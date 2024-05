Eisite į gimtadienį? Pasakė, kiek dėti į vokelį, kad nebūtų gėda

Apie tai, nuo ko priklauso sumos dydis vokelyje ir kokia suma yra per didelė ar per maža dovanoti, atskleidė etiketo žinovas Arminas Lydeka.

Trys esminės aplinkybės

Etiketo žinovas pasakojo, kad yra trys esminės aplinkybės, lemiančios sumos dydį vokelyje. Atsižvelgus į jas, kur kas lengviau nuspręsti, ar dėl gimtadienio teks paišlaidauti, ar suma bus draugiška.

„Sumos dydis, kurį turėtumėme įdėti jubiliatui, priklauso nuo trijų aplinkybių: nuo renginio pobūdžio, nuo asmens, kuriam teikiama dovana, ir nuo asmens, kuris teikia dovaną.

REKLAMA

REKLAMA

Šios trys aplinkybės suformuoja, kokia suma bus tinkama įdėti į vokelį“, – pasakojo A. Lydeka.

Anot etiketo žinovo, žmonės turėtų atsižvelgti į tai, kokio dydžio šventę rengia jubiliatas bei koks žmogus yra jubiliatas. Tačiau pabrėžia, kad sumos dydis taip pat priklauso ir nuo dovanojančiojo asmens.

REKLAMA

Per didelė ir per maža suma

Kiekviena gimtadienio šventės situacija yra skirtinga, todėl vieną tikslią sumą, kiek dovanoti jubiliatui, nustatyti yra sunku. Anot etiketo žinovo, žmonėms nereikėtų klausyti kitų, kurie sako, kad būtent viena ar kita suma yra tinkama.

„Tikslių skaičių, kiek dovanoti, niekas nepasakys. Tai būtų labai neteisinga, nes kiekvienu atveju yra tam tikros aplinkybės.

Jeigu kai kurie pabandys jums įgarsinti konkrečią sumą, tai bus tik jų asmeninis išgyvenimas, bet ne apibendrintas teorinis požymis. Reikia įvertinti visą visumą ir bent jau tie trys aspektai yra svarbūs“, – pabrėžė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau preliminarias sumas, kiek dovanoti yra per mažai, o kiek per daug, A. Lydeka nubrėžė:

„Mažiau kaip 20 eurų šiais laikais jau būtų nesuprantama ir nepadoru dovanoti, nes ekonominės aplinkybės rodo, kad tai jau per maža suma.

O didesnę sumą, kaip 1000 eurų, dovanoti būtų per daug. Tai būtų bandymas tarsi papirkti jubiliatą, lyg noras visai kitaip pateikti tą vokelį, ne vien tik kaip dovaną gimtadienio proga.

Taip pat reikia atsiminti, kad per jubiliejus visada dedame daugiau pinigų, o per paprastus gimtadienius – mažiau.“

Vienodai blogos situacijos

Dažnas išgyvena dėl to, kad galbūt suma, kurią įdėjo į vokelį, gali būti per maža. Tačiau etiketo žinovas paaiškino, kad lygiai tokia pati bloga ir per didelė padovanota pinigų suma.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Be abejo, visada gerai, kai dovanos vertė yra tinkama. Tačiau per brangi dovana yra bloga dovana, per pigi dovana yra bloga dovana.

Vienodai turi pergyventi žmogus, jei padovanojo per brangią ar per pigią dovaną. Logika išlieka lygiai tokia pati.

Vėlgi, viskas priklauso nuo progos, renginio, kas dovanoja ir kam dovanoja, kokia proga dovanoja. Reikia parinkti tinkamą sumą“, – akcentavo jis.