Pabarstykite to ant savo vejos: samanų neliks nė plotelio

Ką svarbu atlikti, kad pavasarį ji vėl pasitiktų sodria žaluma, rašoma Linas Agro pranešime žiniasklaidai.
Sugrėbkite lapus ir nepamirškite pjauti vejos
Pasak agronomo, kraštovaizdžio specialisto Tautvydo Gursko, ankstyvą rudenį patręšta ir atsėta veja dar laukia paskutinių priežiūros darbų. Vienas svarbiausių – pašalinti nukritusius lapus. Anot jo, palikti pūti medžių lapai ir nukritę vaisiai gali pakenkti žolei, o to pasekmės išryškės pavasarį.
„Nukritusių lapų ir vaisių ant vejos nereikėtų palikti ilgam. Po storu lapų sluoksniu žolei trūksta šviesos ir oro, kaupiasi drėgmė, todėl susidaro palankios sąlygos grybinėms ligoms.
Pūvantys vaisiai taip pat gali paskatinti vejos iššutimą. Rudenį nesurinkus lapų ir vaisių, pavasarį vietoj žalios vejos gali pasitikti pliki plotai, kuriems atkurti prireiks ir laiko, ir papildomų išlaidų“, – pabrėžia T. Gurskas.
Surinkus lapus rudenį dar prireiks ir nupjauti veją. Agronomė, „Edotnuvaseeds.lt“ ekspertė Regina Kanevičienė paaiškina, kad paskutinio pjovimo laiką lemia oro sąlygos ir vejos augimas: jei ruduo šiltas, šį darbą gali tekti atlikti ir lapkritį.
„Prieš žiemą vejos nereikėtų nupjauti per trumpai, tačiau palikti aukštos žolės taip pat negalima. Per aukšta žolė gali išgulti po sniegu ir tapti palankia terpe ligoms, o per trumpa – būti jautresnė šalčiui ir sunkiau peržiemoti. Optimaliausias aukštis – apie 4–5 centimetrus“, – paaiškina R. Kanevičienė.
Žiemai pasiruošti padeda ir rudeninis tręšimas
Tinkamas nupjauti ir surinkti lapus – tik dalis vejos paruošimo žiemai darbų. R. Kanevičienė primena, kad svarbu pasirūpinti ir paskutiniu rudeniniu tręšimu, atkreipiant dėmesį į trąšų sudėtį.
„Rudenį svarbu rinktis šiam sezonui skirtas trąšas, kuriose dominuoja kalis ir fosforas. Ypač reikalingas fosforas: jis sustiprina augalo šaknis ir padeda geriau peržiemoti.
Tręšimo laiką reikėtų derinti prie oro sąlygų ir vejos augimo, o ne konkretaus mėnesio. Tačiau lapkritį ir gruodį jokių trąšų jau naudoti nebereikia“, – paaiškina agronomė.
Jai antrina ir T. Gurskas, rekomenduojantis atkreipti dėmesį į trąšas, kurių sudėtyje yra geležies sulfato. Pasak specialisto, jos padeda kovoti su samanomis, tačiau jas naudojant svarbu saugoti šalia vejos esančias kiemo dangas.
„Svarbu paminėti, kad tokių trąšų nepalikite išbertų ant trinkelių, bortelių ar kitų kietų paviršių. Ištirpus geležies sulfatui, ant jų gali likti sunkiai pašalinamų rudų dėmių“, – įspėja T. Gurskas.
Ekspertė primena, kad vien tręšimo gali nepakakti – svarbu pasirūpinti ir dirvos rūgštingumu. Pasak agronomės, pernelyg rūgščioje dirvoje veja sunkiau pasisavina maistines medžiagas, silpsta ir užleidžia vietą samanoms. Todėl rūgščią dirvą rudenį patartina kalkinti.
„Tai geriausia padaryti prieš pat lietų, o jei nelyja, išbarsčius gausiai palieti, kad veikliosios medžiagos įsigertų į dirvą. Rekomenduojama norma – 5 kg granuliuotų kalkių 1 arui žemės ploto, bet ją galima padidinti iki 10 kg.
Jas išbarstyti galima tiek rankomis, tiek ir specialiu barstytuvu. Be to, labai svarbu užtikrinti, jog tarp trąšų ir kalkių išbėrimo būtų 2–3 savaičių trukmės pertrauka“, – pataria R. Kanevičienė.
Žiemą svarbu stebėti sniego sankaupas
Nors žiemą vejos priežiūros darbų sumažėja, tačiau jos būklę vis dar veikia oro sąlygos. Pasak T. Gursko, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į sniego kiekį, bet ir į tai, ant kokios žemės jis iškrinta.
„Sniegas ant įšalusios žemės ir ant dar minkštos dirvos sukuria skirtingas sąlygas vejai. Kai žemė dar neįšalusi, po sniego sluoksniu žolė gali pradėti šusti.
Dėl to susikaupusių pusnių nereikėtų palikti be dėmesio – jas pašalinus galima sumažinti riziką, kad pavasarį teks atkurti pažeistus vejos plotus. Tačiau jei žemė – įšalusi ir kieta, daryti nieko nereikia“, – sako kraštovaizdžio specialistas.
Rudens darbų pabaiga, pasak T. Gursko, yra puiki proga pasirūpinti ir visą sezoną talkinusiais įrankiais.
„Po visų lauko darbų sezono pats metas skirti poilsio kantriai dirbusia įranga: išvalyti žoliapjovę, sutepti jos detales, pagaląsti peilius ir paruošti ją kitam sezonui. Taip pavasarį pasitiksite lengviau.“
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