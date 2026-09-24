Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vyras laimėjo net 26 milijonus: nustebino, ką pirmiausia ketina daryti

2026-09-24 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neįtikėtina sėkmė aplankė vieną Teksaso gyventoją – vyras loterijoje laimėjo net 26 mln. JAV dolerių (apie 22,1 mln. eurų). Tačiau paklaustas, ką pirmiausia darys su netikėtai į rankas patekusia milžiniška suma, laimėtojas pateikė gerokai paprastesnį atsakymą.

Pinigai, loterijos bilietas (nuotr. 123rf.com)

Neįtikėtina sėkmė aplankė vieną Teksaso gyventoją – vyras loterijoje laimėjo net 26 mln. JAV dolerių (apie 22,1 mln. eurų). Tačiau paklaustas, ką pirmiausia darys su netikėtai į rankas patekusia milžiniška suma, laimėtojas pateikė gerokai paprastesnį atsakymą.

REKLAMA
2

Lake Jacksono gyventojui, gyvenančiam netoli Hiustono, gyvenimas pasikeitė akimirksniu, kai jo įsigytas „Quick Pick“ bilietas loterijoje „Lotto Texas“ tapo laiminguoju, skelbė mysanantonio.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neįtikėtina sėkmė

Laimingą bilietą vyras įsigijo „Murphy USA“ degalinėje Angletono mieste. Rugpjūčio pradžioje vykusio tiražo metu buvo ištraukti šeši laimingi skaičiai – 15, 16, 25, 28, 38 ir 53.

REKLAMA
REKLAMA

Po tiražo laimėtojas suskubo „Texas Lottery“ programėlėje pasitikrinti savo bilietą. Tačiau tuo metu rezultatai dar nebuvo atnaujinti, todėl vyras pats susirado tiražo rezultatus ir pradėjo tikrinti savo skaičius.

REKLAMA

„Kai pats pasitikrinau skaičius ir priėjau prie paskutinės eilutės, supratau, ką turiu, ir negalėjau tuo patikėti“, – sakė laimėtojas.

Supratęs, kad biliete esantys skaičiai sutampa su laimėjusiais, vyras iškart paskambino savo sutuoktiniui. 

Po netikėto laimėjimo pora ėmėsi atsargumo priemonių – pasamdė finansų konsultantą, teisininką ir buhalterį. Specialistai padės jiems nuspręsti, kaip geriausiai valdyti laimėtus milijonus.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindiniai poros tikslai – padengti turimas skolas ir užtikrinti ilgalaikį šeimos finansinį saugumą. Vis dėlto dalį laimėjimo jie ketina panaudoti ir kur kas paprastesniems malonumams.

„Noriu būti kuo atsakingesnis. Tačiau pirmiausia eisiu suvalgyti kepsnio ir nusipirkti porą batų“, – sakė laimėtojas.

Tiesa, sėkmė nusišypsojo ne tik milijonieriumi tapusiam vyrui. Laimingą bilietą pardavusiai „Murphy USA“ degalinei taip pat atiteko premija – pagal „Texas Lottery“ mažmenininkų premijų programą jai skirta 25 tūkst. JAV dolerių (apie 21,2 tūkst. eurų).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų