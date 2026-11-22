Pasak bulvių augintojo, šiemet bulvių rinkoje laukia nemažai pokyčių: Europą alinusi sausra gali lemti mažesnį derlių ir augančias kainas, o lietuvių mėgstamų bulvių sąraše ryškėja nauji lyderiai.
Bulvės traškučiams išmokė auginti kokybę
Žebarauskų šeima bulves augina nuo 1999 metų. Ūkininkas prisimena, kad vienas svarbiausių etapų pačioje pradžioje buvo bendradarbiavimas su bulvių traškučių gamintojais.
Jis puikiai prisimena, kad traškučiams pagrindinės auginamos bulvių veislės buvo „Saturna“ ir „Lady Rosetta“. O iš to laikotarpio išsinešė naudingų pamokų.
„Esminis dalykas turbūt, kad labiausiai išmokom auginti bulves ir mus išdresiravo, vadinkim, švedai, kaip tai yra daroma.
Nuo tų laikų turbūt geriausi ir prisiminimai dėl to, kad išmokom, kaip teisingai užauginti kokybišką bulvę, nes labai dideli reikalavimai traškučių bulvėms“, – pasakojo ūkininkas.
Anot jo, būtent darbas su traškučių gamintojais išmokė siekti aukščiausios kokybės ir laikytis griežtų auginimo standartų, o išmoktos pamokos praverčia visada.
Lietuviai vis dar ieško senųjų bulvių veislių
Paklaustas apie bulvių veislių madas, R. Žebarauskas sako, kad nemažai pirkėjų vis dar lieka ištikimi seniai žinomoms veislėms.
„Bulvių veislės tai visada buvo populiariausios nuo pat tų laikų, 1999 metų, tai „Laura“ ir „Vineta“, čia gaunasi kaip jau anekdotas.
Taip, jos geros bulvės, skanios, bet ūkiai žiūri ir į tai, kaip tas bulves užauginti, kaip užauginti kokybiškas bulves, gerą derlių, daugiau tonų iš hektaro“, – sakė ūkininkas.
Vis dėlto bulvių augintojas sako, kad „Vineta“, jo nuomone, jau yra gerokai pasenusi veislė ir jos vietą jau drąsiai užima kitos, nors populiarumo vis dar nepraranda.
„Vineta“ tikrai labai sena veislė, atgyvenusi. Ta pati bulvė negraži, sakykim, bet jos ieško“, – teigė pašnekovas.
Bulvių veislė favoritė – „Soraya“
Nors senosios veislės išlieka populiarios, pats ūkininkas šiandien didžiausias viltis deda į veislę „Soraya“, kuri yra puiki alternatyva „Vinetai“.
„Daug gražesnė ta bulvė. Numeris vienas šiai dienai, mano nuomone, turėtų būti „Soraya“ Lietuvoje. Ir ne tik dėl to, kad mes čia daug jos auginam.
Daug ūkininkų kolegų ją augina, žmonės pradeda suprasti, kad „Soraya“ – viena iš skaniausių bulvių“, – sakė R. Žebarauskas.
Tiesa, šios veislės bulvių auginimas turi ir savų iššūkių: „Ją nėra lengva užauginti, pakankamai plona oda, sunku derliaus nuėmimo metu. Reikia išlaukti, kad ji kuo ilgiau išbūtų žemėje, kad oda subręstų, bet man ji pati skaniausia.“
Pasak bulvių augintojo, „Soraya“ puikiai tinka ne tik kasdieniam vartojimui, bet ir tradiciniams lietuviškiems patiekalams – iš jų pavyksta pagaminti puikius cepelinus. Ūkyje taip pat auginamos ir kitos bulvių veislės – sėklinė medžiaga naudojama iš Danijos.
„Red Bullet“ tokia raudona su geltonu viduriu, labai panaši į „Laura“ – ir skoninėm savybėm. Ankstyvas auginam „Solist“, „Colomba“ – tokios populiariausios“, – vardijo bulvių augintojas.
Dėl sausros Europoje bulvės gali brangti
Šiuo metu bulvių rinkoje daugiausia nerimo kelia situacija Vakarų Europoje. Daugelyje šalių bulvių derlių smarkiai paveikė ilgai trukusi sausra.
„Važiuos bulvės į Europą, nes Europa išdegė. Olandija, Belgija, Prancūzija, Pietų Vokietija, Didžioji Britanija – ten trūkumas bulvių. Dabar skambina į dieną po du kartus, nori daryti kontraktus“, – sakė ūkininkas.
Tačiau jis pats sako neskubantis priimti sprendimų, nes dar reikia laiko, kad aiškiai pamatytų, kaip derlių pavyks išlaikyti, kaip jis atrodys.
R. Žebarauskas pasakoja, kad baigus kasti bulvių derlių, jis apie mėnesį laiko yra laikomas kameroje, vėliau po truputį, maždaug po 0,5 laipsnio per parą, mažinama paties gumbo temperatūra ir tada bus aiškiai matyti, kaip bulvės atrodo, kokia jų kokybė, o taip pat nusistovės kainos Europoje.
Vis tik čia, pasak bulvių augintojo, situacija išlieka sudėtinga – vasarą apie du mėnesius nebuvo lietaus ir iki šiol nėra, tad galima daryti prielaidą, kad bulvės brangs ir ne tik kitose Europos šalyse, bet ir Lietuvoje.
Ūkininkas sako pasigendąs ilgalaikio bendradarbiavimo su Lietuvos prekybos tinklais. Jo nuomone, iš anksto sudaromos sutartys būtų naudingos ir augintojams, ir vartotojams.
„Labai gaila, kad Lietuvos tinklai nenori padaryti kažkokių kontraktų. Iki dabar niekaip negalim jų pripratinti arba kažkaip susiderinti, kad ir Lietuvos vartotojas gautų kokybišką bulvę“, – sakė jis.
Anot R. Žebarausko, Lietuvoje, priešingai nei Europoje, šiemet bulvių netrūksta, vis dėlto situacija nėra ideali – dalis augintojų, turinčių didelį derlių, priversti produkciją parduoti pigiau.
„Šiemet Lietuvoje kaip ir yra bulvių perteklius, tad naudojasi tuo ir spaudžia ūkininkus su kainomis. Dabar tie ūkininkai, kurie priaugino bulvių ir neturi kur jų pasidėti, parduoda mažesne kaina“, – apie situaciją pasakojo pašnekovas.
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