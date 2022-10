Smūgis princui Harry ir Meghan Markle: kaltina šiurkščiu elgesiu su darbuotojais

Buvusi princo Hario padėjėja sakė, kad bendrauti su Sasekso hercogu ir hercogiene prilygo „bendravimui su paaugliais“, teigė karališkasis autorius.

Samantha Cohen 2019 m. spalį atsistatydino iš poros asmeninės sekretorės pareigų ir pradėjo dirbti labdaros organizacijoje „Cool Earth“, kur rūpinasi, kad būtų mažinamas anglies dvideginio išmetimas.

Vėliau į ją kreipėsi Borisas Johnsonas, šių metų balandį ji tapo Ministro Pirmininko kabineto vadove.

Prilygino darbui su paaugliais

Karališkasis korespondentas Valentine‘as Low, parašęs naują knygą „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ („Dvariškiai: už karūnos paslėpta valdžia“) teigė, kad kai S. Cohen dirbo Sasekse, su ja buvo „žiauriai elgiamasi“.

Teigiama, kad iš pradžių jos santykiai su Hariu buvo draugiški, bet vėliau pablogėjo, nes jos „buvo prašoma daryti tai, ko paprastai iš asmeninės sekretorės neprašoma“.

V. Low tinklalaidėje „Mail‘s Palace Confidential“ teigė: „Kai ji pradėjo dirbti, Haris ją gerai pažinojo, ji jam patiko, o jai patiko Haris. Sam neįtikėtinai gerai sprendžia problema, ji viską gali padaryti, bet jai ten buvo labai sunku.

Jos buvo prašoma daryti dalykus, kurių paprastai neprašoma iš asmeninės sekretorės, ir aš manau, kad su ja buvo elgiamasi šiurkščiai.“

Meghan ant jos rėkdavo... Ji sakė, kad bendrauti su jais buvo tarsi bendrauti su paaugliais.“

2018 m. S. Cohen pareiškė, kad beveik du dešimtmečius dirbusi karališkajai šeimai, palieka savo pareigas. Po to „Cool Earth“ savo svetainėje paskelbė, kad ji prisijungia prie komandos.