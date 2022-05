Atsikratykite skruzdžių sode: išdavė naudingus patarimus

Skruzdėlių galima atsikratyti pesticidais, tačiau jie gali pakenkti jūsų sodo ekosistemai, įskaitant gėles, veją bei augalus.

Skruzdėlės daugiausia minta vabzdžiais ir lipčiu – saldžiu skysčiu, kurį išskiria amarai ir kiti sultimis mintantys vabzdžiai. Dėl to, nors jos nesimaitina tiesiogiai augalais, jos skatina kitus vabzdžius. Be to, šie greiti, judrūs padarai gali patekti į jūsų namus ieškodami kito maisto.

Todėl atsikratyti skruzdėmis netrukus gali tapti jums prioritetu, nes pavasarį ir vasarą jų daugėja, rašo express.co.uk.

Ar sode naikinti skruzdėles?

Skruzdėlės nėra nelaimė jūsų sodui ir jos iš tikrųjų gali būti naudingos. Pasak „Gardening Know How“, skruzdėlės mums padeda ėsdamos blusas, vikšrus, termitus ir negyvų vabzdžių bei gyvūnų likučius.

Jos minta vaškine medžiaga iš bijūnų pumpurų, todėl jie gali pilnai išsiskleisti. Skruzdėlės naikina vabzdžius, kurie gali pakenkti jūsų gėlėms. Šie mažyčiai vabzdžiai taip pat gali būti naudingi jūsų dirvožemiui, aeruodami jį.

Kaip natūraliai atgrasyti skruzdėles nuo augalų?

Kai kelios skruzdėlės virsta tūkstančiais, jos tarsi aplimpa kiekvieną augalą ir tada jos tampa tikra problema. Nors visiškai atsikratyti skruzdėlių neįmanoma, tačiau yra keletas natūralių metodų, kurie gali jas paskatinti „keliauti“ kitur.

Pasak „Kellogg Garden“ ekspertų, viena iš geriausių apsaugos priemonių yra augalai, kurie puikiai atbaido skruzdėles. Dviguba nauda yra ta, kad daugelį šių augalų jūs galite turėti savo sode.

Kai reikia suvaldyti skruzdėles, tinka kelios žolelės, kurios, beje, puikiai tinka sodui. Tai rozmarinas, levanda, katžolė, pipirmėtė, mėta, čiobrelis ir bitkrėslė.

Taip pat teigiama, kad česnakas suteikia „puikią apsaugą“ nuo skruzdėlių. Jei šių žolelių sodinimas nepadeda, galite naudoti keletą papildomų metodų.

„Kellogg Garden“ rekomenduoja naudoti atskiestą pusės vandens ir pusės citrinos sulčių tirpalą, kad sunaikintumėte kvapų pėdsakus, nuo kurių priklauso skruzdėlių išlikimas.

Cinamonas taip pat gali būti naudingas, kai pabarstomas skruzdėlių pamėgtose sodo ar daržo vietose.