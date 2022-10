Mergaitė karaliaus paklausė, kiek jam metų: jo atsakymas pribloškė tūkstančius

73 metų karalius antradienį kartu su karaliene konsorte Camilla lankėsi Rytų Londone, kur aplankė „Project Zero Voltamstou“ centre – jaunimo organizaciją, skatinančią pozityvų socialinį įsitraukimą.

Centre jie bendravo su vietiniais vaikais iš Barn Croft pradinės mokyklos, kurie mojavo nacionalinėmis Britanijos vėliavėlėmis, rašo people.com.

Užfiksuotame vaizdo įraše, kuriuo „Twitter“ paskyroje pasidalino „Sky News“ žurnalistė Rhiannon Mills, karalius paklausė vaikų apie artėjančias atostogas, kai viena mokinė jo paklausė: „Kiek jums metų, karaliau Karoli?“

„Gali pabandyti atspėti, gali pabandyti atspėti“, – juokdamasis atsakė monarchas, kuris kitą mėnesį švęs 74-ąjį gimtadienį.

First joint engagement for the King and Queen Consort in London with a visit to youth organisation @ProjectZeroWF1 King Charles keen to have a quick chat with primary school children about school lunches and school holidays on the way in pic.twitter.com/6fWx0iXV7P