73-ejų Vincas tapo benamiu: pas mergas lakstęs ir gėręs vyras senatvėje braunasi atgal pas žmoną

Sėdėdamas ant kėdės gatvėje su mažu maišeliu rankose, Vincas Žilvinui Žitkui skundėsi, kad buvusi žmona jį tiesiog išmetė į gatvę.
„Nugulėjau, sirgau ir išvarė. Nesveikas buvau ir išvijo“, – išvarymo priežastį pristatė jis.
Pats Vincas tikino, kad nors su žmona jie oficialiai išsiskyrę jau daugiau nei 30 metų, visą laiką gyveno kartu jos namuose. Vyras gynėsi, kad viską darė dėl šeimos – indus plovė, netgi kavą į lovą nešė, o žmona jį varo atsimindama tik senas nuoskaudas:
„Ji prisimena viską, kas buvo prieš 40 metų ir varo mane.“
Atleido daugiau nei 20 neištikimybės atvejų
Atvykus prie buvusios žmonos Kristinos namų vartų, moteris sutiko papasakoti tikrąją situaciją. Pasirodo, pora oficialiai išsiskyrusi jau 31-erius metus, o Vincas pas ją grįždavo tik tada, kai pabosdavo kitoms moterims.
Moteris prisiminė, kad pažinties pradžioje Vincas buvo itin romantiškas – nešiodavo ją ant rankų net tris kilometrus į šokius. Tačiau netrukus prasidėjo neištikimybė ir girtuokliavimas. Kristina neslėpė, kad vyro neištikimybę fiksavo mažiausiai 20 kartų:
„Eilinį kartą aš jį, žinokite, priėmusi buvau. Tai gal kokius šešis kartus, jei ne daugiau. Ir visada mane apgaudavo, visada išeidavo pas kitas. Aš jam niekada netikau. Ir tai matė vaikai, matė dukros“, – pasakojo ji.
Kristina atviravo, kad vyras po kelis ar net keliolika metų gyveno su kitomis moterims, o pas ją grįždavo kaip niekur nieko, tikėdamasis, kad visada ras pastogę.
„O kada dabar jis jau matyt moterų neturi, yra senas, tada reiškia aš pas šitą durnę paskutinę grįšiu ir gyvensiu. Kadangi ji turi būstą. Ne, to nebus“, – nukirto Kristina.
Nevalyvumas ir kaimynų verdiktas
Be neištikimybės ir girtavimo, buvusi žmona prabilo ir apie kitą varginančią problemą – vyro nevalyvumą. Kristina teigė, kad išsimaudyti vyro nepriversdavo mėnesiais:
„Jis maudydavosi per 2 mėnesius vieną kartą, aš nepriversdavau maudytis. Tas buvo baisu. Aš neturėdavau kuo kvėpuoti.“
Buvusios žmonos sprendimui pritarė ir kaimynai. Vienas jų atvirai įvardijo, koks iš tiesų yra Vincas.
„Yra žmogus tinginys, sutrius“, – minėjo kaimynas.
Gelbėtojas Žilvinas bandė ieškoti pagalbos tarp Vinco artimųjų ir paskambino jo seseriai bei broliui. Tačiau giminaičiai vieningai atsisakė priimti senolį į savo namus, teigdami, kad patys yra ligoti, o Vincui reikalingas gydymas.
Ar Žilvinui pavyks rasti pagalbą Vincui? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.