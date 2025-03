24-erių influencerė mirė miegodama: gerbėjai sukrėsti

Populiarioji interneto žvaigždė A. Burney, turėjusi daugiau kaip penkis milijonus sekėjų „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“ socialiniuose tinkluose, prieš mirtį atostogavo Kabo San Lukaso mieste, Meksikoje. Ji mirė kovo 2 d., likus vos dienai iki 25-ojo gimtadienio, rašoma mirror.co.uk.

24-erių influencerė mirė miegodama

Jos brolis Charlesas Burney atskleidė, kad ji mirė miegodama, ištikus astmos priepuoliui. Jis pasidalijo jos mirties priežastimi po to, kai internete pasklido spekuliacijos.

Jis atskleidė, kad jo sesuo „nevartojo narkotikų“, ir sakė, kad ji buvo „save mylinti ir laiminga asmenybė, kuri brangino savo gyvenimą ir nekantriai laukė ateinančių metų planų“.

Kalbėdamas su „FOX4“ Charlesas, kuris buvo kartu su seserimi jos mirties metu, paneigė išplitusius gandus.

„Internete plinta dezinformacija, teigiama įvairūs dalykai, grindžiami spekuliacijomis. Šiems šaltiniams trūksta patikimumo ir jais nereikėtų tikėti. Mano sesuo nebuvo tokioje aplinkoje, kuri galėtų sukelti tokias situacijas.“

„Ji nebuvo savanaudė ir labai atvirai pasakojo apie savo kelionę. Ji visada bus labai mylima, o jos atminimas gyvuos amžinai. Alysha buvo siekianti tikslų, kūrybinga. Ji baigė skaitmeninės medijos gamybos bakalauro studijas ir siekė magistro laipsnio“, – pridūrė jis.

Be veiklos internete, Alysha turėjo savo gamybos įmonę „ABurneyProductions“. Ji jau buvo sukūrusi filmą ir rengė daugiau projektų. Be to, būdama 19 metų ji dalyvavo atrankoje į televizijos laidą „Wild 'N Out“. Nepaisant to, kad nebuvo atrinkta, jos šeima sako, kad būtent tai iš pradžių paskatino ją siekti sėkmės internete.

Gerbėjai sukrėsti

Jos brolis toliau pasakojo, kad tapti rašytoja ir režisiere bei padėti kitiems jauniems kūrėjams iš gimtojo Kanzaso buvo jos gyvenimo svajonė.

Po žinios apie jos mirtį gerbėjai socialiniuose tinkluose dalijosi užuojautos žinutėmis.

Vienas naudotojas prie jos paskutinio beveik prieš dvi savaites „YouTube“ įkelto įrašo rašė:

„Alysha, rašydamas tai verkiu. Tu padėjai man išgyventi depresiją, mergaite. Aš buvau pačiame dugne ir radau tave, o tu mane sugrąžinai į realybę. Tu palietei tiek daug gyvenimų. Mes mylime tave, angele, skrisk aukštai.“

Kitas pridūrė prie įrašo: „Tu visuomet priversdavai mus šypsotis visuose savo vaizdo įrašuose, tai mums visiems tiek daug reiškia. Mes visada tave mylėsime ir niekada tavęs nepamiršime.“

Trečiasis sakė: „Ji tiesiog bandė atšvęsti savo gimtadienio savaitgalį“, o ketvirtas rašė:

„Tai taip skaudu Alysha, tu vis dar esi mano mėgstamiausia „YouTubu“ turinio kūrėja, kuri atsitiktinai atsidūrė mano puslapyje seniai ir nuo to laiko tave myliu. Mylėsiu tave amžinai ir ačiū, kad padėjai man vėl juoktis, kai pamiršau, kaip tai daryti.“