Randy Rushas laimėjo pagrindinį prizą Kanados loterijoje 2015 metais. Vėliau jis teigė, kad jo motina bandė pasisavinti reikšmingą dalį jo pinigų. Taip pat vyras tvirtino, jog artimas draugas iš jo išviliojo milijonus, rašo mirror.co.uk.
Atsakė, ar laimėjimas loterijoje netapo prakeiksmu
Dabar jis apie savo permainingą gyvenimą papasakojo kitam loterijos laimėtojui Timothy Schultzui. Pirmasis klausimas buvo, ar laimėjimas loterijoje jam tapo palaiminimu, ar prakeiksmu.
„Kiekviena moneta turi dvi puses, tiesa? Dažniausiai tai buvo palaiminimas, nors kiekviename kelyje pasitaiko duobių.
Esmė ta, kad nesvarbu, kiek nulių ar skaičių turi savo banko sąskaitoje, vis tiek susiduri su tomis pačiomis kasdienėmis problemomis. Turi šeimą, santykius ir visus kitus smulkius gyvenimo rūpesčius. Iš tikrųjų niekas labai nepasikeičia“ – atsakė Randy.
Vėliau jis paaiškino, kad po laimėjimo jo asmeniniai santykiai tapo intensyvesni. Nors didžiulę pinigų sumą jis atsiėmė prieš beveik 12 metų, vyras sako iki šiol besimokantis skaudžių pamokų apie tai, kiek toli jam artimi žmonės gali nueiti siekdami dalies jo turto.
Įvertinę mylimąją artimi žmonės patarė nesituokti be ikivedybinės sutarties
„Paskutinis toks atvejis nutiko prieš porą metų. Mes beveik susižadėjome. Pavadinkime ją Kitty. Su Kitty susipažinome visiškai natūraliai ir tai buvo graži istorija. Kaip bebūtų keista, paaiškėjo, kad jau turėjome bendrų draugų, ir tai buvo sunkiai suvokiama“, – pasakojo Randallas.
Praėjus metams nuo santykių pradžios, jie kalbėjosi apie galimas vestuves. Tuomet jis pasiteiravo savo asmens apsaugos komandos narių nuomonės apie būsimą žmoną.
Šie perspėjo nesituokti be ikivedybinės sutarties. Jis pasakojo, kad jie buvo įsimylėję ir santykiuose netrūko jausmų, todėl Kitty buvo patikinęs, kad jei jis mirtų pirmas, ja bus „ypač gerai pasirūpinta“.
Dar prieš laimėdamas loterijoje jis buvo sėkmingas pardavėjas, turėjo du namus ir vairavo „Porsche“. Pasak jo, net ir tada buvo dosnus pinigais. Tačiau jis teigė, kad Kitty buvo „be galo įsiutusi“, jog nėra įtraukta į jo testamentą:
„Tada mes su Kitty atsisėdome pasikalbėti. Ji pasakė: „Kodėl tau tiesiog nenusipirkus dar vieno namo ar kito nekilnojamojo turto? Aš ten gyvenčiau ir jį prižiūrėčiau.“
Pamaniau, kad tai puiki idėja, nes ji daugelį metų dirbo „Airbnb“ versle ir jai labai sekėsi. Toje srityje ji turėjo išskirtinės patirties.“
Radinys mylimosios užrašų knygutėje privedė prie skyrybų
Tačiau po mėnesio istorija pasisuko niūria linkme, kai jis aptiko jos užrašų knygelę, kurioje buvo aptariama jo „mirtis“.
„Pasakysiu jums gryną tiesą. Vieną naktį pabudau ir nuėjau į vonios kambarį. Ant stalviršio pamačiau užrašų knygelę ir pagalvojau: „Kas čia dabar?“
„Pradėjau ją vartyti ir viskas ten buvo kruopščiai suplanuota. Pirmas punktas: „Mūsų su Randallu santuokiniai namai.“ Antras punktas: „Pasiekti, kad Randallas įtrauktų mane į nuosavybės dokumentus.“ Trečias punktas: „Jei su nuosavybe yra susijusios skolos, pasirūpinti, kad jos būtų padengtos, man reikia saugumo.“
„O dabar paklausykite. Ketvirtas punktas: „Po Randallo mirties nuosavybė atiteks man.“ Kitame puslapyje buvo parašyta: „Privalau pašalinti RR iš savo gyvenimo. Mano sąlygos, mano būdas, mano istorija. Turiu būti protinga. Pasakyti jam, kad noriu būti tik su juo ir daugiau niekuo.“ Visa ši patirtis buvo labai siurreali“, – pasakojo vyras.
Paklaustas, kas nutiko vėliau, jis pasakojo: „Kitą rytą atsikėlėme ir aš pasakiau: „Paklausyk, turi man tai paaiškinti.“ Kitty ėmė sakyti: „O, tai tik aiškiaregių prognozės, Randallai, tu viską neteisingai supranti.“
„O aš pagalvojau: „Kokius gi aiškiaregius tu turi? Gal aš pasirinkau ne tą profesiją?“ Po to išsiskyrėme gana ramiai. Nebuvo nei rėkimo, nei pykčių, nieko panašaus.“
Laimingąjį bilietą Randallas nusipirko vietinėje Albertoje esančioje parduotuvėje, kai buvo išėjęs nupirkti kačių ėdalo. Tai buvo paskutinis likęs loterijos bilietas. Knygų autorius ir filmų prodiuseris vėliau parašė kūrinių apie savo gyvenimą, tarp jų „13 Billion to One: A Memoir“ ir „Bloodsuckers“.
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