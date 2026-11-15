Agronomė Rasa išdavė auksinius medžių priežiūros patarimus: 1 darbą rudenį atlikti būtina

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ bendrovės „Sėkluva“ direktoriaus pavaduotoja, agronomė Rasa Davidavičienė pasakojo, kad rudeninis augalų apdorojimas yra vienas svarbiausių darbų, padedančių sumažinti grybinių ligų ir kenkėjų plitimą.
Pirmiausia reikėtų įvertinti medžių būklę
Pasak specialistės, pirmiausias darbas yra apžiūrėti vaismedžius ir įvertinti jų būklę. „Reikia pasižiūrėti, kas yra ant medžio, ar lapai nukritę, ar ne, ar jų daug, ar mažai, kokie jie yra“, – aiškino R. Davidavičienė.
Agronomė pabrėžia, kad nereikėtų laukti stiprių šalčių. Vaismedžius ir vaiskrūmius geriausia purkšti tada, kai oro temperatūra nėra žemesnė nei 8-10 laipsnių šilumos, kad geriau suveiktų apsaugos priemonės.
Patikrinus vaismedžius, nepamirškite pašalinti visko, kas yra nukritę po jais, sugrėbti ir pašalinti lapus.
„Kas yra nukritę, geriausia nurinkti. Nesvarbu, sirgo ar nesirgo. Viso to mikroskopinio pasaulio plika akimi nematysime, todėl lapus geriau surinkti, sudėti į maišus ir juose sukompostuoti, kad į kompostines neatkeliautų per didelis kiekis patogeninių mikroorganizmų“, – patarė specialistė.
Ligų profilaktikai rekomenduoja karbamidą ir vario sulfatą
Pasak R. Davidavičienės, mėgėjams sodininkams vienas paprasčiausių ir pigiausių būdų apsaugoti vaismedžius ir vaiskrūmius yra karbamido ir vario sulfato tirpalas.
Pavasarį vario sulfatu augalus galima apdoroti labai anksti, kol pumpurai dar neišsprogę ir tik pradėję brinkti. Vis dėlto specialistė rekomenduoja pagrindinius darbus atlikti dar rudenį.
„Geriausia medžius apdoroti iš rudens, sunaikinti kenkėjus, kol jie dar nesudarė visų sporų. Taip jiems peržiemoti yra sunkiau“, – pažymėjo pašnekovė.
Įprastai rekomenduojama 10 litrų vandens ištirpinti 700 gramų karbamido ir 50 gramų vario sulfato. Tačiau rudenį agronomė siūlo naudoti kiek kitokias proporcijas.
„Iš rudens rekomenduočiau imti 600 gramų karbamido ir 100 gramų vario sulfato. Tirpalas būna stipresnis, o vaismedžiai ir vaiskrūmiai jau pereina į ramybės būseną, todėl yra mažiau pažeidžiami. Toks tirpalas geriau sunaikina ligų sukėlėjus ir kenkėjus“, – aiškino ji.
Jei medžių kamienai yra apsamanoję, juos galima purkšti geležies sulfatu, tačiau tai darykite pavasarį.
Nepalikite ant kamienų augančių grybų
Specialistė ragina atkreipti dėmesį ir į ant kamienų augančius grybus – jei tokių pastebėjote ant savo kieme augančių vaismedžių, juos pašalinkite.
„Ant medžio kamieno matome augančius parazitinius grybus, tokias kempines, kurias reikėtų pašalinti. Jų mėtyti aplinkui nereikia, geriau surinkti į maišus, kad neplistų ligos“, – sakė R. Davidavičienė.
Anot jos, medžių žievėje esantys įtrūkimai sudaro palankias sąlygas įsikurti įvairiems ligų sukėlėjams bei kenkėjams.
„Žievėje yra įvairių plyšių, kuriuose žiemoja ir slepiasi kenkėjai. Ne kartą matome, kaip paukščiai kažką iš ten lesa, vadinasi, randa vabzdžių“, – pasakojo specialistė.
Nepamirškite ir uogakrūmių
Rudenį reikėtų pasirūpinti ne tik vaismedžiais, bet ir uogakrūmiais. R. Davidavičienė sako, kad lietuvių kiemuose dažniausiai auginami serbentai, agrastai – juos taip pat reikia apdoroti.
Purškimui ji taip pat pataria naudoti karbamido ir vario sulfato tirpalą. Agronomė pažymi, kad purkšti net tada, jei ant augalų dar yra lapų.
„Jeigu nupurkšime silpnesniu vario sulfato tirpalu, nieko blogo neatsitiks. Lapai nukris, o jau susiformavę kitų metų pumpurai bus apsaugoti nuo ligų sukėlėjų ir kenkėjų“, – aiškino ji.
Dažniausi kenkėjai ir ligos
Kalbėdama apie vaiskrūmių problemas, R. Davidavičienė kaip didžiausią ir dažniausiai pasitaikančią problemą išskyrė amarus.
„Gali būti juodi, žali ar balti. Jeigu lapai pradeda keisti spalvą, riestis ar garbanotis, dažniausiai dėl to kalti amarai“, – sakė specialistė.
Dar viena dažna problema – tikroji miltligė, dėl kurios lapai pasidengia baltomis apnašomis, pradeda kristi ir žūti.
„Kartais pasitaiko ir netikroji miltligė, kai lapai gelsta dėmėmis“, – dar vieną problemą, puolančią augalus, išskyrė agronomė.
Anot jos, rudeninis purškimas padeda sumažinti riziką, kad kitą sezoną augalus užpuls ligos.
„Purkšdami iš rudens tikrai pagelbėsime savo krūmams ir bus didesnė tikimybė, kad kitais metais jie šiomis ligomis nesirgs“, – pabrėžė specialistė.
Visą laidą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
Laida „Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 valandą, tik per TV3 televiziją!
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