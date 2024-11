Kreipiasi į „YouTube“ vartotojus: laukia pokyčiai

„YouTube“ neabejotinai yra vienas populiariausių vaizdo turinio kanalų Lietuvoje. Jį bent kartą per savaitę naudoja daugiau kaip 1,3 mln. žmonių šalyje. Dar visai neseniai buvo įprasta „YouTube“ žiūrėti kompiuteryje ar telefone, bet pastaruoju metu sparčiai daugėja „YouTube“ programėlę išmaniuosiuose televizoriuose naudojančių žmonių.

Tad nieko keisto, jog kasmet didelius atnaujinimus diegiantis „YouTube“ šiemet naujienų nepagailėjo ir televizoriams skirtai programėlei“, – sako Karolis Špiliauskas, „Bitės Profas“.

REKLAMA

REKLAMA

Praktinės funkcijos didesniam įsitraukimui

Minigrotuvo (angl. miniplayer) funkcijos atnaujinimai turėtų patikti tiems, kurie vienu metu nori ne tik žiūrėti ar klausytis vaizdo įrašo, bet ir toliau naršyti „YouTube“. Galima keisti tiek minigrotuvo ekrano dydį, tiek jo vietą ekrane lengvai perstumiant iš vienos pusės į kitą.

REKLAMA

Kita aktuali funkcija – miego laikmatis (angl. Sleep Timer), iki šiol buvęs prieinamas tik „Premium“ paskyros naudotojams.

„Miego laikmatis leidžia žmonėms nustatyti, po kiek laiko vaizdo įrašai turėtų būti automatiškai pristabdyti. Tad jei dažnai nutinka, kad susiruošus miegoti dar įsijungiate kokį vaizdo įrašą, galėsite būti ramūs, kad jums užmigus „YouTube“ neveiks visą naktį ar netikėtai nepažadins įjundamas kitą vaizdo įrašą“, – pasakoja K. Špiliauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Mėgstantys kurti bendrus grojaraščius su draugais ar šeimos nariais, nuo šiol „YouTube“ galės lengviau dalintis mėgstamais muzikos ar vaizdo įrašais. Tai bus galima padaryti tiesiog sukuriant specialią nuorodą arba QR kodą ir pakviečiant prisijungti prie bendro grojaraščio kūrimo.

Taip pat bus galima personalizuoti grojaraščių miniatūras (angl. thumbnails), naudojant savo nuotraukas ar kuriant naujus paveikslėlius padedant dirbtiniam intelektui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dar šiais metais „YouTube“ aplinkoje turėtų pradėti veikti balsavimo bendruose grojaraščiuose funkcija. Tokiu būdu bus galima į bendrą grojaraštį įtraukti visai šeimai ar draugų grupei patinkančius muzikos bei vaizdo įrašus.

Beje, ši funkcija bus naudinga ir turinio kūrėjams, nes sekėjai galės reitinguoti jiems labiau patinkančias laidas bei naujų produktų apžvalgas“, – atkreipia dėmesį skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė“ ekspertas.

REKLAMA

Dar viena naujovė „YouTube“ ir „YouTube Music“ programėlėse – ženkliukai (angl. badges) už įvairius pasiekimus. Juos bus galima gauti ne tik už buvimą tarp pirmųjų kūrėjo kanalo prenumeratorių, bet ir už aktyvumą šiame socialiniame tinkle, įvairias viktorinas, už pelnytą „širdelę“ iš kanalo kūrėjo ir panašiai.

Patogesnis naršymas – ir televizoriuje

Šiuolaikiniame didelės raiškos ir aukštos kokybės turinio amžiuje „YouTube“ taip pat galima rasti vaizdo įrašų nuo HD iki 4K raiškos, o kai kuriais atvejais ir 8K. Tam, kad vaizdo įrašai būtų transliuojami be uždelsimų, būtų išlaikyta aukšta vaizdo kokybė ir užtikrinta geriausia įmanoma patirtis, pirmiausia reikalingas ne tik greitas, bet ir itin stabilus interneto ryšys.

REKLAMA

„Tad tokiam žiūrėjimui reikėtų rinktis naujos kartos interneto technologijas, tokias kaip 5G ryšys. Be to, naudojant televizorių, kuris dažnai jungiamas per „Wi-Fi“, sklandžiai jo veiklai tai pat svarbu užtikrinti, kad belaidis ryšys būtų pakankamai greitas. Tą gali užtikrinti greičiausias ir stabiliausias „Bitės“ 5G ryšys, kuris leidžia žiūrėti aukštos kokybės „YouTube“ turinį be trikdžių”, – paaiškina „Bitės Profas“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tarp didesnių „YouTube“ atnaujinimų – nemažai naujų dizaino sprendimų ne tik išmaniesiems įrenginiams, bet ir televizoriams skirtoje programėlėje. Atnaujinami šriftai, elementų spalvos, miniatūrų dydis.

Jei žiūrite „YouTube“ trumpuosius vaizdo įrašus „Shorts“ per televizorių, atnaujinta vartotojo sąsaja leis tai daryti patogiau. Bus galima vienu metu ir žiūrėti „Shorts“, ir skaityti komentarus ar naršyti el. parduotuvėje.

„Kaip atsinaujina „YouTube“ televizoriuje, galite pastebėti jau dabar. Praėjusį mėnesį pristatyta nauja funkcija – įtraukesni kanalų puslapiai. Dabar atsidarius bet kurį kūrėjo kanalą, „YouTube“ automatiškai pradeda rodyti vieną iš jo vaizdo įrašų, taip leisdamas greitai susipažinti su kanalo turiniu“, – sako K. Špiliauskas.