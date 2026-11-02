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Atskleidė auksinius patarimus, kaip mesti rūkyti: padės daugeliui

2026-11-02 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rūkymas yra viena lengviausiai išvengiamų ligų ir mirčių priežasčių. Mesti rūkyti yra vienas geriausių dalykų, kuriuos galite padaryti dėl savo sveikatos ir siekdami sumažinti vėžio riziką, net jei rūkote jau ilgą laiką.

Rūkymas yra viena lengviausiai išvengiamų ligų ir mirčių priežasčių. Mesti rūkyti yra vienas geriausių dalykų, kuriuos galite padaryti dėl savo sveikatos ir siekdami sumažinti vėžio riziką, net jei rūkote jau ilgą laiką.

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Išbandykite keletą patarimų, kurie gali padėti jums mesti rūkyti, ir atraskite, kurie būdai jums veiksmingiausi.

Metimas rūkyti daugeliui nėra lengvas procesas, jis reikalauja laiko, pasitaiko ir klaidų, tačiau svarbiausia nepasiduoti, rašo cancer.nsw.gov.au.

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FOTOGALERIJA. Paviešinti ant rūkalų pakelių būsiantys paveikslėliai įspėjantys apie rūkymo žalą

1 patarimas: nustatykite datą, kada mesite rūkyti

Nusistatę metimo datą galite geriau pasiruošti būsimam teigiamam pokyčiui savo gyvenime tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Kaip ir bet kokio tikslo išsikėlimas, tai gali padėti motyvuoti jus pokyčiams.

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Pasirinkite dieną, kuri jums labiausiai tinka mesti rūkyti. Dieną prieš metimą suraskite ir išmeskite visus tabako gaminius, žiebtuvėlius bei pelenines iš namų, automobilio ir darbovietės.

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2 patarimas: supraskite savo dirgiklius

Metant rūkyti svarbu suprasti, kas skatina norą rūkyti. Dirgikliai – tai dalykai, dėl kurių užsinorite cigaretės.

Pagalvokite, kada dažniausiai rūkote. Kai kuriems žmonėms rūkymo dirgikliai yra alkoholis ar kava. Kitiems noras rūkyti kyla važiuojant į darbą ar grįžtant iš jo, po valgio ar bendraujant su draugais.

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Žinodami savo dirgiklius galėsite juos geriau kontroliuoti. Daugelis metusiųjų rūkyti pastebi, kad rutinų ir įpročių pakeitimas sumažino dirgiklių poveikį bei potraukį rūkyti ir padėjo išlikti pasirinktame kelyje.

Jei rūkote gerdami ar išgėrę kavos ar arbatos, rinkitės kitą gėrimą arba pakeiskite vietą, kurioje jį geriate.

Jei rūkote vos pabudę ryte, rytą pradėkite dušu arba mankšta. Rūkantiems po pietų ar vakarienės gali praversti išgerti stiklinę vandens, pasivaikščioti arba išsivalyti dantis.

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3 patarimas: sumažinkite kofeino ir alkoholio vartojimą

Daugelis žmonių pastebi, kad alkoholis ir kofeinas sukelia norą rūkyti. Visiškai atsisakyti kofeino ir alkoholio tuo pačiu metu, kai bandote mesti rūkyti, gali būti sunku.

Pabandykite pakeisti savo rutiną, rinktis kitus gėrimus, nei geriate įprastai, arba sumažinti šių gėrimų vartojimą.

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Jei draugas pakviečia išgerti, pasiūlykite kitokią veiklą, pavyzdžiui, nueiti į kiną, pasivaikščioti parke ar nuvažiuoti prie jūros.

4 patarimas: suplanuokite apdovanojimus sau

Žmogus, kasdien surūkantis po pakelį cigarečių, per metus sutaupo daug pinigų, jei neberūko. Už per metus sutaupytą sumą galima įsigyti lėktuvo bilietus, atlikti namų remontą arba reikšmingai sumažinti paskolą ar kitokią skolą.

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Paskaičiuokite, kiek galėtumėte sutaupyti per savaitę, mėnesį ir metus, ir suplanuokite apdovanojimus, kuriuos galėsite sau skirti ilgainiui metę rūkyti.

5 patarimas: sekite savo progresą

Yra daugybė nemokamų programėlių, kuriose galite sekti savo rūkymo įpročius, nusistatyti metimo datą, stebėti progresą, kiek laiko jau nerūkote, taip pat kiek pinigų sutaupėte atsisakę rūkymo.

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Sekant, kiek daug jau įveikėte, tai padės išlaikyti motyvaciją ir siekti užsibrėžto tikslo.

6 patarimas: kreipkitės pagalbos

Jei mesti rūkyti savarankiškai sunku, svarbu žinoti, kad pagalbos ieškoti ne tik galima, bet ir rekomenduojama.

Profesionalų pagalba, artimųjų palaikymas ir individualiai parinktos priemonės gerokai padidina sėkmės tikimybę ir padeda lengviau eiti šiuo keliu.

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