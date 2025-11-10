100 metų sulaukusi Kazimiera išdavė ilgo gyvenimo paslaptį: štai ką darė

100 metų jubiliejų atšventusi viena seniausių vilniečių pasidalijo savo ilgaamžiškumo paslaptimi.
Ilgaamžiškumo paslaptis
Socialiniame tinkle „Facebook“ Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas dalijosi, kad ketvirtadienį paminėjo Kazimieros 100-ąjį gimtadienį, o taip pat pridėjo, kad jiedu abu yra gimę tą pačią dieną.
„Su viena vyriausių vilniečių!
Vakar su garbingu 100 metų jubiliejumi sveikinau Kazimierą Dulkienę.
Esame abu gimę tą pačią dieną, tik 59 metų skirtumu.
Kazimiera sakė, kad jos tokio ilgo gyvenimo paslaptis: „daug ir sunkaus darbo“.
Ji ir dabar vis dar domisi aktualijomis, mėgsta dėlioti puzles, todėl jai padovanojau dėlionę su Vilniaus vaizdu.
Stipriausios sveikatos Kazimierai“, – įraše rašė meras.
