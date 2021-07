Atsikratykite pilvo riebalų be jokio vargo: įvardijo dažniausias klaidas

Tačiau ekspertai įspėja, kad nereikėtų laikytis labai varžančių taisyklių, užtenka pradėti valgyti šiek tiek sveikiau.

Dietologė Liz Weinandy sako, kad visada įspėja žmonės, jog nereikėtų galvoti vien apie plokščią pilvą: „Vertėtų valgyti sveikiau ir mankštintis ne dėl plokščio pilvo, bet dėl savo bendros sveikatos būklės.

Kai kurie žmonės genetiškai labiau linkę kaupti riebalus ant pilvo, o moterims po menopauzės tai net labai tikėtina.“

Nepaisant to, kai kurie maisto produktai gali padidinti riebalų kiekį pilvo srityje.

1. Valgote nepakankamai skaidulų turintį maistą

Pavyzdžiui, Anglijoje, dauguma žmonių valgo per mažai skaidulų turintį maistą.

„Skaidulos padeda greičiau judėti maistui po žarnyną, padeda nuo pilvo pūtimo ir vidurių užkietėjimo. Taip pat greičiau pripildo skrandį, tad jaučiatės labiau pavalgęs“, – teigia dietologė.

Skaidulos gerai užpildo skrandį dėl dviejų priežasčių: jos sunkiau virškinamos, todėl sumažina apetitą ir jungiasi su žarnyne esančiu vandeniu, sukuria „gelį“.

Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie valgo daug skaidulų turintį maistą, suvartoja mažiau kalorijų ir turi mažiau riebalų pilvo srityje.

Turėtumėte valgyti daugiau vaisių, daržovių. Tai galėtų būti pupelės, lęšiai, avižos, rudieji ryžiai.

2. Valgote per daug cukraus

Cukrus ne be reikalo demonizuojamas produktas, jis tiesiogiai siejamas su nutukimu. Ekspertai sako, kad ne visas cukrus yra blogas. Cukrus, kuris natūraliai randamas piene, vaisiuose ir daržovėse yra reikalingas.

Tačiau pridėtinio cukraus galima suvartoti ne daugiau kaip 30 g per dieną. Galite pabandyti cukraus atsisakyti visiškai. Tai reikš, kad nebegalite valgyti sausainių, tortų, vaisvandenių, šokolado ir pan. Pernelyg didelis cukraus kiekis apsunkina kepenis, todėl kūnas juos paverčia riebalais.

3. Per daug pridėtinių saldiklių

Dažnai žmonės, kurie atsisako cukraus, pradeda valgyti „dietinius“ maisto produktus, pavyzdžiui, jogurtus be cukraus, gazuotus gėrimus be cukraus ar batonėlius be cukraus.

Tokie maisto produktai sukelia pilvo pūtimą, o tyrimai rodo, kad jie prisideda ir prie padidėjusio svorio, diabeto rizikos, aukšto kraujo spaudimo ir širdies ligų.

Manitobos universiteto profesorė dr. Meghan Azad sako, kad tyrimai rodo, jog saldikliai gali turėti neigiamą poveikį gliukozės skaidymui, žarnyno mikrobiotai ir apetito kontrolei.

4. Geriate nepakankamai vandens

Labai svarbu ir gėrimai, kuriuos renkatės gerti.

Gėrimai, kuriuose daug cukraus gali pridėti kalorijų, dėl kurių priaugsite svorio. Kai kurie energetiniai gėrimai ne tik pilni kofeino, bet ir cukraus.

TheSun.co.uk rašo, kad reikėtų išgerti 6-8 stiklines skysčių per dieną. Tai gali būti vanduo, pienas, becukriai gazuoti gėrimai, kava, arbata.

Tačiau geriausia, kad didžiąją dalį skysčių sudarytų vanduo. L. Weinandy sako, kad vanduo padeda judėti skaiduloms ir taip sumažina vidurių užkietėjimą.

5. Geriate per daug alkoholio

Jeigu norite numesti svorio, alkoholis jums tikrai nepagelbės.

Labai dažnai, kitą dieną po vakarėlio, žmonės linkę valgyti riebų, daug kalorijų turintį maistą. Taip pat dėl alkoholio organizmas sulaiko vandenį, o aluje ir sidre esančios dujos sukelia pilvo pūtimą.

Dėl alkoholio gali užkietėti viduriai, žmonės jaučiasi apsunkę ir jautrūs. Taip pat alkoholis dirgina žarnyną.

Reikėtų nepamiršti, kad dauguma alkoholinių kokteilių pagaminti su gėrimais turinčiais daug cukraus, tad visai nejausdami galite suvartoti milžinišką kiekį cukraus.

Jeigu vis tiek norite išgerti, ekspertai pataria rinktis degtinę arba džiną, su mineraliniu vandeniu arba toniku.