20-mečiui influenceriui kraujo vėžį išdavė 3 simptomai: įspėja visus

Lee Troutmanui iš Atlantos, Džordžijos valstijos, JAV, praėjusiais metais pasireiškė naktinis prakaitavimas, nuovargis ir skausmas kepenų srityje. Jam buvo diagnozuota paskutinės stadijos ne Hodžkino limfoma.

Iki diagnozės nustatymo 20-metis dirbo po 12 valandų per dieną ir vesdavo treniruotes klientams, dirbo fitneso instruktoriumi, rašo dailymail.co.uk.

Kai gydytojai nustatė vėžį, jis buvo toks pažengęs, kad vaikinas nebegalėjo vaikščioti, kalbėti ir valgyti. Be to, vos per du mėnesius jis neteko pusės savo kūno svorio.

„Gydytojai nemanė, kad išgyvensiu“, – sakė J. Troutmanas.

Įspėja visus atkreipti dėmesį į simptomus

J. Troutmanas yra vienas iš daugelio jaunų žmonių, kuriems pastaraisiais metais buvo diagnozuotas klastingas vėžys. Ši liga jaunėja, o gydytojai vis dar iki galo nesupranta to priežasčių.

Kai 2021 m. spalį Lee pirmą kartą kreipėsi į gydytoją, jam buvo diagnozuota mononukleozė, kurią sukelia Epšteino-Baro virusas.

Vėliau, atlikus daugybę tyrimų, gydytojai nustatė jam hemofagocitinę limfohistiocitozę – imuninės sistemos reakciją, dėl kurios gali sustoti organų veikla. Taip pat diagnozuota ir ne Hodžkino limfoma.

Ne Hodžkino limfoma yra limfomos rūšis – organizmo kovos su ligomis tinklo, kurį sudaro blužnis, kaulų čiulpai, limfmazgiai ir užkrūčio liauka, vėžys.

Ji gali pasireikšti bet kurioje kūno vietoje, tačiau paprastai pirmasis ligos požymis yra padidėję kaklo limfmazgiai.

Kiti simptomai, kaip teigia „Mayo Clinic“, yra pilvo skausmas ar patinimas, krūtinės skausmas, kosulys, kvėpavimo sutrikimai, nuolatinis nuovargis, naktinis prakaitavimas ir nepaaiškinamas svorio kritimas.

Šia liga kasmet suserga dešimtys tūkstančių žmonių visame pasaulyje. Nuo jos miršta taip pat tūkstančiai. Nacionalinio JAV vėžio instituto duomenimis, beveik trys ketvirtadaliai išgyvena daugiau nei penkerius metus. Jei vėžys itin išplitęs, išgyvena daugiau nei pusė pacientų.

Tačiau J. Troutmano atvejis buvo sunkus. Vėžys buvo išplitęs į visas keturias smegenų skiltis, smegenų kamieną, stuburą, kepenis, šonkaulius ir klubus.

2022 m. gegužę jam buvo pagaliau atlikta kaulų čiulpų transplantacija. Dabar jis yra remisijoje, reguliariai yra prižiūrimas medikų ir atliekami įvairūs tyrimai, siekiant įsitikinti, kad vėžys nesugrįžo.