, suvalgę šių produktų listerioze susirgo 21 žmogus, susirgusiųjų amžius siekė nuo 34 iki 95 metų. Du žmonės mirė. Sveikatos pareigūnai teigė, kad nustatė „galimą ryšį tarp šių listeriozės atvejų ir „Chavegrand“ pagamintų sūrių, vartojimo“.
Simptomai gali pasireikšti po 8 savaičių
Listeriozė – tai reta infekcija, kuria žmonės paprastai užsikrečia suvalgę listerijos bakterijomis užterštą maistą. Nors pasterizuotuose sūriuose ši bakterija aptinkama retai, tai įmanoma, nes jos yra labai paplitusi aplinkoje.
Kaip nurodoma, dauguma užsikrėtusių žmonių nejaučia jokių simptomų arba pasireiškia tik lengvi apsinuodijimo maistu požymiai, tokie kaip karščiavimas, skausmas, viduriavimas ir šaltkrėtis.
Vis tik kai kuriais atvejais listeriozė gali sukelti gyvybei pavojingą ligą. Didžiausia rizika kyla nėščioms moterims, kūdikiams, vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims su nusilpusiu imunitetu.
Prancūzijos sveikatos pareigūnai ragino žmones nevartoti iš prekybos atšauktų sūrių ir atidžiai stebėti savo sveikatą, jei jų neseniai vartojo.
Listeriozės simptomai gali pasireikšti iki aštuonių savaičių po užteršto maisto suvalgymo.
„Kiekvienas, kuris vartojo šiuos sūrius ir ėmė karščiuoti, nesvarbu, kartu lydint galvos, kūno skausmams, ar ne, turėtų kreiptis į savo gydytoją ir pranešti apie jų vartojimą“, – nurodė Prancūzijos sveikatos institucija.
Lietuvoje šiemet fiksuoti du mirties atvejai
Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad pastaraisiais metais Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) stebi nuoseklų listeriozės atvejų skaičių didėjimą.
ECDC duomenimis, 2023 metais 30 Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės šalių (EEE) pranešė apie 2 993 patvirtintus listeriozės atvejus – tai didžiausias metinis atvejų skaičius nuo stebėsenos pradžios. Didžiausias sergamumo rodiklis užfiksuotas tarp vyresnių nei 64 metų asmenų. Primenama, kad jei 2022 metais užregistruota 2 770 listeriozės atvejų, 2021 metais – 2 268.
Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), nors sergamumas Lietuvoje nedidelis – kasmet fiksuojama iki 20 atvejų, – ši infekcija gali sukelti itin sunkias komplikacijas, o mirštamumo rodiklis išlieka aukštas – 20–30 proc. Šiemet Lietuvoje (sausio–gegužės mėn.) buvo užregistruota 13 listeriozės atvejų, iš jų du – mirties.
Primenama, kad nuo listeriozės vakcinos nėra, tad vienintelis būdas apsisaugoti – saugiai ruošti maistą ir kruopščiai laikytis higienos.
Listeriozę sukelia bakterijos, kurios yra paplitusios gamtoje – dirvožemyje, vandenyje, ant augalų, gyvūnų bei jų produktų. Bakterijos atsparios – gali daugintis net šaldytuve (4–6 °C temperatūroje), ilgai išgyvena vandenyje, druskinguose tirpaluose, o žūva tik pakankamai kaitinamos.
Dažniausiai užsikrečiama per užterštą gyvūninį maistą – nepakankamai termiškai apdorotą mėsą, nepasterizuotą pieną ar iš jo pagamintus produktus, žalias daržoves ar vaisius, užterštus dirvožemiu. Retesniais atvejais infekcija gali patekti per pažeistą odą ar oro lašeliniu būdu dirbant su gyvūninėmis žaliavomis.
Kaip saugotis listeriozės?
Bendros rekomendacijos:
- Vartokite tik gerai termiškai apdorotą gyvūninį maistą: jautieną, kiaulieną, paukštieną ir kt.
- Kruopščiai plaukite žalias daržoves ir vaisius prieš vartojimą.
- Žalią mėsą laikykite atskirai nuo termiškai apdoroto ar vartojimui paruošto maisto, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo.
- Venkite nepasterizuoto, nevirinto pieno ir iš jo pagamintų produktų.
- Po sąlyčio su žalia mėsa, daržovėmis ar vaisiais kruopščiai plaukite rankas, įrankius ir paviršius.
- Saugokite maisto gaminimo įrankius ir produktus nuo graužikų.
Rekomendacijos rizikos grupės asmenims (naujagimiams, nėščiosioms, asmenims su nusilpusia imunine sistema, 65 metų ir vyresniems asmenims):
- Venkite minkštųjų sūrių (pvz., fetos, Brie, Camembert, pelėsinių ir kt.).
- Nevalgykite prekybos tinklų kulinarijos gaminių, taip pat dešrainių, mėsainių ir pan.
- Ilgiau šaldytuve laikytą paruoštą maistą prieš vartojimą pakaitinkite.
- Venkite bet kokio ilgesnį laiką šaldytuve laikyto gyvūninio maisto, ypač paštetų.
- Venkite šaltai rūkytų žuvų, dešrų ir kitų panašių mėsos gaminių.
