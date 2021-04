Atskleidė arbūzų auginimo paslaptis: pavyks kiekvienam

Nors Lietuvoje auginti arbūzus vis dar nėra įprasta, yra veislių, kurios puikiai dera lauko sąlygomis ir būtent dabar – balandžio mėnesį yra tinkamas metas sėti arbūzus daigams. Tam, kad sėklos sudygtų, optimali dirvos temperatūra turi būti 12-15 laipsnių šilumos.

Arbūzų įvairovė

Arbūzai – daržovė, priklausanti moliūginių šeimai. Jų žievė įprastai būna tamsiai žalia(”Sugar baby”, “Janosik”) ar žalia su tamsesniais dryželiais, taip pat yra veislių ir geltona žieve (‘Złoto Wolicy H’).

Vis dėlto, arbūzai skiriasi ne tik žievės, bet ir minkštimo spalva, kuri gali būti ne mums įprasta rausva ar raudona, o taip pat ir geltona (‘Janosik’).

Arbūzų sėklos sėjamos po vieną į daiginimo puodelį. Auginimo temperatūra turėtų būti ne žemesnė nei +15 C, nes žemesnėje temperatūroje sėklos ilgiau dygsta, be to, gali net supūti. Į nuolatinę auginimo vietą, daigai perkeliami praėjus šalnų pavojui – gegužės – birželio mėnesį, kai augalas užaugina 4-5 tikruosius lapelius. Jie sodinami 1 x 0,5-0,7 m atstumu. Jeigu oro sąlygos nėra palankios, pasodintus arbūzų daigus pirmąsias dvi savaites verta pridengti daržo plėvele.

„Žalia stotelė“ specialistai akcentuoja, jog arbūzus itin svarbu laistyti. Patariama laistyti gausiai, tačiau retai – du kartus per savaitę. Įdedu ką rašėm straipsnyje apie arbūzus

Vandens jiems reikia nedaug. Ryte arbūzai gardžiuojasi rasa, jei auginate šiltnamyje augalus reikia apipurkšti. Jei tęsiasi ilga, karšta sausra, tuomet galima palieti, kad neišdžiūtų. Reikėtų ankstų rytą laistyti ne tik šaknis, bet ir lapus.

Nepamirškite nuolat purenti dirvą, nes arbūzų šaknys jautrios oro trūkumui, o atliekant šį darbą svarbu atminti, kad arbūzų virkščių negalima kilnoti. Be to, atminkite, kad vienas augalas gali užauginti 3–5 kokybiškus vaisius, todėl likusiais užuomazgas vertėtų pašalinti.

Jei dirva ilgai būna drėgna, būtina po vaisiais padėti medines lenteles, kad jie nepradėtų pūti.

Derlių imame kai apdžiūvus vaisiaus jungtis su virkščia, jei taip- arbūzas sunokęs. Dar galima pakėlus vaisių pažiūrėti ar ta vieta kuria jis liečiasi su žeme yra geltona – jei taip, galime manyti , kad jau laikas arbūzą skinti. Lauke auginamų arbūzų derlius pradedamas imti liepos pabaigoje, o baigiamas paprastai apie rugsėjo vidurį.

