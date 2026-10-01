Aršus kaimynių konfliktas dėl vyro – Ričardas pas Astą pabėgo išlipęs per langą: mane laikė užrakintą

Meilės trikampio problemas laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi Renata Šakalytė-Jakovleva ir Edgaras Navickas.
Ramunė atviravo, kad jos ir Ričardo santykiams nuo pat pradžių priešinosi visi draugai ir giminės. Dėl didelio poros amžiaus skirtumo – 20 metų – moteris sulaukė daug strėlių, tačiau sugriovė visų abejones ir išgyveno su vyru 18 metų.
„Meilė iš pirmo žvilgsnio, (...) meilė neklausia metų“, – pasakojo Ramunė.
Kaimynė nuviliojusi Ričardą
Moteris tikino, kad ėmė kraustytis iš proto, kai sužinojo, jog Ričardas išsikrausto pas kaimynę Astą. Ramunė neslėpė, kad iki šiol myli Ričardą ir laukia, kada jis susiprotės ir pagaliau pas ją sugrįš.
„Aš jį iki šiol myliu, aš be jo kvėpuoti negaliu, aš jį dieną naktį sapnuoju“, – pasakojo Ramunė.
Moteris piktinosi kaimynės Astos elgesiu, kuri, anot jos, iš pradžių elgėsi draugiškai, tačiau Ramunė nespėjo suprasti, kad tuo metu jau buvo viliojamas Ričardas. Į studiją atvykusi Asta pasakojo savo istorijos pusę – anot moters, Ričardui gyvenimas su Ramune buvo kančia ir šiuo metu vyras jaučiasi laimingas.
„Per Ramunę susipažinom, po to pamačiau, kad ji – ne žmogus. Tada Ramunė pamatė, kad Ričardas pas mane jau atsikraustė gyventi, per langą išlipo. Ji rėkė ant manęs, pirmomis dienomis ji stvėrė man už gerklės, aš apsigyniau“, – dalijosi Asta.
Aršus moterų konfliktas studijoje
Ramunei pasakojant savo istoriją, į studiją įžengė Asta. Moterys ėmė aršiai viena su kita pyktis. Asta neištvėrusi paliko filmavimo studiją.
„Palik ramybėje mus, viskas baigta, Ričardas mane pasirinko, (...) karve tu“, – sakė Asta.
„Ričardas mane pasirinko, o ne tave, pati prilindai nežinia kur“, – atšovė Ramunė.
Netrukus į studiją atvyko ir Ričardas, jis negailėjo strėlių buvusiai mylimajai, kuri, anot jo, jį laikydavo užrakinusi bute.
„Reikėjo pabėgti užrakintam, išlipti per langą žiemą, taip savaitę pralaiko“, – sakė jis.
Vyras tikino, kad moterims nebėra dėl ko pyktis – jis jau apsisprendė ir turi atsakymą, su kuria moterimi ruošiasi gyventi.
Kuo baigsis moterų konfliktas ir kurią moterį pasirinks Ričardas, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.