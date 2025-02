Berniukas princo Williamo paklausė, ar jis – karalius: jo atsakymas plinta masiškai

Ką princas Williamas tikrai moka susitikimų su žmonėmis metu – priversti sutiktus vaikus šypsotis. Jis pats turi tris mažus vaikus, tad bendrauti su mažaisiais jam visai nesunku.

Nors mokėjimas bendrauti su vaikais – įprastas visų tėvų bruožas, vaikų auklėjimas labai skiriasi nuo įprasto karališkojoje šeimoje.

Vis tik tai, kaip būsimasis karalius moka bendrauti su vaikais, visada atsiskleidžia, kai jis bendrauja su visuomene, rašo mirror.co.uk.

Neseniai Liverpulyje, Tokseto mieste lankęsis Williamas susitiko su labai žaviu jaunu berniuku, kuris jam uždavė labai mielą klausimą.

Į jį Velso princas nedelsdamas atsakė septyniais žodžiais ir šis nuoširdus pokalbis patraukė karališkos šeimos gerbėjų dėmesį internete.

„Sveiki, ar jūs esate karalius?“, – berniukas paklausė Williamo. Nedelsdamas su šypsena veide princas atsakė: „Ne, nesu, ne. Aš esu jo sūnus!“

Tada Velso princas ėmė pats uždavinėti klausimus berniukui ir užmezgė šiltą pokalbį.

„Koks tavo vardas? Mohammedas. Kaip tu jautiesi, Mohammedai? Malonu tave matyti. Ar gerai praleidai dieną mokykloje?“ – kalbėjosi jiedu.

Jiedu taip pat nusifilmavo vaizdo įrašą, kuriame Mohammedas pasakė būsimam karaliui: „Sakyk „sūris“!“ ir Williamas iš karto įvykdė jo prašymą.

Vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas šiltas Williamo pokalbis su penktos klasės mokiniu ir kuriuo pasidalijo Šv. Mikalojaus karališkoji mokykla, kur jis ir lankėsi, matyti, kaip kažkas, esantis už kameros, nuėmė vilnonę Mohammedo kepurę, kol jis kalbėjosi su princu.

Something to brighten up your day!!!

So... one of our amazing year 5 Children managed to not only have a chat with @KensingtonRoyal Prince William, he also managed to get a selfie!#Appetiteforchange@StJosephCMAT pic.twitter.com/Y4aEXAI5Jp

