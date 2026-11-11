Martynas atsikratė 25 kg pritaikęs vos 3 patarimus: ragina išbandyti

Svorio metimas dažniausiai siejamas su mitybos plano laikymusi, porcijų matavimu ir mėgstamų produktų atsisakymu. Tačiau tai, kiek suvalgome, priklauso ne tik nuo maisto lėkštėje, bet ir nuo aplinkos bei kasdienių įpročių, rašoma fakt.pl.
Kartais vakarienę suvalgome taip greitai, kad net nespėjame pajusti jos skonio. Kitais atvejais užkandžiaujame žiūrėdami televizorių ir net nepastebime, kaip ištuštėja visa lėkštė.
Būtent į tokius kasdienius įpročius dėmesį atkreipė „Facebook“ puslapį „Foodini od kuchni“ kuriantis M. Wójcikas. Viename vaizdo įraše jis pasidalijo trimis metodais, kurie, jo teigimu, padėjo atsikratyti 25 kilogramų.
Primename, kad tai yra vieno asmens asmeninė patirtis. Dėl savo sveikatos visada pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
Atsikratė 25 kilogramų: pataria išbandyti tris paprastus triukus
Pirmasis patarimas – dideles lėkštes pakeisti mažesnėmis.
„Ši porcija yra mažoje lėkštėje, pažiūrėkite, kokia ji pilna“, – aiškino „Foodini“, rodydamas dvi skirtingo dydžio lėkštes su tokiu pačiu maisto kiekiu.
Šį metodą galima paaiškinti paprastu psichologiniu mechanizmu. Mūsų smegenys porcijos dydį vertina ne tik pagal maisto kiekį, bet ir pagal tai, kiek vietos jis užima lėkštėje.
Didelėje lėkštėje net ir nemaža porcija gali atrodyti nedidelė, o mažoje tas pats maisto kiekis atrodo gerokai didesnis. Tai savotiška vizualinė iliuzija, galinti paveikti mūsų porcijos dydžio suvokimą.
Antrasis patarimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keistas. Tinklaraštininkas siūlo valgyti mažu šaukšteliu, desertine šakute arba lazdelėmis.
Jis pripažino šį metodą nusižiūrėjęs nuo kito interneto kūrėjo Jeremy Ethierio ir nusprendęs jį išbandyti visą mėnesį.
„Taip darome todėl, kad paimame mažesnius kąsnius, maistas dažniau pasiekia mūsų burną, o valgymas užtrunka ilgiau“, – paaiškino tinklaraštininkas.
Šis metodas taip pat turi paprastą paaiškinimą. Naudojant mažesnius įrankius vienu metu paimama mažiau maisto, todėl visai porcijai suvalgyti prireikia daugiau kąsnių.
Dėl to valgymas užtrunka ilgiau, o organizmas turi daugiau laiko pajusti sotumą. Valgymo tempas taip pat svarbus – valgydami lėčiau galime lengviau pastebėti, kada alkis jau sumažėjo. Taip išvengiama situacijos, kai automatiškai suvalgoma visa lėkštėje esanti porcija.
Svarbiausia – valgyti sąmoningai
Vis dėlto, anot „Foodini“, svarbiausias patarimas susijęs ne su lėkštėmis ar įrankiais, o su sąmoningu valgymu. Tinklaraštininkas pataria valgant padėti telefoną į šalį, išjungti televizorių ir nustoti naršyti internete.
„Kai valgome, turime susitelkti į maistą, o ne žiūrėti į telefoną, televizorių, „YouTube“ vaizdo įrašus ar naršyti internete“, – teigė jis.
Daugeliui pažįstama situacija: įsijungiame mėgstamą serialą, pasiimame užkandžių ir net nepastebime, kaip dubenėlis tampa tuščias.
Įsitraukę į tai, kas vyksta ekrane, galime lengvai prarasti suvokimą, kiek iš tiesų suvalgome. Taip pat galime nepastebėti, kada jau pasisotinome, ir toliau siekti dar vieno kąsnio.
Todėl tinklaraštininkas siūlo praktikuoti sąmoningą valgymą. Tai reiškia, kad valgydami turėtume susitelkti į patį maistą – jo skonį, kvapą, tekstūrą ir pojūčius.
Užuot automatiškai siekę dar vieno kąsnio, turėtume sulėtinti tempą ir įvertinti, ar iš tiesų vis dar jaučiame alkį.
Tokį požiūrį palaiko ir valgymo elgsenos tyrimai. Valgymas užsiimant kita veikla, ypač žiūrint televizorių, gali paskatinti persivalgymą.
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