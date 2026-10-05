Atskleidė tobulą čirvinių blynų tešlą: „Mėgstamiausia“

Dažnai gaminu dvigubą porciją, nes jie taip greitai išnyksta – ir būkime atviri, kas nemėgsta turėti atsargų šaldytuve greitam užkandžiui.
Vaflių receptas
Reikės:
- 150 g sviesto;
- 150 g cukraus;
- 100 g graikiško jogurto;
- 4 kiaušiniai;
- vanilinio cukraus;
- 1 šaukštelis kepimo miltelių;
- 100 g miltų (kad tešla būtų grietinės tirštumo).
Sviestą ištirpiname ir išplakame su kiaušiniais, cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki purumo. Sudedame jogurtč ir dar pamaišome, kol taps vientisa masė.
Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir įmaišome į kiaušinių masę. Gerai išmaišome.
Kepame širdelių vaflinėje, kol apskunda iki norimo lygio.
P. S. iš tokios pačios masės aš kepu ir šakočio pyragą, kur pilu ploną sluoksnį tešlos, kišu į orkaitę 1-2 min., kad apskrustų, ir vėl pilu ant viršaus tešlą. Taip sluoksniuoju, kol tešla baigiasi ir pyragas iškepa panašus į šakotį tiek skoniu, tiek sluoksniais.
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