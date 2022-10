Karaliaus Karolio III santykiai su sūnumi pasiekė dugną: tikisi tik vieno

Katie Nicholl, knygos apie karališkąją šeimą autorė, sakė, kad karalius yra sugniuždytas dėl prastėjančių santykių su 38 metų sūnumi princu Harry po to, kai jis 2018 m. vedė Meghan Markle, rašo dailymail.co.uk.

Santykiai pablogėjo po vestuvių

„Vanity Fair“ karališkoji redaktorė K. Nicholl sakė: „Jis tikisi, kad įvyks susitaikymas. Manau, kad tai matėme iš jo viešų pasisakymų apie Harry ir Meghan.“

Ji paaiškino: „Karalius buvo visiškai sugniuždytas to, kas įvyko. Jei prisimintume kelerius metus atgal, iki įvykstant vestuvėms, manau, Harry ir jo tėvo santykiai buvo geresni nei bet kada anksčiau.“

Tarp daugybės iššūkių, su kuriais karalius susidurs tapęs monarchu, bus ir tai, kaip toliau elgtis su Harry ir Meghan. Pora įstūmė karališkąją šeimą į krizę po to, kai atsisakė karališkųjų pareigų, kad galėtų gyventi Kalifornijoje, JAV. Be to, iš jų pasipylė daugybė kaltinimų monarchijai ir jos atstovams.

REKLAMA

Praėjusį mėnesį vykusiame pirmame viešame kreipimesi į tautą, karalius, rodos, bandė porai tiesti „alyvmedžio šakelę“. Tačiau kiti mano, kad tai buvo ne daugiau nei bandymas sukurti vieningos šeimos atvaizdą praėjus kelioms valandoms po karalienės mirties.

Turi vilties, kad pavyks susitaikyti

Ruošiantis karalienės laidotuvėms, Harry buvo uždrausta dėvėti karinę uniformą, be to, kaip pranešama, jis ir Meghan nebuvo pakviesti į Bakingamo rūmuose surengtą priėmimą, kuriame dalyvavo kiti karališkosios šeimos nariai, kitų šalių ministrai pirmininkai ir prezidentai.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, viltis, kad pavyks susitaikyti, įsiplieskė prieš keletą savaičių, kai karališkieji šaltiniai atskleidė, kad karalius Karolis, per laidotuves kalbėdamasis su Harry ir Meghan, įžvelgė „viltį“, ir netgi mano, kad jam gali pavykti išsaugoti santykius su Sasekso hercogu ir hercogiene.

Šaltinis laikraščiui „The Daily Telegraph“ sakė: „Karalius myli abu savo vaikus. Per pastarąsias 16 dienų atsirado daug vilties. Kalbant apie ateitį, yra vilties, kad jiems pavyks susitaikyti.“