Atrado skaniausių varškėčių receptą: skonis nukels į vaikystę

Kepant varškėčius kartais mėgstu vis paįvairinti ingredientų sąrašą, išbandyti kaip vienas ar kitas papildomas ingredientas keičia varškėčio skonį ir tekstūrą. Galiu pasakyti tik viena, visais atvejais man varškėčiai gaunasi labai gardūs, tik vieną kartą iškepa puresni, kitą kartą plokštesni, bet skonis realiai nesikeičia. Pagal šį receptą pagaminti varškėčiai gaunasi gana purūs ir, be abejo, labai skanūs“, – rašo tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.

4 porcijoms reikės:

400 g varškės;

190 g miltų;

2 kiaušiniai;

4-5 valg. š. cukraus;

1 arb. š. vanilinio cukraus arba vanilės ekstrakto;

¼ arb. š. druskos;

2/3 arb. š. kepimo sodos;

1 arb. š. citrinos sulčių arba grietinės;

saulėgrąžų aliejaus kepimui.

Į vieną indą sudedame varškę, cukrų, vanilinį cukrų, druską ir įmušame kiaušinius. Masę gerai sutriname šakute. Sodą užpilame citrinos sultimis (arba sumaišome su grietine), išmaišome, ir supilame į tešlą, gerai išmaišome.

Į tešlą pamažu įmaišome 160 g miltų (likusius 30 g sunaudosime tešlos kočiojimui), kai tešla nesimaišo šaukštu, minkome rankomis. Tešla turi būti lipni, bet jei tešla labai limpa prie rankų tuomet įdėkite truputį daugiau miltų.

Stalviršį pabarstome miltais, imame po gabalėlį tešlos ir kočiojame ~1-1,5 cm storio lakštą, iš jo išspaudžiame norimo dydžio apskritimus su stikline. Varškėčius dedame ant miltuoto paviršiaus.

Keptuvėje įkaitiname aliejų ant vidutinės ugnies, dedame po 4-5 varškėčius į keptuvę (priklausomai nuo keptuvės dydžio ir kokio dydžio varškėčiai). Kepame varškėčius iš abiejų pusių, ant šiek tiek silpnesnės ugnies, kol gražiai apskrunda. Iškeptus dedame ant popierinio rankšluosčio. Taip iškepame visus varškėčius. Patiekiame su mėgstama uogiene ir grietine.

Miltų kiekis tešloje priklauso nuo naudojamos varškės drėgnumo, jei varškė labai drėgna, tuomet reikės daugiau miltų. Mano varškė buvo pakankamai sausa.

Kuo storiau iškočiosite tešlą, tuo storesni bus blyneliai, bet iškočioti 1-1,5 cm storio tešlą yra gana optimalus variantas. Varškėčius galite pasiruošti iš vakaro, laikyti šaldytuve ir kepti sekančią dieną.