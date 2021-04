Einant į vestuves ragina nepamiršti vokelio: ekspertas pasakė, kiek įdėti

Ruošiantis į draugų ar giminaičių vestuves, ko gero vienas iš didžiausių galvos skausmų yra sugalvoti ką apsirengti, bei ką padovanoti. Nesinori nei supykdyti, nei nuvilti jaunųjų.

Dovana turi būti gera, pinigų suma nei per maža, nei per didelė, o rūbai atitinkantys šventės tematiką. Juk iš tiesų apranga reiškia daug daugiau, nei galima pagalvoti. Nuo to, ką nusprendėte vilkėti šventėje, priklausys ir aplinkinių požiūris į jus, kaip žmogų.

Puošnūs rūbai rodo pagarbą

Etiketo žinovas Giedrius Drukteinis tvirtina, jog vestuvės – iškilminga šventė, tad ir rūbai turi būti kuo puošnesni, o vulgarius drabužius reikėtų palikti namuose:

„Kiekvienas rūbas parodo jo nešiotojo požiūrį į pasaulį. Kuo didesnę pagarbą norite parodyti jauniesiems ir susirinkusiems svečiams – tuo rūbai turi būti formalesni ir iškilmingesni. O kuo didesnę panieką norite parodyti, tuo rūbas laisvesnis ir neformalesnis.

Gerą pavyzdį kaip rengtis į vestuves, galima pamatyti ir amerikietiškuose bei britiškuose filmuose. Visi į vestuves eina apsirėdę lyg į kokį karališką priėmimą: su peteliškėmis, cilindrais – apsirengiama itin formaliai. Svečiai, pasirinkę ką apsirengti į vestuves taip pademonstruoja savo vertybinį pagrindą. Galvojant, ką rengtis į šią džiugią šventę, svarbiausia vengti vulgarumo. Vestuvės – nėra vulgari šventė. Rūbai turi būti pagarbūs žmonėms, kurie tuokiasi.“

Etiketo ekspertas išskiria pagrindines taisykles aprangai: „Visų pirma, rūbai neturi užgožti jaunavedžių, kadangi tai yra jų šventė ir būtent jaunavedžiai turi švytėti, būti dėmesio centre. Kita taisyklė skirta vyrams – pirmai dienai kostiumai turi būti kuo tamsesni, bet antrai dienai drabužiai gali būti ir laisvesnio stiliaus, pavyzdžiui, mėlynas švarkas su auksinėmis sagomis, šviesios kelnės ir panašiai.“

Moterys taip pat turi aprangos apribojimų: „Moterims reikėtų vengti baltų rūbų, nes tai išskirtinai nuotakos spalva. Bet vestuvėse apsilankiusioms merginoms nevertėtų nusiminti: ir be baltos yra įvairiausių spalvų ir variantų, kaip galima būtų pademonstruoti savo skaistybę.“

Dovanos jau atgyveno, laikas nešti vokelius

Anksčiau Lietuvoje buvo priimta į vestuves jauniesiems nešti dovanas, tačiau Giedrius Drukteinis teigia, kad laikui bėgant vis labiau populiarėja vokeliai – svečiams nereikia vargti ieškant dovanos, o ir jaunieji lieka patenkinti:

„Vokeliai yra labai gera nauja mada. Kaip sakydavo senovės žydai – gera dovana turi sutilpti į saują arba į kišenę. Niekada negali žinoti, kokios tiksliai keptuvės ar kilimo reikia jauniesiems, o padovanota pinigų suma suteiks galimybę jauniesiems įsigyti tai, ko jie tikrai nori.

Seniau, visuotinio deficito laikais, atrodė, kad pridovanoti įvairių krištolo dirbinių ar servizų yra „lygis“, tada tie daiktai turėjo prasmę, bet šiais laikais tikrai svarbiau yra pinigai, o visa kita galima įsigyti.“

Etiketo žinovas teigia, kad suma vokelyje gali stipriai skirtis priklausomai nuo svečio finansinės padėties, tačiau įprastai dovanoti reikėtų nuo 100 iki 500 eurų.

Linksmintis vestuvėse etiketas nedraudžia

G. Drukteinis pasakoja, jog savęs riboti šventėje nereikėtų. Galima neskaičiuoti nei suvalgytų torto gabalėlių, nei išgertų taurių. Viskas atitinka etiketą, kol yra daroma proto ribose:

„Tai yra linksma šventė, ne koks gedulas. Galima daryti viską, kol tai neišeina už ribų. Galbūt norisi daugiau išgerti, pavalgyti, pasakyti ne vieną tostą, o du, sušokti ne 3 šokius, o 4, tai tikrai galima tą daryti. Jei kažkas padaugina alkoholio, tai kodėl gi ne, dažniausiai taip nutinka iš didelio džiaugsmo, o ne iš kokio alkoholizmo.

Jei kas suvalgė 3 gabalėlius torto, tai tik todėl, kad tortas skanus. Etiketas dažnai nublanksta prieš bendrą šventės nuotaiką, tad jei šventės nuotaika pakili, laisvai galima linksmintis.“