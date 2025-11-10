 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

100 metų sulaukusi Kazimiera išdavė ilgo gyvenimo paslaptį: štai ką darė

Šį penktadienį, lapkričio 7-ąją, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pasidalijo žinia, kad ketvirtadienį dalyvavo ypatingose iškilmėse. Tai – šimtametės vilnietės Kazimieros Dulkienės gimtadienis.

Valdas Benkunskas su šimtamete Kazimiera (nuotr. facebook.com)

0

100 metų jubiliejų atšventusi viena seniausių vilniečių pasidalijo savo ilgaamžiškumo paslaptimi.

Ilgaamžiškumo paslaptis

Socialiniame tinkle „Facebook“ Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas dalijosi, kad ketvirtadienį paminėjo Kazimieros 100-ąjį gimtadienį, o taip pat pridėjo, kad jiedu abu yra gimę tą pačią dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su viena vyriausių vilniečių!

Vakar su garbingu 100 metų jubiliejumi sveikinau Kazimierą Dulkienę.

Esame abu gimę tą pačią dieną, tik 59 metų skirtumu.

Kazimiera sakė, kad jos tokio ilgo gyvenimo paslaptis: „daug ir sunkaus darbo“.

Ji ir dabar vis dar domisi aktualijomis, mėgsta dėlioti puzles, todėl jai padovanojau dėlionę su Vilniaus vaizdu.

Stipriausios sveikatos Kazimierai“, – įraše rašė meras.

