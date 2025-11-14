 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Atsakė, ar būtina rožes uždengti žiemai: žino ne visi

2025-11-14 15:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-11-14 15:50

Klausimas, ar verta rožes uždengti žiemai, kelia daug diskusijų tarp sodininkų. Iš tiesų, atsakymas priklauso nuo rožių rūšies, jų atsparumo šalčiui ir tikslo, kurį siekiate savo sode.

Rožės žiemą (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Klausimas, ar verta rožes uždengti žiemai, kelia daug diskusijų tarp sodininkų. Iš tiesų, atsakymas priklauso nuo rožių rūšies, jų atsparumo šalčiui ir tikslo, kurį siekiate savo sode.

0

Patyrę specialistai pataria šį klausimą spręsti konkrečiai, kuo labiau sumažinant vargą, kur tai įmanoma.

Kokias rožes nereikia dengti: akcentas ant krūminių veislių

Daugumai krūminių rožių, žydinčių visą vasarą (remontantinės veislės), dengimo būtinybė yra abejotina. Šie augalai gali išgyventi šalčius dėl savo šaknų sistemos ir teisingo sodinimo.

Jei rožė buvo pasodinta teisingai – su 3–7 centimetrų gilumu nuo žemės paviršiaus (kuo lengvesnis dirvožemis, tuo didesnis žemės sluoksnis reikalingas), ji išgyvens bet kokias šalnas.

Dirvožemis veikia kaip patikimas natūralus izoliatorius, apsaugantis svarbiausią augalo dalį – šaknies kaklelį ir skiepijimo vietą.

Kas bus, jei ūgliai užšals

Net jei rožių ūgliai užšals, nieko kritiško neatsitiks. Pavasarį sodininkas tiesiog nupjaus šiuos ūglius iki nulio, augalas greitai užaugins naujus, galingus ūglius ir iki vasaros pavirs gražiu žydinčiu krūmu. Tokios rožės tiesiog pražys dviem savaitėmis vėliau nei tos, kurios išsaugojo ūglius.

Sodininkai, kuriems nepatinka visą žiemą stebėti agropluošto maišus, mieliau laukia vėlesnio žydėjimo, nei gaišta laiką rudens uždengimui.

Kokias rožes būtina uždengti: vijoklinės ir vienkartinio žydėjimo rožės

Yra rožių rūšių, kurioms uždengimas yra būtinas, jei norite išsaugoti jų dekoratyvinę funkciją kitais metais.

Vijoklinės rožės

Jei vijoklinė rožė nėra pakankamai atspari šalčiui, jos neuždengimas gali priversti ją prarasti savo funkcionalumą. Jei dėl apledėjimo ją nupjausite iki nulio, ji tiesiog nespės per vieną vasarą užauginti kelių ūglių, reikalingų vertikaliam dekoravimui.

Vijoklinių rožių uždengimas, kurio tikslas – išsaugoti ūglių ilgį, yra labiausiai prasmingas.

Vienkartinio žydėjimo rožės

Ypatingą dėmesį reikia skirti rožėms, kurios žydi tik vieną kartą ant praėjusiais metais užaugintų ūglių. Jei tokie ūgliai užšals dėl to, kad nėra uždengti, sodininkas kitais metais visai nesulauks žiedų.

Norint išsaugoti šių veislių žydėjimą, apsauga yra ne tik pageidautina, bet ir būtina priemonė.

Išvados mažai priežiūros reikalaujančio sodo mėgėjams

Sodams, kuriuose vertinamas laikas ir pastangos, specialistai pataria rožes dengti tik tam tikrose vietose.Būtent, reikia dengti vijoklines rožes ir veisles, kurios žydi tik vieną kartą ant senų ūglių.

O dengti nereikia: šalčiui atsparias krūmines rožes ir remontantines veisles, žydinčias visą vasarą.

Toks požiūris leidžia sumažinti žiemos rūpesčius ir tuo pačiu garantuotai išsaugoti svarbias dekoratyvines sodo rožių savybes.

Šaltinis: tsn.ua

