Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Agronomė Rasa išdavė auksinius medžių priežiūros patarimus: 1 darbą rudenį atlikti būtina

2026-11-15 13:30 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-15 13:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atėjus rudeniui daugelis sodininkų rūpinasi ne tik derliaus nuėmimu, bet ir būsimu sezonu. Svarbu pasirūpinti vaismedžiais ir vaiskrūmiais, kad pavasarį jie pasitiktų sveikesni ir atsparesni ligoms bei kenkėjams.

Atėjus rudeniui daugelis sodininkų rūpinasi ne tik derliaus nuėmimu, bet ir būsimu sezonu. Svarbu pasirūpinti vaismedžiais ir vaiskrūmiais, kad pavasarį jie pasitiktų sveikesni ir atsparesni ligoms bei kenkėjams.

REKLAMA
0

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ bendrovės „Sėkluva“ direktoriaus pavaduotoja, agronomė Rasa Davidavičienė pasakojo, kad rudeninis augalų apdorojimas yra vienas svarbiausių darbų, padedančių sumažinti grybinių ligų ir kenkėjų plitimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Pirmiausia reikėtų įvertinti medžių būklę

Pasak specialistės, pirmiausias darbas yra apžiūrėti vaismedžius ir įvertinti jų būklę. „Reikia pasižiūrėti, kas yra ant medžio, ar lapai nukritę, ar ne, ar jų daug, ar mažai, kokie jie yra“, – aiškino R. Davidavičienė.

REKLAMA
REKLAMA

Agronomė pabrėžia, kad nereikėtų laukti stiprių šalčių. Vaismedžius ir vaiskrūmius geriausia purkšti tada, kai oro temperatūra nėra žemesnė nei 8-10 laipsnių šilumos, kad geriau suveiktų apsaugos priemonės.

REKLAMA

Patikrinus vaismedžius, nepamirškite pašalinti visko, kas yra nukritę po jais, sugrėbti ir pašalinti lapus.

„Kas yra nukritę, geriausia nurinkti. Nesvarbu, sirgo ar nesirgo. Viso to mikroskopinio pasaulio plika akimi nematysime, todėl lapus geriau surinkti, sudėti į maišus ir juose sukompostuoti, kad į kompostines neatkeliautų per didelis kiekis patogeninių mikroorganizmų“, – patarė specialistė.

REKLAMA
REKLAMA

Ligų profilaktikai rekomenduoja karbamidą ir vario sulfatą

Pasak R. Davidavičienės, mėgėjams sodininkams vienas paprasčiausių ir pigiausių būdų apsaugoti vaismedžius ir vaiskrūmius yra karbamido ir vario sulfato tirpalas.

Pavasarį vario sulfatu augalus galima apdoroti labai anksti, kol pumpurai dar neišsprogę ir tik pradėję brinkti. Vis dėlto specialistė rekomenduoja pagrindinius darbus atlikti dar rudenį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Geriausia medžius apdoroti iš rudens, sunaikinti kenkėjus, kol jie dar nesudarė visų sporų. Taip jiems peržiemoti yra sunkiau“, – pažymėjo pašnekovė.

Įprastai rekomenduojama 10 litrų vandens ištirpinti 700 gramų karbamido ir 50 gramų vario sulfato. Tačiau rudenį agronomė siūlo naudoti kiek kitokias proporcijas.

REKLAMA

„Iš rudens rekomenduočiau imti 600 gramų karbamido ir 100 gramų vario sulfato. Tirpalas būna stipresnis, o vaismedžiai ir vaiskrūmiai jau pereina į ramybės būseną, todėl yra mažiau pažeidžiami. Toks tirpalas geriau sunaikina ligų sukėlėjus ir kenkėjus“, – aiškino ji.

Jei medžių kamienai yra apsamanoję, juos galima purkšti geležies sulfatu, tačiau tai darykite pavasarį.

REKLAMA

Nepalikite ant kamienų augančių grybų

Specialistė ragina atkreipti dėmesį ir į ant kamienų augančius grybus – jei tokių pastebėjote ant savo kieme augančių vaismedžių, juos pašalinkite.

„Ant medžio kamieno matome augančius parazitinius grybus, tokias kempines, kurias reikėtų pašalinti. Jų mėtyti aplinkui nereikia, geriau surinkti į maišus, kad neplistų ligos“, – sakė R. Davidavičienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, medžių žievėje esantys įtrūkimai sudaro palankias sąlygas įsikurti įvairiems ligų sukėlėjams bei kenkėjams.

„Žievėje yra įvairių plyšių, kuriuose žiemoja ir slepiasi kenkėjai. Ne kartą matome, kaip paukščiai kažką iš ten lesa, vadinasi, randa vabzdžių“, – pasakojo specialistė.

Nepamirškite ir uogakrūmių

Rudenį reikėtų pasirūpinti ne tik vaismedžiais, bet ir uogakrūmiais. R. Davidavičienė sako, kad lietuvių kiemuose dažniausiai auginami serbentai, agrastai – juos taip pat reikia apdoroti.

REKLAMA

Purškimui ji taip pat pataria naudoti karbamido ir vario sulfato tirpalą. Agronomė pažymi, kad purkšti net tada, jei ant augalų dar yra lapų.

„Jeigu nupurkšime silpnesniu vario sulfato tirpalu, nieko blogo neatsitiks. Lapai nukris, o jau susiformavę kitų metų pumpurai bus apsaugoti nuo ligų sukėlėjų ir kenkėjų“, – aiškino ji.

REKLAMA

Dažniausi kenkėjai ir ligos

Kalbėdama apie vaiskrūmių problemas, R. Davidavičienė kaip didžiausią ir dažniausiai pasitaikančią problemą išskyrė amarus.

„Gali būti juodi, žali ar balti. Jeigu lapai pradeda keisti spalvą, riestis ar garbanotis, dažniausiai dėl to kalti amarai“, – sakė specialistė.

Dar viena dažna problema – tikroji miltligė, dėl kurios lapai pasidengia baltomis apnašomis, pradeda kristi ir žūti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kartais pasitaiko ir netikroji miltligė, kai lapai gelsta dėmėmis“, – dar vieną problemą, puolančią augalus, išskyrė agronomė.

Anot jos, rudeninis purškimas padeda sumažinti riziką, kad kitą sezoną augalus užpuls ligos.

„Purkšdami iš rudens tikrai pagelbėsime savo krūmams ir bus didesnė tikimybė, kad kitais metais jie šiomis ligomis nesirgs“, – pabrėžė specialistė.

Visą laidą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

Laida „Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 valandą, tik per TV3 televiziją!

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų