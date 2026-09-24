Vyras laimėjo net 26 milijonus: nustebino, ką pirmiausia ketina daryti

Lake Jacksono gyventojui, gyvenančiam netoli Hiustono, gyvenimas pasikeitė akimirksniu, kai jo įsigytas „Quick Pick“ bilietas loterijoje „Lotto Texas“ tapo laiminguoju, skelbė mysanantonio.com.
Neįtikėtina sėkmė
Laimingą bilietą vyras įsigijo „Murphy USA“ degalinėje Angletono mieste. Rugpjūčio pradžioje vykusio tiražo metu buvo ištraukti šeši laimingi skaičiai – 15, 16, 25, 28, 38 ir 53.
Po tiražo laimėtojas suskubo „Texas Lottery“ programėlėje pasitikrinti savo bilietą. Tačiau tuo metu rezultatai dar nebuvo atnaujinti, todėl vyras pats susirado tiražo rezultatus ir pradėjo tikrinti savo skaičius.
„Kai pats pasitikrinau skaičius ir priėjau prie paskutinės eilutės, supratau, ką turiu, ir negalėjau tuo patikėti“, – sakė laimėtojas.
Supratęs, kad biliete esantys skaičiai sutampa su laimėjusiais, vyras iškart paskambino savo sutuoktiniui.
Po netikėto laimėjimo pora ėmėsi atsargumo priemonių – pasamdė finansų konsultantą, teisininką ir buhalterį. Specialistai padės jiems nuspręsti, kaip geriausiai valdyti laimėtus milijonus.
Pagrindiniai poros tikslai – padengti turimas skolas ir užtikrinti ilgalaikį šeimos finansinį saugumą. Vis dėlto dalį laimėjimo jie ketina panaudoti ir kur kas paprastesniems malonumams.
„Noriu būti kuo atsakingesnis. Tačiau pirmiausia eisiu suvalgyti kepsnio ir nusipirkti porą batų“, – sakė laimėtojas.
Tiesa, sėkmė nusišypsojo ne tik milijonieriumi tapusiam vyrui. Laimingą bilietą pardavusiai „Murphy USA“ degalinei taip pat atiteko premija – pagal „Texas Lottery“ mažmenininkų premijų programą jai skirta 25 tūkst. JAV dolerių (apie 21,2 tūkst. eurų).
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