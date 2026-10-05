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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atskleidė tobulą čirvinių blynų tešlą: „Mėgstamiausia“

2026-10-05 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 11:45
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Šie vafliai yra mėgstamiausiais pusryčių patiekalais mūsų namuose, ypač užimtais rytais“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.

Čirviniai blynai (nuotr. Samčio užrašai)
GALERIJA (15)

Šie vafliai yra mėgstamiausiais pusryčių patiekalais mūsų namuose, ypač užimtais rytais“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.

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Dažnai gaminu dvigubą porciją, nes jie taip greitai išnyksta – ir būkime atviri, kas nemėgsta turėti atsargų šaldytuve greitam užkandžiui.

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Vaflių receptas

Reikės:

  • 150 g sviesto;
  • 150 g cukraus;
  • 100 g graikiško jogurto;
  • 4 kiaušiniai;
  • vanilinio cukraus;
  • 1 šaukštelis kepimo miltelių;
  • 100 g miltų (kad tešla būtų grietinės tirštumo).

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Sviestą ištirpiname ir išplakame su kiaušiniais, cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki purumo. Sudedame jogurtč ir dar pamaišome, kol taps vientisa masė.

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Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir įmaišome į kiaušinių masę. Gerai išmaišome.

Kepame širdelių vaflinėje, kol apskunda iki norimo lygio.

P. S. iš tokios pačios masės aš kepu ir šakočio pyragą, kur pilu ploną sluoksnį tešlos, kišu į orkaitę 1-2 min., kad apskrustų, ir vėl pilu ant viršaus tešlą. Taip sluoksniuoju, kol tešla baigiasi ir pyragas iškepa panašus į šakotį tiek skoniu, tiek sluoksniais.

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