TV3 naujienos > Gyvenimas

Benamį apkirpęs vyras neteko žado: prieš akis išvydo modelio veidą

2025-10-07 15:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-07 15:50

Joshua Santiago, kirpėjas iš JAV, keliauja po šalį siūlydamas itin geraširdišką paslaugą: nemokamus kirpimus benamiams. Vienas jo pasidalintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti neįtikėtini benamio vyro išvaizdos pokyčiai, surinko daugybę peržiūrų interneto platybėse.

2

Joshua Santiago jau septynerius metus nemokamai kerpa benamius savo mobilioje kirpykloje „Empowering Cuts“ („Įgalinantys kirpimai“).

Mikroautobuse įrengta kirpykla skirta padėti benamiais ir suteikti saugų prieglobstį klientams, kuriems šiuo metu taikomas bet koks gydymas.  Čia yra ir visi patogumai – televizorius, tualetas, rašoma mirror.co.uk.

Benamį apkirpo nemokamai

Joshua „TikTok“ dalinasi apkirptų benamių pokyčių vaizdo įrašais, jo paskyrą seka daugiau nei 300 tūkst. sekėjų.

Paprastai jo vaizdo įrašai yra peržiūrimi dešimtis tūkstančių kartų, tačiau vienas įrašas, kuriame benamis pasikeitė neatpažįstamai, buvo peržiūrėtas daugiau nei 6 mln. kartų.

Prie vaizdo įrašo rašoma: „Kartais maloniausi sutikti žmonės būna tatuiruoti, o labiausiai smerkia tie, kurie sekmadieniais eina į bažnyčią.“

Benamis buvo užsiauginęs pusę veido dengiančią barzdą, jo plaukai buvo be galo susivėlę, tad Joshua kirpimo mašinėle nuskuto visus plaukus. Nuskutus plaukus, pasimatė virš ausies esant tatuiruotė, kurioje rašoma: „Mielai vaišinsiuosi tais, kurie bandys mane pavergti.“

Jis taip pat nuskuto antakių plaukelius, o tai atidengė dar daugiau tatuiruočių. Be to, Joshua sutvarkė vyro barzdą. Jis sutvarkė barzdos formą, apskuto skruostus ir kaklą, o ant smakro paliko vešlią barzdą, nes norėjo pabrėžti benamio bruožus.

Benamis po kirpimo (nuotr. stop kadras)

Atjaunėjo 10 metų

Po vaizdo įrašu pasipylė daugiau nei tūkstantis komentarų. Keli žmonės teigė, kad Joshua gerumas juos sujaudino, o daugelis pastebėjo, kad naujoji vyro išvaizda „atjaunino jį dešimčia metų“.

„Jūs šį vyrą atjauninote daugiau nei dešimčia metų!“, – rašė vienas, o kitas pridūrė: „Apsilankymas kirpykloje tikrai gali pakeisti žmogaus ateitį.“

Trečiasis rašė: „Jis atrodo kaip visiškai kitas žmogus, šaunu, kad jam padėjai.“

Kitame vaizdo įraše Joshua paaiškino, kodėl nuskuto vyro plaukus ir antakius. Jis sakė: „Šiam vyrui daviau būtent ai, ko jis prašė. Dėl to, kad jis jau kurį laiką yra benamis, neturėjo galimybės prižiūrėti savo išvaizdos.

Jis papasakojo, kad visada būdavo plikas, nes norėjo parodyti savo tatuiruotes. Tą patį galima pasakyti ir apie jo antakius.“

