Papasakojo, kokie yra Kate ir Williamas už uždarų durų: „Tai nėra tobula santuoka“

Karališkieji tarnai ir darbuotojai, aptarnavę princą Harry, Meghan Markle, princą Williamą ir princesę Kate, pasidalijo žvilgsniu į jų karališkąjį burbulą ir tikrąjį gyvenimą toliau nuo objektyvų.

Jų pasakojimai šokiruoja – nuo labai amerikietiškų hercogienės manierų, pakurstančių šokiruojančius gandus, iki Kate vaidmens raminant Williamo „pykčio priepuolius“.

Pasak Tomo Kvinno, niekas taip nepažįsta karališkosios šeimos, kaip žmonės, kurie juos maitina ir aprengia, organizuoja jų dienotvarkes ir rūpinasi visais jų poreikiais.

Savo naujoje knygoje „Taip, ponia: slaptas karališkųjų tarnų gyvenimas“ (Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants), kurios ištrauką išspausdino laikraštis „The Times“, T. Quinnas atskleidžia tai, ką daugelis vidinių darbuotojų pastebėjo laukdami Harry ir Meghan prieš jiems paliekant karališkąjį gyvenimą, skelbia mirror.co.uk.

Kai kurie iš jų iškart sušilo prie „Suits“ aktorės, kiti su šiuolaikine hercogiene susidūrė su kasdieniais iššūkiais.

Šviesos į akis krinta ir Kate bei Williamo santuoka, įskaitant širdį veriančias detales apie būsimo karaliaus vaikystę.

Meghan beprotiškas karališkojo gyvenimo suvokimas iki Harry

Naujoje knygoje teigiama, kad dėl amerikietiško auklėjimo Meghan buvo apsaugota nuo britų karališkojo gyvenimo realijų.

Quinn rašo, kad kai Meghan sužinojo, jog Harry grynoji vertė yra apie 20 mln. svarų sterlingų, ji „greitai suprato“, kad jai reikia „iš naujo įvertinti kitas prielaidas, kurias buvo susidariusi apie šią keistą šeimą“.

Kaip sakė vienas karališkųjų darbuotojų, „ji tikėjosi milijardieriaus, o gavo milijonierių“.

Taip pat cituojamas buvęs jos komandos narys, kuris sakė, kad aktorei „labai nepatiko hierarchija“.

Pateikdamas pavyzdį, kaip vyresnieji karališkosios šeimos nariai pavydi vieni kitiems materialinių dalykų, buvęs personalo narys sakė: „Meghan manė, kad jie elgiasi kaip kūdikiai“.

Kate ramina Williamo „pykčio protrūkius“

Teigiama, kad Kate atlieka svarbų vaidmenį raminant Williamą, kai jis tampa „susierzinęs“ ir patiria „pykčio priepuolius“.

Quinn rašo, kad Williamas seka savo tėvo, karaliaus Karolio III, pėdomis: „Abu jie labai greitai susierzina“.

Pasak buvusio personalo nario, kuris teigė, kad jie yra „labai įkyrūs“, bet tik todėl, kad jiems tai „natūralu“.

Pasak knygos, jei Viljamas nesusitvarko, jis gali tapti irzlus, o čia įsikiša Kate.

Šaltinis pridūrė: „Nežinau, kur Williamas būtų be Kate – visą gyvenimą jai ne viskas buvo daroma už ją, todėl ji jį nuramina, kai jis tampa šiek tiek susierzinęs.

Ji sakė, kad kartais su juo tenka elgtis kaip su vaiku“.

Tai jau ne pirmas kartas, kai Quinnas kalba apie Williamo ir Kate santykius. kkartą laikraščiui „The Mirror“ jis sakė, kad Velso sutuoktiniai, kaip ir bet kuri kita pora, kartais ginčijasi.

„Jie pykstasi, tai nėra tobula santuoka. Jie baisiai ginčijasi, bet tai yra kontroliuojama.“

Nejaukus pirmasis Meghan susitikimas su karališkąja šeima

Prieš prisijungdama prie karališkosios šeimos, Meghan buvo įpratusi būti kur kas savarankiškesnė ir labiau kontroliuoti situaciją.

Per pirmuosius susitikimus su naująja hercogiene ir personalo nariais Meghan buvo „tokia pasitikinti savimi“, kad atrodė, jog ji nori vadovauti susitikimams, o ne klausytis ir mokytis, teigė vienas iš buvusių jos komandos narių.

Kate ir Williamo džiaugsmas pirmą kartą sutikus Meghan

Prieš tai, kai jų glaudus ryšys suiro, Williamas ir Kate nepaprastai džiaugėsi galėdami pasveikinti Meghan, sako Quinnas.

Autorius pasakoja apie stebėtinai lengvą Meghan ir Williamo akimirką, kurios liudininku esą tapo jaunesnysis darbuotojas, matęs, kaip jie „kartu juokaudami parodijuoja penktojo dešimtmečio džaivą“.

Vienas darbuotojas prisiminė, kad pradžioje Velso kunigaikščiai manė, jog Meghan yra „gaivaus oro gūsis“.

Williamas ir Kate nebuvo vieninteliai, kurie iš pradžių išskėstomis rankomis pasitiko Meghan. Anksčiau vienas dvariškis laikraščio „Daily Mail“ karališkajam reporteriui Richardui Edenui sakė, kad „karalienė tikėjo, jog Meghan bus šviežio oro gurkšnis ir didelė vertybė monarchijai“.

„Karalienė paspartino jos įsiliejimą į karališkąją šeimą ir likus dviem mėnesiams iki vestuvių pakvietė Meghan dalyvauti pamaldose, skirtose Tautų Sandraugos dienai paminėti - jos pirmajame oficialiame susitikime su karaliene.

Tai buvo dar vienas aiškus ženklas, kad Jos Didenybė vertina Meghan ir nori, kad ji nedelsiant taptų šeimos dalimi.“