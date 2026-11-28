Dalijamės su jumis Kyriakoso istorija, kurią papasakojo jo žmona Eglė Marcinkevičiūtė, „Glemfit“ projekto įkūrėja, sertifikuota mitybos specialistė ir trenerė.
Anksčiau svėrė 105 kilogramus
Eglė pokalbį pradėjo nuo to, kad jos vyras aiškiai suprato, kad turi antsvorio ir svorio metimo kelionės pradžioje svėrė 105 kilogramus.
„Vieni numoja į tai ranka, kiti ieško greito būdo atsikratyti svorio, o treti supranta, kad tai įvyko dėl patogumo ir imasi nepatogių gyvenimo būdo keitimų. Būtent paskutinis variantas ir buvo mano vyro situacija“, – dalijosi ji.
Pašnekovė kalbėdama taip pat paaaiškino, kad iš dalies vyro svoris toks buvo dėl to, kad Kyriakosas visuomet turėjo didelę raumeninę masę ir dirbo fizinį darbą, susijusį su ekstremaliais vandens sportais.
Viena iš svorio metimo priežasčių buvo nepatogumas dirbant ir užsiimant vandens sportais. Kita – sveikata.
„Iki numetant svorio jis turėjo problemų su vienu keliu, o numetus svorio tas kelio skausmas tiesiog išnyko savaime“, – nurodė ji.
Pagrindinė problema – alkis
Eglė tęsdama pokalbį paaiškino, kad jos vyro svorio metimo kelionė prasidėjo dar prieš daugelį metų. Pašnekovė dalijosi, kad kadangi vyro darbas sezoninis – ne sezono metu svorio numesti pavykdavo, tačiau dėl iššūkių laikantis sveikos gyvensenos režimo svoris ataugdavo.
Anot jos, kadangi sezono metu reikėjo daugiau laiko suplanuoti kiek ir kada valgyti, mąstyti, kaip atsisakyti pagundų darbe, kilogramai sugrįždavo.
„Sezono metu, kai dirbdavo kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, patirdavo daug streso, maistas būdavo valgomas bet koks, koks tik pasitaikydavo po ranka.
O po ranka, kaip žinia, dažniausiai pasitaikydavo įvairūs duonos gaminiai, saldumynai, traškučiai ir panašiai, o ne virti kiaušiniai ar avokadai“, – šyptelėjo ji.
Vis tik Eglė nurodė, kad didžiausia problema buvo ne pats maistas, o alkio jausmas – netgi su maistinga mityba vyras visada jausdavosi alkanas.
„Alkis tikrai nepadeda ramiai praeiti pro kolegas, valgančius, pavyzdžiui, saldumynus, todėl žinodama būtent alkio problemą šiemet pavasarį, prieš prasidedant sezonui, aš jam pasiūliau išbandyti kiek kitokį mitybos variantą“, – aiškino ji.
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