Išklojo tiesą apie princo Williamo pykčio priepuolius: jį nuramina tik 1 asmuo

Velso princas ir princesė po dviejų mėnesių švęs 14-ąsias vestuvių metines, o jų pora atrodo stipresnė nei bet kada po to, kai teko kovoti su Kate ir karaliaus Karolio III vėžiu bei plačiai nuskambėjusiais nesutarimais su princu Harry ir Meghan Markle, rašoma mirror.co.uk.

Vis tik užkulisiuose, pasak karališkosios knygos autoriaus, princesė atlieka svarbų vaidmenį ramindama savo vyrą, kai jis tampa „susierzinęs“.

Kate nuramina savo vyrą

Savo naujoje knygoje „Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants“ („Taip, ponia: slaptas karališkųjų tarnų gyvenimas“), kurios ištrauką išspausdino laikraštis „The Times“, autorius Tom Quinn papasakojo apie tariamus Williamo „pykčio priepuolius“ ir svarbų Kate vaidmenį.

„Protokolas reiškia, kad kostiumai turi būti išlyginti ir sudėti prieš pasitarimo išvakares; batai turi būti nublizginti, kaklaraiščiai parinkti. Kiekvieną dieną vonia turi būti tvarkoma tiksliai tuo pačiu metu, o karalius Karolis III ir Velso princas Williamas yra linkę į pykčio priepuolius, jei viskas daroma ne pagal jų pageidavimus. Jie abu labai greitai susierzina“, – sakė vienas buvęs darbuotojas. „Jie labai išrankūs. Jiems tai atrodo įprasta“.

Šaltinis pridūrė: „Nežinau, kur Williamas būtų be Kate – visą gyvenimą <...> ji jį nuramina, kai jis susierzina. Ji sakė, kad kartais su juo tenka elgtis kaip su ketvirtuoju vaiku“.

Tai jau ne pirmas kartas, kai Quinn kalba apie Williamo ir Kate santykius, nes kartą jis laikraščiui „The Mirror“ sakė, kad kaip ir bet kuri pora, karališkoji pora kartais ginčijasi. Jis teigė: „Kartais jie susipyksta, nes tai nėra tobula santuoka. Kartais jie netgi baisiai ginčijasi“.

Vis tik, jis patikino, kad ginčai niekada netampa žiaurūs, ir sakė, kad užuot mėtę vazas, karališkoji pora „mėto vienas į kitą pagalves“. Ginčas visada kontroliuojamas.

Retkarčiais kylantys ginčai nėra vienintelis dalykas, kuriuo Williamas ir Kate panašūs į bet kurią kitą porą. Per sužadėtuvių interviu būsimasis karalius atskleidė, kad jie su Kate „labai smagiai leidžia laiką kartu“ ir kad ji turi „gerą humoro jausmą“, o tai rodo, kad bet kokius nesutarimus jie sprendžia su humoru.

„Mes esame žemiški“, – sakė Williamas 2010 m. sužadėtuvių interviu. „Mes daug juokiamės vienas iš kito, o ji turi daugybę įpročių, kurie mane juokina, o aš ją mėgstu paerzinti.“

Be abejo, pora yra kaip niekad vieninga po to, kai Williamas juos apibūdino kaip „turbūt sunkiausius metus savo gyvenime“.

Kade Middleton ir princas Williamas (nuotr. stop kadras)

Tvirta poros santuoka

„Princesei šeima – vyras ir vaikai – yra svarbiau už viską“, – neseniai „People“ sakė karališkosios šeimos informatorius ir pridūrė, kad Kate dabar yra „atviresnė“ su savo vyru ir kad pora kartu kalbasi apie savo santykius.

Pasak karališkosios istorikės ir rašytojos daktarės Amandos Foreman, per pastaruosius metus pora parodė daugiau intymumo nei bet kada anksčiau. „Jie jaučiasi esą labai laimingi būdami susituokę vienas su kitu. Jų santuoka yra tvirta ir jie apie tai kalba atvirai“, – sakė ji leidiniui.

Kitur karališkoji biografė Ingrid Seward pažymėjo, kad būsimasis karalius „turi jaustis labai laimingas“, kad jo žmona dabar neserga vėžiu. „Jis nori papasakoti pasauliui apie tą meilę“, – sakė ji. „Tai parodo jų intymumą, kai jie dalijasi gyvenimo kelione kartu. Jie gali išreikšti save taip, kaip anksčiau nebūtų galėję.“

Knyga „Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants by Tom Quinn“ pasirodys vasario 18 d.