Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Astrologai: vienam Zodiako ženklui – ypatinga sėkmė

2025-09-29 06:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 06:33

Rugsėjo 29-osios horoskopas: diena susijusi su judėjimu ir technika.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

Rugsėjo 29-osios horoskopas: diena susijusi su judėjimu ir technika.

0

Šiandien verta skirti dėmesio veiklai, susijusiai su judėjimu ar technika – remontai ir pirkimai bus sėkmingi, jei apgalvosite sprendimus. Muzika, kūryba ar pirmieji žingsniai link sveikesnio gyvenimo įkvėps naujos energijos. Kalbėkite atsargiai, nes net menkiausias melas ar per aštrus žodis gali sukelti nereikalingų įtampų. Tai palanki diena sodinimui, gamtai ar ilgalaikiams susitarimams, kurie gali pakeisti jūsų ateitį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien gali kilti noras ieškoti atsakymų gilesniuose dalykuose, pasinerti į naujas žinias ar praplėsti savo akiratį. Įkvėpimas ateis iš netikėčiausių šaltinių. Tiesa taps svarbesnė už patogumą.

JAUTIS. Finansiniai klausimai gali pasirodyti jautrūs, todėl verta atidžiau įvertinti įsipareigojimus. Pasitikėjimas kitais bus tikras išbandymas. Tvarka šioje srityje suteiks daugiau ramybės.

DVYNIAI. Santykiuose svarbu išlaikyti balansą, nes partnerio lūkesčiai gali skirtis nuo jūsų. Pasistenkite parodyti kantrybę. Nuoširdus dialogas leis išvengti nesusipratimų.

VĖŽYS. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau pastangų nei įprastai. Skirkite laiko smulkmenoms, jos turės didelę reikšmę. Tvarka ir disciplina padės pasiekti norimą rezultatą.

LIŪTAS. Jausmų srityje ši diena gali būti kupina netikėtumų. Įkvėpimas skatins kūrybiškumą ir norą dalintis. Meilė gali pasireikšti mažais, bet ypatingais gestais.

MERGELĖ. Namų aplinka primins apie pareigas, kurios buvo atidėliotos. Nedideli pokyčiai suteiks jaukumo. Svarbu rasti laiko šeimai ir bendravimui.

SVARSTYKLĖS. Komunikacija bus gyva ir intensyvi, todėl svarbu atsirinkti tinkamus žodžius. Galimi nauji ryšiai, kurie praturtins jūsų patirtį. Įdomios idėjos ateis per pokalbius.

SKORPIONAS. Šiandien norėsis labiau sutelkti dėmesį į stabilumą. Finansų klausimuose svarbu rinktis saugų kelią. Mažos peržiūros biudžete suteiks aiškumo.

ŠAULYS. Jausitės kupini energijos ir vidinio ryžto. Tai tinkamas metas parodyti savo privalumus. Pasitikėjimas savimi pritrauks naujų galimybių.

OŽIARAGIS. Vidinė būsena gali skatinti atsitraukti ir įsigilinti į save. Ramybė taps didžiausia jūsų jėga. Sapnai ar intuicija gali atskleisti atsakymus į svarbius klausimus.

VANDENIS. Draugų rate galite sulaukti netikėtų pasiūlymų. Vertinkite, kurie ryšiai jums iš tiesų reikalingi. Tikri bendraminčiai suteiks stiprybės.

ŽUVYS. Darbo aplinkoje gali tekti priimti svarbius sprendimus. Neskubėkite – apgalvota strategija atneš geriausią rezultatą. Jūsų pastangos bus pastebėtos.

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

