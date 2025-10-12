Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Žiurkės rudenį į jūsų sodą ir namus neis: štai kas padės

2025-10-12 10:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 10:10

Žiurkės sode gali sukelti daugybę nemalonumų – nuo netvarkos vejos plotuose iki ligų plitimo rizikos. Nors ne visada lengvai juos pastebėsite, šie gyvūnai gali slapta lankytis jūsų kieme, palikdami nepageidaujamus pėdsakus.

Žiurkė (nuotr. 123rf.com)

Žiurkės sode gali sukelti daugybę nemalonumų – nuo netvarkos vejos plotuose iki ligų plitimo rizikos. Nors ne visada lengvai juos pastebėsite, šie gyvūnai gali slapta lankytis jūsų kieme, palikdami nepageidaujamus pėdsakus.

REKLAMA
1

Tačiau išvyti žiurkes iš savo sodo gali būti daug paprasčiau, nei manote – tam pakaks vos vienos virtuvėje naudojamos priemonės, kuri yra pigi ir visiškai saugi aplinkai, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl žiurkes verta baidyti iš sodo

Žiurkės ir kiti kenkėjai gali pernešti pavojingas ligas, taip pat gadina estetinį sodo vaizdą – rausia urvus, ardo žolę, teršia aplinką. Nors daugelis siekia jų atsikratyti, svarbu tai daryti nekenkiant kitai laukinei gamtai.

REKLAMA
REKLAMA

Egzistuoja daug natūralių priemonių, galinčių atbaidyti žiurkes – nuo citrinžolės aliejaus iki svogūnų. Šios priemonės veikia dėl stipraus kvapo, kurio graužikai paprastai vengia.

REKLAMA

Tačiau iš visų metodų išsiskiria vienas ypač paprastas ir lengvai pritaikomas būdas.

Viena virtuvės priemonė – veiksmingas ginklas prieš kenkėjus

Yra keli populiariausi maisto produktai, kurių žiurkės vengia dėl stipraus kvapo: svogūnai, česnakai bei actas.

Būtent actas yra ypač patogi priemonė – jis pigus, dažniausiai randamas kiekvienuose namuose ir lengvai pritaikomas. Tiesiog palikite indelį ar dubenėlį su actu lauke – jo aitrus kvapas atbaidys nepageidaujamus svečius.

REKLAMA
REKLAMA

Papildomi patarimai kovojant su žiurkėmis

Be acto, yra ir daugiau veiksmingų būdų, kurie gali padėti išlaikyti sodą tvarkingą:

  • Trumpai pjaukite žolę – taip sumažinsite vietų, kuriose žiurkės galėtų slėptis.
  • Sodinkite augalus, kurių kvapo jos nemėgsta – pavyzdžiui, levandas ar mėtas. Šių augalų aromatas gali atbaidyti graužikus, todėl verta juos sodinti skirtingose sodo vietose.
  • Naudokite svogūnus – jų sudėtyje esantys sieros junginiai dirgina žiurkių akis ir nosį. Saugumo sumetimais patariama naudoti tik mažas svogūno skilteles, nes dideli kiekiai gali būti toksiški prarijus.

Sodininkystė be žalos gamtai

Laikydamiesi šių paprastų patarimų, galėsite efektyviai apsaugoti savo sodą nuo žiurkių, nepadarydami žalos kitiems gyvūnams. Svarbiausia – rinktis aplinkai draugiškas priemones ir veikti prevenciškai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų