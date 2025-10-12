Žiurkės rudenį į jūsų sodą ir namus neis: štai kas padės

Tačiau išvyti žiurkes iš savo sodo gali būti daug paprasčiau, nei manote – tam pakaks vos vienos virtuvėje naudojamos priemonės, kuri yra pigi ir visiškai saugi aplinkai, rašoma express.co.uk.
Kodėl žiurkes verta baidyti iš sodo
Žiurkės ir kiti kenkėjai gali pernešti pavojingas ligas, taip pat gadina estetinį sodo vaizdą – rausia urvus, ardo žolę, teršia aplinką. Nors daugelis siekia jų atsikratyti, svarbu tai daryti nekenkiant kitai laukinei gamtai.
Egzistuoja daug natūralių priemonių, galinčių atbaidyti žiurkes – nuo citrinžolės aliejaus iki svogūnų. Šios priemonės veikia dėl stipraus kvapo, kurio graužikai paprastai vengia.
Tačiau iš visų metodų išsiskiria vienas ypač paprastas ir lengvai pritaikomas būdas.
Viena virtuvės priemonė – veiksmingas ginklas prieš kenkėjus
Yra keli populiariausi maisto produktai, kurių žiurkės vengia dėl stipraus kvapo: svogūnai, česnakai bei actas.
Būtent actas yra ypač patogi priemonė – jis pigus, dažniausiai randamas kiekvienuose namuose ir lengvai pritaikomas. Tiesiog palikite indelį ar dubenėlį su actu lauke – jo aitrus kvapas atbaidys nepageidaujamus svečius.
Papildomi patarimai kovojant su žiurkėmis
Be acto, yra ir daugiau veiksmingų būdų, kurie gali padėti išlaikyti sodą tvarkingą:
- Trumpai pjaukite žolę – taip sumažinsite vietų, kuriose žiurkės galėtų slėptis.
- Sodinkite augalus, kurių kvapo jos nemėgsta – pavyzdžiui, levandas ar mėtas. Šių augalų aromatas gali atbaidyti graužikus, todėl verta juos sodinti skirtingose sodo vietose.
- Naudokite svogūnus – jų sudėtyje esantys sieros junginiai dirgina žiurkių akis ir nosį. Saugumo sumetimais patariama naudoti tik mažas svogūno skilteles, nes dideli kiekiai gali būti toksiški prarijus.
Sodininkystė be žalos gamtai
Laikydamiesi šių paprastų patarimų, galėsite efektyviai apsaugoti savo sodą nuo žiurkių, nepadarydami žalos kitiems gyvūnams. Svarbiausia – rinktis aplinkai draugiškas priemones ir veikti prevenciškai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!