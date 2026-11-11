Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Martynas atsikratė 25 kg pritaikęs vos 3 patarimus: ragina išbandyti

2026-11-11 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ar įmanoma valgyti mažiau neskaičiuojant kalorijų ir neatsisakant mėgstamų patiekalų? Lenkų maisto tinklaraštininkas Martynas Wójcikas, internete žinomas kaip „Foodini“, tikina, kad atsikratyti 25 kilogramų jam padėjo trys stebėtinai paprasti įpročiai. Jis pakeitė ne tik lėkštes, bet ir valgymo įrankius bei patį valgymo procesą.

Ar įmanoma valgyti mažiau neskaičiuojant kalorijų ir neatsisakant mėgstamų patiekalų? Lenkų maisto tinklaraštininkas Martynas Wójcikas, internete žinomas kaip „Foodini“, tikina, kad atsikratyti 25 kilogramų jam padėjo trys stebėtinai paprasti įpročiai. Jis pakeitė ne tik lėkštes, bet ir valgymo įrankius bei patį valgymo procesą.

REKLAMA
0

Svorio metimas dažniausiai siejamas su mitybos plano laikymusi, porcijų matavimu ir mėgstamų produktų atsisakymu. Tačiau tai, kiek suvalgome, priklauso ne tik nuo maisto lėkštėje, bet ir nuo aplinkos bei kasdienių įpročių, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartais vakarienę suvalgome taip greitai, kad net nespėjame pajusti jos skonio. Kitais atvejais užkandžiaujame žiūrėdami televizorių ir net nepastebime, kaip ištuštėja visa lėkštė.

REKLAMA
REKLAMA

Būtent į tokius kasdienius įpročius dėmesį atkreipė „Facebook“ puslapį „Foodini od kuchni“ kuriantis M. Wójcikas. Viename vaizdo įraše jis pasidalijo trimis metodais, kurie, jo teigimu, padėjo atsikratyti 25 kilogramų.

REKLAMA

Primename, kad tai yra vieno asmens asmeninė patirtis. Dėl savo sveikatos visada pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Svorio metimas, antsvoris

Atsikratė 25 kilogramų: pataria išbandyti tris paprastus triukus

Pirmasis patarimas – dideles lėkštes pakeisti mažesnėmis.

„Ši porcija yra mažoje lėkštėje, pažiūrėkite, kokia ji pilna“, – aiškino „Foodini“, rodydamas dvi skirtingo dydžio lėkštes su tokiu pačiu maisto kiekiu.

REKLAMA
REKLAMA

Šį metodą galima paaiškinti paprastu psichologiniu mechanizmu. Mūsų smegenys porcijos dydį vertina ne tik pagal maisto kiekį, bet ir pagal tai, kiek vietos jis užima lėkštėje.

Didelėje lėkštėje net ir nemaža porcija gali atrodyti nedidelė, o mažoje tas pats maisto kiekis atrodo gerokai didesnis. Tai savotiška vizualinė iliuzija, galinti paveikti mūsų porcijos dydžio suvokimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antrasis patarimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keistas. Tinklaraštininkas siūlo valgyti mažu šaukšteliu, desertine šakute arba lazdelėmis.

Jis pripažino šį metodą nusižiūrėjęs nuo kito interneto kūrėjo Jeremy Ethierio ir nusprendęs jį išbandyti visą mėnesį.

„Taip darome todėl, kad paimame mažesnius kąsnius, maistas dažniau pasiekia mūsų burną, o valgymas užtrunka ilgiau“, – paaiškino tinklaraštininkas.

REKLAMA

Šis metodas taip pat turi paprastą paaiškinimą. Naudojant mažesnius įrankius vienu metu paimama mažiau maisto, todėl visai porcijai suvalgyti prireikia daugiau kąsnių.

Dėl to valgymas užtrunka ilgiau, o organizmas turi daugiau laiko pajusti sotumą. Valgymo tempas taip pat svarbus – valgydami lėčiau galime lengviau pastebėti, kada alkis jau sumažėjo. Taip išvengiama situacijos, kai automatiškai suvalgoma visa lėkštėje esanti porcija.

REKLAMA

Svarbiausia – valgyti sąmoningai

Vis dėlto, anot „Foodini“, svarbiausias patarimas susijęs ne su lėkštėmis ar įrankiais, o su sąmoningu valgymu. Tinklaraštininkas pataria valgant padėti telefoną į šalį, išjungti televizorių ir nustoti naršyti internete.

„Kai valgome, turime susitelkti į maistą, o ne žiūrėti į telefoną, televizorių, „YouTube“ vaizdo įrašus ar naršyti internete“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugeliui pažįstama situacija: įsijungiame mėgstamą serialą, pasiimame užkandžių ir net nepastebime, kaip dubenėlis tampa tuščias.

Įsitraukę į tai, kas vyksta ekrane, galime lengvai prarasti suvokimą, kiek iš tiesų suvalgome. Taip pat galime nepastebėti, kada jau pasisotinome, ir toliau siekti dar vieno kąsnio.

Todėl tinklaraštininkas siūlo praktikuoti sąmoningą valgymą. Tai reiškia, kad valgydami turėtume susitelkti į patį maistą – jo skonį, kvapą, tekstūrą ir pojūčius.

Užuot automatiškai siekę dar vieno kąsnio, turėtume sulėtinti tempą ir įvertinti, ar iš tiesų vis dar jaučiame alkį.

Tokį požiūrį palaiko ir valgymo elgsenos tyrimai. Valgymas užsiimant kita veikla, ypač žiūrint televizorių, gali paskatinti persivalgymą.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų