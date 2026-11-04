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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Advento kalendoriai „Rimi“ parduotuvėse šiemet stebina: už langelių slepiasi ne tik šokoladas, bet ir visai netikėti dalykai

REKLAMA / 2026-11-04 14:40 / šaltinis: tv3.lt
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Kas sakė, kad advento kalendoriai skirti tik vaikams? Šiemet Kalėdų laukimas žada gerokai daugiau nei kasdienį šokolado gabalėlį – nuo mėgstamų saldumynų ir žaislų iki gurmaniškų sūrių ar grožio staigmenų. Prekybos tinklas „Rimi“ kviečia atrasti itin platų advento kalendorių pasirinkimą, kuriame sau tinkamą variantą ras tiek mažieji, tiek suaugusieji. O kadangi iki pirmojo advento kalendoriaus langelio atvėrimo liko mažiau nei mėnuo, verta nedelsti: šiuo metu įvairiems kalendoriams taikomos patrauklios nuolaidos, tad tai puiki proga pasirūpinti kalėdinėmis staigmenomis iš anksto.

Advento kalendoriai „Rimi“ parduotuvėse

Kas sakė, kad advento kalendoriai skirti tik vaikams? Šiemet Kalėdų laukimas žada gerokai daugiau nei kasdienį šokolado gabalėlį – nuo mėgstamų saldumynų ir žaislų iki gurmaniškų sūrių ar grožio staigmenų. Prekybos tinklas „Rimi“ kviečia atrasti itin platų advento kalendorių pasirinkimą, kuriame sau tinkamą variantą ras tiek mažieji, tiek suaugusieji. O kadangi iki pirmojo advento kalendoriaus langelio atvėrimo liko mažiau nei mėnuo, verta nedelsti: šiuo metu įvairiems kalendoriams taikomos patrauklios nuolaidos, tad tai puiki proga pasirūpinti kalėdinėmis staigmenomis iš anksto.

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„Advento kalendoriai daugeliui tapo gražia Kalėdų laukimo tradicija. Juk smagu kiekvieną rytą atrasti mažą staigmeną, o vaikams tai dar ir būdas lengviau suskaičiuoti iki švenčių likusias dienas. Pastebime, kad advento kalendorių pasirinkimas kasmet tampa vis įvairesnis – šiandien tai jau ne tik šokoladiniai saldainiai, bet ir žaislai, grožio priemonės ar net sūriai. Todėl renkantis verta pagalvoti, kas labiausiai pradžiugintų konkretų žmogų, ir pasidairyti iš anksto, kol pasirinkimas dar platus“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.

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Advento kalendoriai – jau ne tik vaikams

Dar prieš kelerius metus advento kalendorius daugeliui pirmiausia asocijavosi su nedideliu šokoladiniu saldainiu už kiekvieno langelio. Ši tradicija išlieka populiari, tačiau šiandien advento kalendorių pasirinkimas gerokai platesnis, todėl kasdienių staigmenų gali laukti ne tik vaikai.

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Mažiesiems ypač patiks kalendoriai su pažįstamais saldumynais ar mėgstamais personažais. Pavyzdžiui, šią savaitę „Rimi“ parduotuvėse „M&M's & Friends“ advento kalendorių galima įsigyti už 9,59 Eur, „Chupa Chups“ – už 10,39 Eur, o „Kinder“ – už 20,79 Eur. Saldumynų mėgėjams taip pat siūlomi „Milka“, „Haribo“ ir kiti šventiniai kalendoriai.

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Tačiau advento laukimas gali būti kupinas ne tik saldžių staigmenų. Vaikams, kurie mėgsta žaisti ir kurti istorijas, galima rinktis kalendorius su nedideliais žaislais ar kitomis staigmenomis. Tokiu atveju kiekviena gruodžio diena tampa proga ne tik atverti naują langelį, bet ir papildyti žaidimų kolekciją.

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Suaugusiesiems taip pat netrūksta pasirinkimo. Vienas neįprastesnių variantų – sūrio advento kalendorius „Ilchester“, kurio kaina šią savaitę siekia 24,99 Eur. Jis gali tapti originalia dovana sūrio mėgėjui, norinčiam kasdien atrasti vis kitokį skonį.

Ieškantiems kitokio pobūdžio staigmenų verta atkreipti dėmesį į grožio advento kalendorius. Pavyzdžiui, „Magic Studio“ kalendorius šią savaitę kainuoja 11,19 Eur. Tokia dovana gali pradžiuginti žmogų, kuris mėgsta išbandyti skirtingas grožio priemones ir atrasti naujus kasdienės priežiūros ritualus.

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Renkantis dovaną, kaina tampa vienu svarbiausių kriterijų

Nors Kalėdos pirmiausia siejamos su dėmesiu artimiesiems, ruošiantis šventėms tenka įvertinti ir išlaidas. „Rimi“ atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 284 respondentai, atskleidė, kad 54 proc. apklaustųjų prieš pirkdami dovaną visada palygina jos kainą skirtingose prekybos vietose, o dar 28 proc. tai daro dažnai.

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Taigi, net 82 proc. apklausos dalyvių dovanų kainas lygina reguliariai. Be to, 32 proc. respondentų nurodė, kad ruošiantis Kalėdoms labiausiai sutaupyti padeda dovanų ir maisto pirkimas per akcijas, o 31 proc. – išankstinis planavimas.

Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, šventinių pirkinių planavimas iš anksto gali padėti ne tik sutaupyti, bet ir išvengti paskutinės minutės skubėjimo.

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„Šventiniu laikotarpiu išlaidų paprastai netrūksta – reikia pasirūpinti dovanomis, vaišių stalu ir kitais pirkiniais. Todėl visada rekomenduojame pirmiausia nusimatyti biudžetą, pasidomėti savaitės pasiūlymais ir pirkinius planuoti palaipsniui. Pavyzdžiui, šią savaitę advento kalendoriams taikomos įvairios nuolaidos, siekiančios ir daugiau nei 40 procentų. Tai gera proga pasirūpinti nedidelėmis šventinėmis dovanomis dar prieš prasidedant gruodžio šurmuliui“, – sako „Rimi“ atstovė.

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Ką dovanoti žmogui, kuris, atrodo, jau viską turi?

Advento kalendorius gali būti ir alternatyva įprastai kalėdinei dovanai. Užuot įteikus vieną daiktą, galima padovanoti 24 mažas staigmenas, kurios džiugins visą gruodį.

Tai ypač aktualu ieškant dovanos žmogui, kuriam sunku ką nors išrinkti. Saldumynų mėgėjui tiks šokoladinis kalendorius, gurmanui – sūrių rinkinys, o besidominčiam grožiu – kosmetikos priemonių kalendorius.

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Įdomu tai, kad „Rimi“ apklausos duomenimis, net 48 proc. respondentų dažniausiai dovanoja praktiškus daiktus, 22 proc. renkasi mielas smulkmenas, o 20 proc. – valgomas dovanas. Advento kalendoriai leidžia sujungti kelias šias idėjas: tai gali būti ir praktiškų priemonių rinkinys, ir gardžių atradimų kolekcija, ir tiesiog nedidelė kasdienė staigmena. Renkantis advento kalendorių svarbu atsižvelgti ne tik į jo išvaizdą ar kainą, bet ir į turinį. Jei kalendorius skirtas vaikui, verta patikrinti amžiaus rekomendacijas, o renkantis saldumynų ar maisto produktų kalendorių – sudėtį bei galimus alergenus.

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Taip pat pravartu pagalvoti, ar žmogui patiks visos kalendoriuje esančios staigmenos. Juk svarbiausia ne jų kiekis ar vertė, o tai, kad dovana būtų parinkta atsižvelgiant į gavėjo pomėgius.

Kalėdų laukimą galima pradėti be didelių išlaidų

Nors šventinis laikotarpis neretai siejamas su gausiais pirkiniais, advento tradicija primena, kad džiaugsmas gali slypėti ir mažuose dalykuose. Kasdien atveriamas langelis, nedidelis saldumynas ar netikėta staigmena tampa proga trumpam sustoti ir pasimėgauti artėjančių švenčių nuotaika.

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Be to, advento kalendorius nebūtinai turi būti skirtas tik vaikams ar įteikiamas kaip dovana. Jį galima įsigyti ir sau – kaip nedidelį kasdienį ritualą, padedantį praskaidrinti tamsius gruodžio rytus.

O kad pasiruošimas Kalėdoms nekeltų papildomo streso, verta pradėti nuo mažų žingsnių: iš anksto apgalvoti dovanas, pasidomėti geromis kainomis ir pasirūpinti tais pirkiniais, kurių prireiks jau pirmosiomis gruodžio dienomis.

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Straipsnyje minimi „Rimi“ pasiūlymai galioja 2026 m. lapkričio 3–9 dienomis. Prekių kiekis ir asortimentas parduotuvėse gali skirtis. Apklausos duomenys gauti iš „Rimi“ vidinės apklausos, kurioje dalyvavo 284 respondentai.

Straipsnį parengė: „Rimi“.

Gairės:
rimi
advento kalendorius

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Gairės:
rimi
advento kalendorius
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