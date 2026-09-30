Irenos mylimasis jai žadėjo aukso luitus ir gyvenimą Amerikoje: 1 triukas atskleidė visą jo aferą

Irenos mylimasis yra lietuvių kilmės gydytojas, gyvenantis JAV. Irena tvirtina, kad ją ir Donatą sieja tikra meilė, vyras kviečia ją atvykti pas jį, kur jiedu susituoks. Taip pat Donatas pažadėjo, kad moteriai atsiųs lagaminą su pinigais ir aukso luitais.
Irena su Donatu susipažino internetu, bendrauja jau 8 mėnesius, tačiau dar nėra jo mačiusi gyvai. Visgi ji tvirtina, kad myli šį vyrą, juo pasitiki, o aplinkiniai, tvirtinantys, jog ji įsimylėjo sukčių, tik jai pavydi ir nori pakenkti.
Įspėjimų apie galimą aferą nepriima
Irenos kaimynai, giminės ir socialiniai darbuotojai jai bandė paaiškinti, kad šis vyras – internetinis sukčius. Visgi Irena tvirtina, kad tai – netiesa.
„Sakė, kad jis aferistas, melagis. Ne tokį darbą dirbant jis būtų aferistas“, – atsakė Irena.
Įtarimų, kad moterį „sumedžiojo“ internetinis sukčius, sukėlė tai, kad už neva pilną skrynią aukso luitų Irena turės susimokėti 3550 eurų.
„TV Pagalba“, norėdama išsiaiškinti, ar Donatas nori pasinaudoti vienišos, pažeidžiamos moters patiklumu, kreipėsi į privatų detektyvą. Olegas Rimanas paaiškino, kad į jį dėl tokių atvejų kreipiasi ne vienas.
„Galvojate, kad tas sukčius vienu metu gyvena tik su viena moterimi? Ne, jis kaip žvejys, išmetęs tinklus. Jeigu iš 20 viena užkibs – jau gerai. Pirmiausia tokie žmonės taikosi į pažeidžiamas moteris“, – sako O. Rimanas.
Donatas, pasak Irenos, kviečia pas jį atvykti į Ameriką. Negana to, jis siūlo jai iškart atskristi su vestuvine suknele, kad jiedu iškart galėtų susituokti. Irenai tai įtarimų nekelia.
Testas, kuris atskleidė visą Donato planą
Padarė eksperimentą – Irena išsiuntė Donatui „TV Pagalbos“ komandos padiktuotą žinutę:
„Labas, mano vyre. Turiu gerą žinią – pas mane atvyko televizijos žurnalistai iš „TV Pagalbos“, labai susidomėję mūsų gražia meilės istorija. Tiek susidomėjo, kad net sutinka sumokėti už siuntinio pristatymą. Tik jie nori šią akimirką nufilmuoti, kad būtų galima parodyti per televiziją. Jie nori sužinoti, kada atvyks kurjeris.“
Atsakymo teko laukti ilgai – supratęs, kad yra demaskuotas, Donatas ne tik kad neatrašė Irenai, bet ją užblokavo.
Su privataus detektyvo pagalba „TV Pagalbos“ komanda atskleidė visą tiesą, kas yra Donatas. Jie atrado, kam iš tiesų priklauso visos Donato nuotraukos – tai Turkijoje gyvenančio plastikos chirurgo nuotraukos. Pamačiusi, kam iš tiesų priklauso Donato tapatybė, Irena informacija netikėjo. Jai buvo šokas.
Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.