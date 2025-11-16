Atskleidė, kokio dydžio vyriškas pasididžiavimas jau laikomas dideliu: skaičius nustebins

Tyrėjai, išanalizavę tūkstančius realių matavimų, pateikė mokslinį atsakymą į klausimą, kuris dažnai kelia nesaugumo jausmą.
„Mane vis dar stebina, kiek daug vyrų turi klausimų, nesaugumo jausmo ir susirūpinimo dėl savo varpos dydžio. Mums iš tikrųjų reikia gerų duomenų apie tai“, – sakė elgesio mokslininkė Debra Herbenick iš Indianos universiteto, rašoma science.org.
Tiksliausias tyrimas iki šiol
Iki šiol daugelis varpos dydžio tyrimų rėmėsi pačių vyrų pateiktais duomenimis – o tai, kaip rodo praktika, ne visada būna patikima.
„Žmonės linkę pervertinti save“, – sako psichiatras Davidas Veale’as iš Pietų Londono ir Maudsley NHS fondo.
Todėl jo komanda nusprendė surinkti tik klinikinius duomenis – iš vietų, kuriose matavimai atliekami standartizuotai, laikantis aiškių taisyklių.
Iš viso analizuota 17 ankstesnių tyrimų, kuriuose dalyvavo net 15 521 vyras iš viso pasaulio.
Remiantis naujausiais duomenimis, mokslininkai pateikė aiškų atsakymą:
- Vidutinis suglebusios varpos ilgis – 9,16 cm;
- Vidutinis erekcijos metu – 13,12 cm;
- Vidutinė apimtis suglebus – 9,31 cm;
- Vidutinė apimtis erekcijos metu – 11,66 cm.
Tyrėjai taip pat sudarė dydžio pasiskirstymo lentelę:
- 16 cm erekcijos būsenos penis patenka į 95-ąjį procentilį – iš 100 vyrų tik 5 turi didesnį, vadinasi jis yra laikomas didesniu;
- 10 cm penis erekcijos metu – 5-asis procentilis, t. y. tik 5 iš 100 vyrų turi mažesnį.
Norint teisingai palyginti rezultatus, būtina laikytis standartizuotos matavimo procedūros. Visi tyrime dalyvavusių vyrų ilgio matavimai buvo atliekami nuo gaktikaulio iki varpos galvutės galiuko, viršutinėje pusėje.
Prieš matuojant, suspaudžiami gaktos srities riebalai, o apyvarpė neįtraukiama į rezultatą. Apimtis matuota ties pagrindu arba per vidurį – abiem atvejais skirtumai buvo nereikšmingi.
Dydis nepriklauso nuo ūgio, svorio ar pėdos dydžio
Vienas populiariausių mitų – kad vyresni, aukštesni ar didesnius batus avintys vyrai turi ir didesnius lytinius organus. Mokslas šią teoriją paneigė.
Tyrimas parodė, kad nėra tvirtų įrodymų, siejančių varpos dydį su ūgiu, kūno masės indeksu ar batų dydžiu.
„Atrodo, kad vienintelė neabejotina išvada apie vyrą su didelėmis pėdomis yra ta, kad jis tikriausiai turi dideles pėdas“, – šmaikščiai pažymi tyrimo autoriai.
Be to, reikšmingos koreliacijos tarp dydžio ir rasės ar etninės kilmės taip pat nerasta.
Kodėl vyrai nerimauja?
Nors duomenys rodo, kad dauguma vyrų turi panašius matmenis, tik apie 55 proc. jų teigia esantys patenkinti savo varpos dydžiu.
„Vyrai, rodos, turi labai iškreiptą vaizdą apie tai, kokio dydžio yra kitų vyrų varpos ir kokios, jų manymu, jos turėtų būti“, – teigia D. Veale’as.
Šį iškreiptą suvokimą, anot mokslininkų, dažnai formuoja pornografija – joje aktoriai dažnai atrenkami dėl išskirtinių fizinių savybių. Prie to prisideda ir klaidinantys interneto skelbimai, teigiantys, kad vidutinis varpos dydis erekcijos metu esą siekia net 17–18 cm.
„Toks dydis iš tikrųjų priskirtų vyrą prie 98-ojo procentilio – tai itin reta“, – sako D. Herbenick.
Tyrimo autoriai pabrėžia, kad normalaus dydžio sąvoka yra labai plati, o dauguma vyrų patenka į visiškai įprastą intervalą. Tikrasis pasitikėjimas savimi, anot jų, neturėtų priklausyti nuo skaičiaus centimetrais.
„Šis tyrimas turėtų padėti vyrams suprasti, kad jų kūnas yra normalus – ir kad tikroji problema dažnai slypi ne fiziniuose matmenyse, o mūsų galvose“, – apibendrina D. Veale’as.
