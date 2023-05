16-metę mirtinai nutrenkė elektra vonioje: įspėja visus nekartoti 1 klaidos

16-metė paauglė mirė nukrėsta elektros vonioje, kai kabėjosi telefonu su drauge, rašo mirror.co.uk.

Vietos žiniasklaida praneša, kad jos tėvų namuose nebuvo, kai paauglę tragiškai nukrėtė elektra. Spėjama, kad kraunamas telefonas galėjo išslysti jai iš rankos ir įkritęs į vandenį sukelti trumpąjį jungimą.

Ši žinia sukrėtė ir nuliūdino vietinius miestelio gyventojus – beveik visi čia puikiai pažįsta dukros netekusią šeimą.

2020 m. Prancūzijoje įvyko panaši tragedija – mokyklinio amžiaus mergina mirė vonioje, kai jai ant krūtinės užkrito kraunamas telefonas.

15-metė, vardu Tiffenn, buvo mirtinai nukrėsta elektra, kai prietaisas įkrito į vandenį. Nelaimė įvyko jos namuose Marselyje.

Greitosios pagalbos medikai merginą nuvežė į ligoninę ir bandė ją gaivinti, tačiau nesėkmingai. Panašus incidentas įvyko ir 2019 m., kai 13-metę mergaitę iš Amsterdamo nukrėtė elektra, kai jos išmanusis telefonas, kuris tuo metu krovėsi, įkrito į vonią.

Išgirdusi garsų riksmą mama nulėkė į vonios kambarį ir ištraukė paauglę iš vonios. Ji iškvietė greitąją pagalbą.

Įspėja visus nekartoti 1 klaidos

Ši mergina nemirė, tačiau po įvykio jai išsivystė amnezija ir ji neatsimena momento, kai telefonas įkrito į vandenį.

2017 m. 32-ejų britas Richardas Bullas mirė, kai jo „iPhone“ įkroviklis prilietė vandenį. Nelaimė įvyko jo namuose Ealinge, vakarų Londone.

Koroneris nusprendė, kad jo mirtis buvo atsitiktinė, tačiau planavo nusiųsti „Apple“ pranešimą, kad šie imtųsi veiksmų, kad panašių nelaimių būtų išvengta.

Labdaros organizacija „Electrical Safety First“ teigė, kad šios mirtys tik dar kartą parodė elektros prietaisų, esančių šalia vandens, keliamus pavojus.

Produktų saugos vadovas Steve‘as Curtleris teigė, kad žmonės nenukentėtų nuo elektros srovės iš mobiliųjų prietaisų, pavyzdžiui, nešiojamųjų kompiuterių ar mobiliųjų telefonų, jei šie nebūtų kraunami. Tačiau kraunant prietaisus pavojaus rizika padidėja:

„Nors telefono įkroviklis yra 5 V, kažkurioje elektros grandinės vietoje įkroviklis yra įkištas į elektros lizdą.

Kai esate šlapias, daug geriau praleidžiate elektrą; be to, vonioje būnate be drabužių, todėl oda yra mažiau atspari. Vonioje esate labiau pažeidžiami.“