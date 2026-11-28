Padėti jaunai mamai atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
Kaip pasakojo mergina – pirmą kartą žolę ji buvo išbandžiusi dar vaikų namuose, tačiau vėliau, rodos, buvo nustojusi – kol neatėjo ta lemtinga diena, kai draugė pasiūlė išbandyti elektroninę cigaretę su kvaišalais. Jauna mama atviravo, kad mergytė atsidūrė globos namuose būtent po to.
„Buvo gal kokia 10 valanda ryto ar 11 val., ir paėmiau ne tą veipą, užtraukiau ir tiesiog apsvaigau. Socialinis darbuotojas iškvietė medikus, vaikų teises ir policiją“, – skaudžią akimirką prisiminė mergina.
Vos įvykus incidentui, mažylė buvo atskirta nuo mamos ir laikinai apgyvendinta pas jos seserį. Mergina neslėpė, kad nėštumo metu gyvenime būta visko, tačiau dabar gailisi ir tvirtina esanti pasiryžusi keistis dėl savo dukrelės.
Kūdikio tėvas pradingo kaip į vandenį
Paauglės motina neslėpė, kad ji iš pat pradžių nujautė, jog dukros pasirinkimas susieti gyvenimą su gerokai vyresniu vyru baigsis bėda. Ji maldavo nepradėti santykių su žmogumi, kuriam, jos manymu, nerūpėjo nei atsakomybė, nei šeima, o pirmoje vietoje buvo alkoholis ir narkotikai. Kai mergina pagimdė, tėvas iš jų gyvenimo tiesiog išnyko.
„Aš mačiau, kad jis žmogus ne toks. Jam rūpėjo, aišku, narkotikai, nes jis ir narkotikus vartoja... Aišku turi ir savo šeimą, vaiką turi su kita moterimi. Aš iš karto sakiau, kad tau su jo gyvenimo nebus, nes jis nepasiryžęs į tą gyvenimą“, – kalbėjo motina.
Pati motina taip pat neslėpė savo praeities klaidų – kadaise ji buvo palikusi vaikus, vėliau mirė tėvas, o dukrai teko augti vaikų namuose, patirti skurdą. Tačiau dabar jauna moteris sako mamai atleidusi, o pati mama žada nepalikti dukters vienos sunkiame kelyje.
Galiausiai kartu su gelbėtoja Rūta, jauna moteris nuvyko į vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybą.
Kokio verdikto sulaukė mergina – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.