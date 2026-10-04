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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Irinos kuriami 3D desertai raibsta akyse: klientai juos graibsto masiškai

2026-10-04 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 13:30
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Visai neseniai atsiradę ir socialiniuose tinkluose išplitę 3D desertai kaipmat užkariavo tiek užsienio, tiek Lietuvos rinką. Jų principas – kuo realesnis vaisiaus atvaizdavimas deserte, kurio skonis, kaip teigia ragavusieji, tiesiog stebuklingas.

Irinos kuriami 3D desertai (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (5)

Visai neseniai atsiradę ir socialiniuose tinkluose išplitę 3D desertai kaipmat užkariavo tiek užsienio, tiek Lietuvos rinką. Jų principas – kuo realesnis vaisiaus atvaizdavimas deserte, kurio skonis, kaip teigia ragavusieji, tiesiog stebuklingas.

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Konditerija kasdienybėje užsiimanti vilnietė Irina Grikienė pirmą kartą šiuos desertus ėmė gaminti šį pavasarį. Dabar pašnekovė neslepia, kad jie – itin populiarūs, o paragauti jų nori tiek maži, tiek dideli.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irinos kuriami 3D desertai

„Kodėl gi nepabandžius?“

Irina dalijosi, kad jos kelias konditerijoje prasidėjo prasidėjo nuo musinių tortų – vos pagaminus pirmąjį norėjosi gaminti toliau.

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Pašnekovė pasakojo, kad tuomet ji dar neturėjo specialių formų, tad naudojo paprastą metalinę kepimo formą, bet išvydus pasisekimą ir paragavus pirmųjų kąsnių susidomėjimas išaugo.

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„Vėliau internete pamačiau specialias desertų formeles, užsisakiau jas ir pradėjau eksperimentuoti. Pirmiausia gaminau įvairius vaisius ir uogas, dengtas veliūru. Norėjosi kuo tiksliau atkartoti tikrų vaisių išvaizdą“, – dalijosi Irina.

Pašnekovė pasakojo, kad vieną dieną jai dukra, kuri turbūt apie 3D desertus sužinojo socialiniuose tinkluose, pasiūlė išmėginti dar sudėtingesnių, tikroviškų konditerinių gaminių kūrimą.

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Iš pradžių ji mėgino uogų bei vaisių formos desertus, o vėliau į juos įtraukė riešutus. Galiausiai, gamyba taip įsisuko, kad Irina ėmė kurti specialius desertų rinkinius ir taip susiformavo visas konditerijos gaminių asortimentas.

Kas slepiasi 3D deserto viduje?

Nors išoriškai šie desertai išties atrodo užburiančiai, vis tik norėjosi pasidomėti, kas yra jo viduje. Irina pasakojo, kad viskas priklauso nuo konkretaus deserto, tačiau yra stengiamasi, kad išorinis vaizdas atspindėtų vidinį skonį.

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„Pavyzdžiui, jei gaminu mėlynės formos desertą, jo centre būna tikra mėlynių tyrė, kurią patys išverdame ir paruošiame. Tuomet prasideda visas deserto surinkimo procesas.

Mano desertuose dažniausiai būna musas, biskvitas, o kai kuriuose dar ir traškus sluoksnis. Didesniuose desertuose gali būti ir traškutis, ir biskvitas vienu metu“, – pasakojo ji.

Anot Irinos, šių desertų išorė gali būti dengiama baltu šokoladu, kuris leidžia išgauti lygų paviršių ir suteikti desertui norimą formą ir išvaizdą.

Irina pridėjo tai, kad kiekvieną įdarą gamina pagal savo pačios sugalvotą, panaudotą ir laiko patikrintą receptą.

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