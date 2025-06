Baristas atsako: kaip paruošti tobulą kapučiną namuose?

REKLAMA

Kaip atpažinti gerą kapučiną?

Pirmiausia – tai pienas ir jo puta. Kavos ekspertas pasakoja, kad puta neturėtų būti per lengva, joje neturi matytis didelių oro burbuliukų. Tai turėtų būti tiršta ir geros kokybės puta, o kavos ir pieno spalvos turėtų būti kontrastingos, aiškiai skirtis.

Antra, kapučinui naudojamas espresas turi būti pakankamai sodraus skonio, kad susimaišęs su pienu sukurtų tinkamą kavos ir pieno skonių balansą. „Geriant kapučiną, pienas neturi dominuoti – turite jausti malonų kavos ir pieno skonių derinį“, – savo žiniomis dalinasi M. Jurimaa.

Pieno pasirinkimo svarba

Baristas nori pabrėžti, kad pienas turi būtų pakankamai riebus (2–3 proc. riebumo). „Riebalai suteikia pienui skonio – kuo daugiau riebalų, tuo daugiau saldumo. Be riebumo, tikrai svarbūs piene esantys baltymai. Jie suteikia tekstūros ir putų, baltymų turėtų būti ne mažiau kaip 3,0 g/100 g. Ir trečia – prieš naudodami įsitikinkite, kad pienas būtų šaltas! Kaip ir plakant grietinėlę, jei norite tirštos, tvirtos putos, pienas turi būti gerai atšaldytas“, – pasakoja ekspertas.

Kavai ruošti puikiai tinka ir augalinis pienas. „Noriu atkreipti dėmesį, kad ne visi augaliniai pienai vienodai gerai išsiplaka. Kai kurie suformuoja puikią putą, o su kitais tai nepavyksta. Taip pat lyginome to paties pieno skonį jį geriant šaltą, išplaktą garais ir, galiausiai, sumaišius su kava. Atradome, kad pienas, kurio skonis patinka, kai jis yra atšaldytas, nebūtinai patiks jį išplakus“, – priduria Mihkelis Jurimaa.

Kaip pasirinkti pupeles kapučinui?

Tradiciškai espreso pupelės yra tamsesnio skrudinimo, nes tai espresui suteikia daugiau kartumo ir skonio. Sodrus skonis reikalingas tam, kad sumaišius espreso su pienu, pienas neužgožtų kavos skonio. Tačiau dabar tendencija tokia, kad nemažai kavos skrudinama trumpiau, šviesiau. „Rinkdamiesi pupeles ant pakuotės ieškokite informacijos apie skrudinimo lygį. Šviesiau skrudinta kava skirta ruošti filtruotai ar plikomai kavai, o tamsesnė skirta naudoti espresui ir espreso gėrimams ruošti“, – pataria M. Jurimaa.

Kuo espreso kavos pupelės skiriasi nuo paprastų kavos pupelių?

Pupelės skiriasi skrudinimo lygiu. Kadangi espresas dažniausiai yra naudojamas gėrimams su pienu – kapučinui, latei – tamsesnis skrudinimas užtikrina ryškesnį kavos skonį, kuris „nepaskęsta“ kavai susimaišius su pienu.

Taip pat tradiciškai espreso mišiniams yra naudojamos robustos kavos pupelės, jos espresui suteikia sodresnį skonį ir tvirtesnę putą, itališkai vadinamą crema. Tačiau tai, kad espreso mišiniuose ar espreso kavoje turėtų būti robustos, toli gražu nebėra taisyklė. Šiais laikais visiškai įprasta espreso mišiniuose naudoti 100 proc. arabikos pupeles.

Kaip paruošti tobulą kapučiną namuose?

„Ruošdami kavą namuose įsitikinkite, kad jūsų naudojamos kavos pupelės tinka kapučinui, latei. Tai reiškia, kad turite naudoti ne šviesiai skrudintas pupeles, įprastai naudojamas plikomai kavai, o pasirinkti tamsiau skrudintas“, – dalinasi kavos ekspertas.

Taip pat svarbu patikrinti, kokie yra kavos aparato nustatymai – jei ruošiate gėrimą espreso pagrindu, kavos pupelės turėtų būti malamos smulkiau. Taip yra todėl, kad espresui naudojama mažiau vandens, kuris per sumaltą kavą prabėga per 25–30 sekundžių – smulkesnis malimas užtikrina, kad per šį laiką vanduo spės sugerti kavos skonį ir aromatą.

Straipsnį parengė: „Paulig Lietuva“.