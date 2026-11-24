Bulvėse yra vertingų maistinių medžiagų, tokių kaip skaidulos, kalis, polifenoliai ir vitaminas C. Jose taip pat nedaug kalorijų. Tačiau jų glikeminis indeksas (GI), tai yra rodiklis, parodantis produkto poveikį cukraus kiekiui kraujyje, priklauso nuo paruošimo būdo. Tyrimai rodo, kad ilgesnis virimas ir bulvių smulkinimas didina jų GI, rašo onet.pl.
Keptos bulvės pasižymi labai aukštu glikeminiu indeksu
Keptos bulvės, tiek su lupenomis, tiek supjaustytos skiltelėmis, laikomos vienu skaniausių šios daržovės patiekimo būdų. Tačiau medžiagų apykaitos požiūriu tai mažiausiai palankus pasirinkimas.
Aukšta temperatūra ir sausa orkaitės aplinka (apie 200–220 laipsnių Celsijaus) lemia, kad iš bulvių išgaruoja vanduo, o krakmolas tampa itin lengvai pasisavinamas.
Dėl to keptų bulvių glikeminis indeksas siekia net 95 (skalėje nuo 0 iki 100), o tai reiškia, kad jos cukraus kiekį kraujyje veikia beveik taip pat, kaip grynas cukrus ar saldinti gazuoti gėrimai. Tai labai daug.
Virimas riboja cukraus kiekio kraujyje didėjimą
Bulvių virimas vandenyje arba garuose yra būdas, leidžiantis geriau kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje po valgio. Drėgna aplinka ir ne aukštesnė nei 100 laipsnių Celsijaus temperatūra riboja krakmolo skaidymąsi, todėl GI būna mažesnis.
Ekspertai rekomenduoja bulves virti sveikas, su lupena, nes žievelė apsaugo minkštimą nuo pernelyg didelio vandens įsigėrimo ir padeda išsaugoti daugiau skaidulų, kurios papildomai lėtina virškinimą. Dėl to virtų bulvių glikeminis indeksas svyruoja nuo 65 iki 70.
Dietologai taip pat pabrėžia, kad virtų bulvių atvėsinimas šaldytuve bent 24 valandas gerokai sumažina jų glikeminį indeksą. Vėsinant krakmolas virsta vadinamuoju atspariuoju krakmolu, kuris nėra virškinamas ir pasisavinamas kaip cukrus, o tampa maistu naudingoms žarnyno bakterijoms.
Vėliau jas galima pašildyti prieš patiekiant. Toks būdas padidina atspariojo krakmolo kiekį, kuris virškinamas lėčiau ir gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje net 25 proc. Šaltos bulvės, pavyzdžiui, valgomos salotose, turi maždaug 50 GI.
Ką dar verta žinoti apie bulvių vartojimą?
- Venkite pervirti. Kuo labiau susmulkintos ir pervirtos bulvės, tuo aukštesnis jų glikeminis indeksas.
- Valgykite jas su lupena. Bulvių žievelėje yra daug skaidulų, kurios palankiai veikia cukraus kiekį kraujyje po valgio.
- Derinkite bulves su baltymais ir riebalais. Pridėjus prie bulvių sveikųjų riebalų, baltymų ar kitų skaidulų gausių produktų, virškinimo procesas sulėtėja. Bulves taip pat galite apšlakstyti actu. Tai papildomai sumažins patiekalo glikeminį indeksą.
Bulvių paruošimo būdas turi lemiamą reikšmę jų poveikiui cukraus kiekiui kraujyje. Palankiausios yra su lupenomis virtos ir atvėsintos bulvės, patiekiamos su sveikaisiais riebalais ir rūgščiais priedais. Keptas bulves, nors jos ir labai skanios, geriau vartoti saikingai.
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