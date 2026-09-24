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Aiškėja, kaip šiemet atrodys eglė Vilniuje: tokios nėra turėjęs niekas

2026-09-24 13:20 / šaltinis: Made In Vilnius
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2026-09-24 13:20
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Nors ruduo dar tik įsibėgėja, miestas pradeda ruoštis Kalėdoms. Kaip ir kasmet dažną miestietį kamuoja esminis klausimas – didžiausia metų paslaptis – kaip atrodys šių metų eglutė. Iš internete paviešintų viešojo pirkimo dokumentų galima sužinoti, jog eglutė bus natūrali, o visa šventinė kompozicija sieks mažiausiai 20 metrų.

Nors ruduo dar tik įsibėgėja, miestas pradeda ruoštis Kalėdoms. Kaip ir kasmet dažną miestietį kamuoja esminis klausimas – didžiausia metų paslaptis – kaip atrodys šių metų eglutė. Iš internete paviešintų viešojo pirkimo dokumentų galima sužinoti, jog eglutė bus natūrali, o visa šventinė kompozicija sieks mažiausiai 20 metrų.

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Paaiškėjo ir pagrindinė sostinės Kalėdų tema – šiemet ja taps „Stebuklas“. Visa tai numatyta Vilniaus Katedros aikštės kalėdinio papuošimo techninėje specifikacijoje. Pasirodo, jog tema pasirinkta neatsitiktinai.

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„2026-ųjų Kalėdų laikotarpiu Vilnius pasitinka šventės tema „Stebuklas“, įkvėpta Vilniaus Katedros aikštėje esančios Stebuklo plytelės“, – rašoma techninėje specifikacijoje.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus Kalėdų eglė

Viešai pateiktoje informacijoje nurodyta, kad rugsėjo 10 dieną Vilniaus kultūros centras pasirašė 119 tūkst. 790 eurų vertės sutartį su bendrove „Lumidėja“, kuri laimėjo atvirą Katedros aikštės kalėdinio papuošimo projekto konkursą.

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Koncepcija taip pat siejama su Kalėdoms būdingais bendrystės, tikėjimo ir šviesos simboliais. Pasak dokumento rengėjų, pagrindinis šventinio laikotarpio akcentas turi tapti savotišku stebuklo simboliu. Jo meninė idėja turėtų perteikti šviesos, vilties bei svajonių išsipildymo temą.

Mažiausiai 15 metrų natūrali eglė

Šiemet Katedros aikštėje turėtų stovėti ne vien konstrukcijomis suformuota, o būtent natūrali eglė. Tokia tradicija įsitvirtino mieste jau nuo 2023 metų. Techninėje specifikacijoje numatyta, kad kompozicija turi būti sudaryta iš natūralios eglės ir konstrukcinės pakylos.

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„Natūralios eglės aukštis turi būti ne mažesnis nei 15 metrų, o bendras kompozicijos aukštis turi būti ne mažesnis nei 20 metrų“, – nurodoma dokumente.

Numatoma, kad prie eglės galės prieiti ir lankytojai – konstrukciniai sprendimai turi sudaryti galimybę miesto gyventojams bei svečiams patekti prie kalėdinio objekto. Visa kompozicija taip pat turės būti pritaikyta žmonėms su negalia. Taigi konstrukcija šiemet neturėtų smarkiai skirtis nuo tos, kurią vilniečiai jau matė pernai.

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Dekoracijos – tik Vilniui

Konkrečios eglės spalvos ar būsimo dizaino detalės techninėje specifikacijoje neatskleidžiamos. Vis dėlto nurodoma, kad dekoruojant turi būti naudojami originalūs meniniai akcentai, inovatyvūs apšvietimo sprendimai bei vientisa vizualinė koncepcija. Temą siūloma atskleisti pasitelkiant šviesą, erdvines formas, simbolius ar net interaktyvias detales.

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Yra ir dar viena svarbi sąlyga – šių metų dekoracijos negali būti jau matytos kituose miestuose.

„Dekoracijos turi būti originalios, nenaudotos kituose miestuose ir 2026 metais naudojamos tik Vilniaus Katedros aikštės kalėdiniam papuošimui“, – nurodoma konkurso dokumentuose.

Įžiebimas – lapkričio 28-ąją

Eglės ir kitų kalėdinio papuošimo elementų montavimo darbus preliminariai numatoma pradėti lapkričio 16 dieną. Jie turėtų būti užbaigti iki lapkričio 27-osios vakaro, o oficialus įžiebimo renginys planuojamas lapkričio 28 dieną.

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Visą šventinį laikotarpį už objekto būklę bus atsakingas rangovas. Vandalams ar nepalankioms oro sąlygoms sugadinus dekoracijas, jas bus privalu sutvarkyti per šešias valandas nuo pranešimo gavimo. Per minėtą laikotarpį reikės pakeisti ir perdegusias girliandų lemputes.

Beveik 120 tūkstančių eurų

Bendra Vilniaus Katedros aikštės kalėdinio papuošimo sutarties vertė siekia 119 tūkst. 790 eurų su PVM. Be PVM – 99 tūkst. eurų. Ši suma apima ne vien pačią eglę ar jos dekoracijas.

Sutartis apima viso projekto įgyvendinimą – konstrukcijos bei dekoracijų įrengimą, apšvietimą, montavimą, priežiūrą šventiniu laikotarpiu ir vėlesnį demontavimą. Be to, pasibaigus sutarčiai, Vilniaus kultūros centras dekoracijų ir paties kalėdinio objekto neįsigys.

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